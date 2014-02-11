ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Op eenvoudig verzoek, kan u informatie bekomen over het kwaliteitsbeleid van Kärcher NV. Gelieve uw vraag te richten aan info@be.kaercher.com.