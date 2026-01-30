Schoonmaakrobots

Optimaliseer werkprocessen, ontlast teams en verhoog de productiviteit.

Gekwalificeerd personeel dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van gebouwen is schaars, het personeelsverloop in de sector is hoog en de schoonmaaktaken worden steeds complexer. Ons antwoord op deze uitdagingen is KIRA (een acroniem voor “Kärcher Intelligent Robotic Application”) - schoonmaakrobots van Kärcher.

Kärcher Go!Further verantwoorde innovaties
Schrobzuigrobot KIRA B 200

 

 

  • Toepassingsgebieden: grote oppervlakken met harde vloeren
  • Oppervlakterendement: tot 4860 vierkante meter per uur
  • Optioneel beschikbaar dockingstation voor volledig autonoom werken
Robot stofzuiger KIRA CV 50

 

 

  • Toepassingsgebieden: middelgrote oppervlakken met harde vloeren of tapijtbekleding
  • Oppervlakterendement: tot 525 vierkante meter per uur
  • Wisselbare 36 volt-accu’s van het Kärcher Battery Power+ platform
Schrobzuigrobot KIRA B 50

 

 

 

  • Toepassingsgebieden: middelgrote tot grote oppervlakken met harde vloeren
  • Oppervlakterendement: tot 2.300 vierkante meter per uur
  • Optioneel beschikbaar dockingstation voor volledig autonoom werken
Videos

KIRA B 200

KIRA CV 50

KIRA B 50

      Voor elke toepassing de juiste oplossing

      KIRA B 50

      De wereld van de gebouwenreiniging is radicaal veranderd. Waar vroeger een stofzuiger, vodden, eenvoudige schoonmaakmiddelen en mankracht volstonden, wordt de branche tegenwoordig gevormd door de modernste technologieën, strenge hygiëne- en milieunormen en steeds veeleisender schoonmaaktaken.

      KIRA CV 50

      De geavanceerde schoonmaakrobots van het Kärcher KIRA-platform bieden nieuwe, geoptimaliseerde mogelijkheden om gekwalificeerde professionals te ontlasten van tijdrovende taken zoals het reinigen van vloeren. Als aanvulling op de teams reinigen ze vloeren in grote en uitgestrekte gebieden, maar ook in smalle en onoverzichtelijke binnenruimtes.

      KIRA B 50

      In plaats van in te leveren op schoonmaakkwaliteit met een alles-in-één oplossing, geven we de voorkeur aan gerichte ontwikkeling, omdat onze schoonmaakrobots speciaal ontworpen zijn voor elke toepassing. Dit is de enige manier om in elke situatie de best mogelijke schoonmaakkwaliteit te bereiken en om ze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de gebruiker.

      Kärcher Intelligent Robotic Application

      KIRA vertegenwoordigt een nieuwe productcategorie met een steeds groter aantal professionele schoonmaakrobots die schoonmaakpersoneel bevrijden van monotone, tijdrovende taken zoals het reinigen van vloeren, terwijl zij zich concentreren op complexere taken. Met hun intuïtieve bediening navigeren en reinigen onze schoonmaakrobots veilig en onfeilbaar in de meest uiteenlopende omgevingen, dankzij krachtige sensoren en geavanceerde software.

      KIRA B 50

      Combinatie van expertise en geavanceerde technologie

      Kärcher is al tientallen jaren wereldleider op het gebied van reinigingstechnologie. In onze autonome reinigingsmachines hebben we al onze knowhow gecombineerd - met sensortechnologie van topklasse, krachtige computers en doordachte software - om nieuwe, zeer innovatieve productconcepten met autonome oriëntatie te creëren.

      Of het nu gaat om een autonome schrobzuigmachine of stofzuiger: schoonmaakrobots van het KIRA-platform navigeren soepel en veilig in grote of complexe omgevingen, terwijl ze betrouwbaar mensen en obstakels detecteren. Ze zijn in staat om sensorgegevens in een fractie van een seconde te verwerken en - indien nodig - de juiste uitwijkmanoeuvres uit te voeren. De beschikbare veiligheidscertificaten bewijzen dat de apparaten voldoen aan de hoge technische eisen voor intelligente navigatie die te allen tijde absoluut veilig is volgens IEC 63327[SM1] over veiligheid in gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek.

      Autonome zelfreiniging van Kärcher

      Intuïtieve bediening voor consistente reinigingsresultaten

      De gebruikte technologie is net zo indrukwekkend als de kwaliteit en consistentie van het schoonmaken. Je hoeft geen expert te zijn om de apparaten in te stellen - de robot heeft eenvoudige, intuïtieve bedieningselementen, dus een korte introductie is voldoende.

       
      KIRA CV 50

      Zo veelzijdig als mogelijk, zo gespecialiseerd als nodig

      Onze schoonmaakrobots zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van schoonmaakprofessionals in hun dagelijkse werk, en aan hun verschillende eisen. Terwijl de KIRA robotstofzuiger zo mobiel mogelijk moet zijn en op korte termijn moet kunnen worden ingezet - bijvoorbeeld voor het schoonmaken van hotelkamers en gangen - en daarom is uitgerust met duurzame 36 V Kärcher Battery Power+ batterijen, maken de docking stations volledig autonoom reinigen met de KIRA B 50 autonome schrobzuigmachine mogelijk - met bijvullen van schoon water, legen van het vuile water, reinigen van de tank en opladen van de duurzame lithium-ion batterij. Zelfs zeer grote opslagruimten en industriële ruimten kunnen zonder menselijke tussenkomst worden gereinigd.

       
      Schrobzuigmachine KIRA B 50 met docking station

      Van grote zalen tot onder de tafels

      Van grote oppervlakken tot beperkte of zelfs onoverzichtelijke omgevingen. Afhankelijk van de uitvoering en de toepassing zijn onze schoonmaakrobots uiterst veelzijdig: in de transportsector (luchthavens, stations, logistieke magazijnen), in de detailhandel (supermarkten, hypermarkten, winkelcentra), in de gezondheidssector (ziekenhuizen, zorginstellingen), in openbare gebouwen (scholen, universiteiten, musea, sporthallen, congrescentra), in kantoorgebouwen (inkomhallen, gangen, lokalen), in de horeca (restaurantzalen, ingangen, gangen en hotelkamers) en natuurlijk in de industriële omgeving, voor het reinigen van productie- en fabricagehallen. 

      KIRA CV 50

      Geavanceerde connectiviteit en gegevensbescherming

      Ten behoeve van documentatie en bewaking op afstand van de apparaten kunnen gedetailleerde reinigingsrapporten, meldingen en de huidige status van het apparaat altijd en overal door geautoriseerde personen worden bekeken op het bijbehorende webportaal of via de Kärcher KIRA Robots-toepassing. Om veiligheidsredenen zijn alle gegevens gecodeerd en strikt beschermd tegen onbevoegde toegang van buitenaf. Geautoriseerde personen kunnen meldingen ook rechtstreeks op hun mobiele telefoon ontvangen. In alle gevallen garanderen we het bedoelde en verantwoorde gebruik van gevoelige gegevens en natuurlijk de naleving van de GDPR.

      KIRA App