Combinatie van expertise en geavanceerde technologie

Kärcher is al tientallen jaren wereldleider op het gebied van reinigingstechnologie. In onze autonome reinigingsmachines hebben we al onze knowhow gecombineerd - met sensortechnologie van topklasse, krachtige computers en doordachte software - om nieuwe, zeer innovatieve productconcepten met autonome oriëntatie te creëren.

Of het nu gaat om een autonome schrobzuigmachine of stofzuiger: schoonmaakrobots van het KIRA-platform navigeren soepel en veilig in grote of complexe omgevingen, terwijl ze betrouwbaar mensen en obstakels detecteren. Ze zijn in staat om sensorgegevens in een fractie van een seconde te verwerken en - indien nodig - de juiste uitwijkmanoeuvres uit te voeren. De beschikbare veiligheidscertificaten bewijzen dat de apparaten voldoen aan de hoge technische eisen voor intelligente navigatie die te allen tijde absoluut veilig is volgens IEC 63327[SM1] over veiligheid in gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek.