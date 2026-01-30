Schoonmaakrobots
Optimaliseer werkprocessen, ontlast teams en verhoog de productiviteit.
Gekwalificeerd personeel dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van gebouwen is schaars, het personeelsverloop in de sector is hoog en de schoonmaaktaken worden steeds complexer. Ons antwoord op deze uitdagingen is KIRA (een acroniem voor “Kärcher Intelligent Robotic Application”) - schoonmaakrobots van Kärcher.
Schrobzuigrobot KIRA B 200
Robot stofzuiger KIRA CV 50
Schrobzuigrobot KIRA B 50
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Voor elke toepassing de juiste oplossing
De wereld van de gebouwenreiniging is radicaal veranderd. Waar vroeger een stofzuiger, vodden, eenvoudige schoonmaakmiddelen en mankracht volstonden, wordt de branche tegenwoordig gevormd door de modernste technologieën, strenge hygiëne- en milieunormen en steeds veeleisender schoonmaaktaken.
De geavanceerde schoonmaakrobots van het Kärcher KIRA-platform bieden nieuwe, geoptimaliseerde mogelijkheden om gekwalificeerde professionals te ontlasten van tijdrovende taken zoals het reinigen van vloeren. Als aanvulling op de teams reinigen ze vloeren in grote en uitgestrekte gebieden, maar ook in smalle en onoverzichtelijke binnenruimtes.
In plaats van in te leveren op schoonmaakkwaliteit met een alles-in-één oplossing, geven we de voorkeur aan gerichte ontwikkeling, omdat onze schoonmaakrobots speciaal ontworpen zijn voor elke toepassing. Dit is de enige manier om in elke situatie de best mogelijke schoonmaakkwaliteit te bereiken en om ze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de gebruiker.
Kärcher Intelligent Robotic Application
KIRA vertegenwoordigt een nieuwe productcategorie met een steeds groter aantal professionele schoonmaakrobots die schoonmaakpersoneel bevrijden van monotone, tijdrovende taken zoals het reinigen van vloeren, terwijl zij zich concentreren op complexere taken. Met hun intuïtieve bediening navigeren en reinigen onze schoonmaakrobots veilig en onfeilbaar in de meest uiteenlopende omgevingen, dankzij krachtige sensoren en geavanceerde software.
Combinatie van expertise en geavanceerde technologie
Kärcher is al tientallen jaren wereldleider op het gebied van reinigingstechnologie. In onze autonome reinigingsmachines hebben we al onze knowhow gecombineerd - met sensortechnologie van topklasse, krachtige computers en doordachte software - om nieuwe, zeer innovatieve productconcepten met autonome oriëntatie te creëren.
Of het nu gaat om een autonome schrobzuigmachine of stofzuiger: schoonmaakrobots van het KIRA-platform navigeren soepel en veilig in grote of complexe omgevingen, terwijl ze betrouwbaar mensen en obstakels detecteren. Ze zijn in staat om sensorgegevens in een fractie van een seconde te verwerken en - indien nodig - de juiste uitwijkmanoeuvres uit te voeren. De beschikbare veiligheidscertificaten bewijzen dat de apparaten voldoen aan de hoge technische eisen voor intelligente navigatie die te allen tijde absoluut veilig is volgens IEC 63327[SM1] over veiligheid in gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek.
Intuïtieve bediening voor consistente reinigingsresultaten
De gebruikte technologie is net zo indrukwekkend als de kwaliteit en consistentie van het schoonmaken. Je hoeft geen expert te zijn om de apparaten in te stellen - de robot heeft eenvoudige, intuïtieve bedieningselementen, dus een korte introductie is voldoende.
Zo veelzijdig als mogelijk, zo gespecialiseerd als nodig
Onze schoonmaakrobots zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van schoonmaakprofessionals in hun dagelijkse werk, en aan hun verschillende eisen. Terwijl de KIRA robotstofzuiger zo mobiel mogelijk moet zijn en op korte termijn moet kunnen worden ingezet - bijvoorbeeld voor het schoonmaken van hotelkamers en gangen - en daarom is uitgerust met duurzame 36 V Kärcher Battery Power+ batterijen, maken de docking stations volledig autonoom reinigen met de KIRA B 50 autonome schrobzuigmachine mogelijk - met bijvullen van schoon water, legen van het vuile water, reinigen van de tank en opladen van de duurzame lithium-ion batterij. Zelfs zeer grote opslagruimten en industriële ruimten kunnen zonder menselijke tussenkomst worden gereinigd.
Van grote zalen tot onder de tafels
Van grote oppervlakken tot beperkte of zelfs onoverzichtelijke omgevingen. Afhankelijk van de uitvoering en de toepassing zijn onze schoonmaakrobots uiterst veelzijdig: in de transportsector (luchthavens, stations, logistieke magazijnen), in de detailhandel (supermarkten, hypermarkten, winkelcentra), in de gezondheidssector (ziekenhuizen, zorginstellingen), in openbare gebouwen (scholen, universiteiten, musea, sporthallen, congrescentra), in kantoorgebouwen (inkomhallen, gangen, lokalen), in de horeca (restaurantzalen, ingangen, gangen en hotelkamers) en natuurlijk in de industriële omgeving, voor het reinigen van productie- en fabricagehallen.
Geavanceerde connectiviteit en gegevensbescherming
Ten behoeve van documentatie en bewaking op afstand van de apparaten kunnen gedetailleerde reinigingsrapporten, meldingen en de huidige status van het apparaat altijd en overal door geautoriseerde personen worden bekeken op het bijbehorende webportaal of via de Kärcher KIRA Robots-toepassing. Om veiligheidsredenen zijn alle gegevens gecodeerd en strikt beschermd tegen onbevoegde toegang van buitenaf. Geautoriseerde personen kunnen meldingen ook rechtstreeks op hun mobiele telefoon ontvangen. In alle gevallen garanderen we het bedoelde en verantwoorde gebruik van gevoelige gegevens en natuurlijk de naleving van de GDPR.