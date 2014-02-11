Reparaties voor particulieren
Alle info over het herstellen van uw Home & Garden toestel kan u hier vinden.
Services
Onze service diensten bieden zowel particuliere als professionele gebruikers snel en adequaat hulp bij elke vraag en elk probleem.
ISO 14001
ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen. Het biedt een raamwerk dat een organisatie kan volgen om een effectief milieumanagementsysteem op te zetten, te implementeren, te onderhouden en continu te verbeteren.
ISO 9001
ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
Op eenvoudig verzoek, kan u informatie bekomen over het kwaliteitsbeleid van Kärcher NV. Gelieve uw vraag te richten aan info@be.kaercher.com.
VCA*
VCA bedrijfscertificering is een managementsysteem waarmee de veiligheid op de werkvloer wordt bevorderd.