Tuinonderhoud: de beste tips en tricks
Of het nu in de lente is, wanneer het nieuwe tuinseizoen begint, of in de herfst, als je de tuin langzaamaan moet voorbereiden op de winter – als je langere tijd van een groene en mooie tuin wilt genieten, heb je behoorlijk wat werk te doen. Wij geven hier een paar deskundige tips om je tuin met succes te onderhouden.
Deskundig advies voor een goed onderhouden tuin
Het onderhouden van een tuin kan veeleisend zijn, maar het is ook een passie, een hobby en een manier om even te ontsnappen aan de stress van het dagelijkse leven. Met wat goede voorbereiding, weet je precies wat je in je tuin moet doen. Daarmee win je tijd en het scheelt een hoop gedoe, vooral als je je struiken per ongeluk op het verkeerde moment snoeit. In welke tijd van het jaar moet je je heggen en bomen snoeien? Hoe vaak moet je het gras maaien of mulchen? Waar moet je op letten bij het bewateren? En hoe maak je je vijver en je tuin klaar voor de winter?
Hier volgen een paar tips en tricks waarmee je je goed kunt voorbereiden op al het werk dat gedaan moet worden.
Tips: de beste manieren om je gazon, heggen en bomen te onderhouden
Heggen tussen percelen dienen niet alleen als visueel element in de tuin, ze bieden ook doeltreffende bescherming tegen nieuwsgierige voorbijgangers of buren. Ze vragen echter ook regelmatig onderhoud. Het is dus zaak om iets te weten over snoeitechnieken en over welk tuingereedschap voor dat onderhoud geschikt is.
Voordat je begint je heggen te snoeien, moet je weten welk type haag het is zodat je kunt kiezen voor trapeziumvorm of rechthoekige snoei. De eerste optie is doorgaans het populairst, want daarmee kun je de haag naar boven toe smaller maken.
Verjongingssnoei geldt overigens ook voor bomen; niet alleen heggen en struiken moeten van tijd tot tijd worden teruggesnoeid. Ook bomen hebben regelmatig onderhoud nodig om veel bloemen en fruit te produceren en lang in vorm te blijven. Maar hoe snoei je je bomen op de juiste manier? Als je denkt dat je zomaar overal takken kunt afknippen met je favoriete tuinschaar, heb je het mis. Om je bomen op de juiste manier te snoeien moet je over het volgende tuingereedschap beschikken: een takkenschaar of een kettingzaag – modellen op batterijen zijn hier heel goed voor – plus de nodige beschermingsuitrusting die daarbij hoort, en een ladder.
Het gazon, daarentegen, moet veel vaker worden gemaaid: vanaf de lente vraagt het gras veel onderhoud. En al lijkt dat in eerste instantie wat vreemd, ook het maaien van het gras vereist enige kennis. Hoe kun je dit het beste aanpakken? Voor een mooie, groene grasmat moet je de basisprincipes van succesvol maaien kennen. Wie zich enigszins in het onderwerp verdiept, leert al snel dat je gras nooit moet maaien als het nat is. En dat pas gemaaide grassprieten beschadigd raken als het heel erg warm is. Maar waarom? Wanneer moet je dan het gras wel maaien of mulchen? En wanneer gebruik je een batterij aangedreven trimmer of een robotmaaier? Met een paar tips kies je het maaigereedschap dat je voor jouw situatie nodig hebt en kun je vermijden dat je het gras op de verkeerde manier maait.
Tips en tricks voor het bewateren van de tuin
Door je perken, je sierplanten en je gras goed te onderhouden en te bewateren, doe je al heel veel om te zorgen dat je tuin er mooi uitziet en zich goed ontwikkelt. Natuurlijk moet je je gazon en je planten regelmatig bewateren. Daarvoor moet je het beste tijdstip en de juiste bewateringstechniek kiezen. Je moet ook weten dat verschillende soorten planten en grond verschillende behoeften hebben. Sommige hebben meer water nodig dan andere.
Amateurtuiniers kunnen kiezen voor een automatisch bewateringssysteem. Zo’n systeem bespaart veel tijd. Het is ook veel milieuvriendelijker dan handmatig water geven, want het computergestuurde bewateringssysteem maakt gebruik van water dat vooraf wordt aangevoerd vanuit een kraan, of vanuit een regenwatertank of waterreservoir met behulp van een drukpomp.
De droom van een comfortabele tuin: tips voor het reinigen van terrassen en tuinmeubels
Voor veel mensen is de tuin de ideale plek om zich terug te trekken en te ontspannen. Als al het werk is gedaan en alles in bloei staat en goed is onderhouden, is het heerlijk om er tijd door te brengen met familie of vrienden. Wat denk je bijvoorbeeld van barbecueën op je nieuwe houten of stenen terras? Er is duidelijk sprake van een trend: steeds meer mensen willen hun tuin verfraaien met een mooi terras en tuinmeubels van hoge kwaliteit. Het maakt de tuin huiselijker en tegelijkertijd ook comfortabel. Maar daar staat tegenover dat houten terrassen regelmatig moeten worden schoongemaakt en onderhouden. Daarmee voorkom je dat het hout vergrijst en het gaat ook de ontwikkeling van onkruid, mos en schimmels tegen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor tuinmeubels. Voor het verwijderen van oppervlakkig vuil behandel je die met warm water en een allesreiniger of afwasmiddel. Maar je kunt ook een middelhoge- of hogedrukreiniger gebruiken.
De tuin winterklaar maken
Bij het winterklaar maken van de tuin moet je op een paar dingen letten. Dit is het moment om potplanten en tuinmeubels naar een droge plek te verplaatsen en om perken en struiken een laatste snoeibeurt te geven. Je kunt ze nu ook bemesten met wat potgrond. Onze tip: spreid het snoeisel uit op het perk als bescherming tegen vorst. Je kunt het ook versnipperen om het makkelijker weg te gooien of het bewaren om het later weer te gebruiken voor het onderhoud van je tuin. Zo los je meteen (althans gedeeltelijk) het probleem op van het verwijderen van takken en bladeren. Want de meeste bomen verliezen hun bladeren in de herfst, en daarmee rijst elk jaar weer de vraag hoe je ze moet verwijderen.