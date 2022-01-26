Tuinonderhoud: de beste tips en tricks

Deskundig advies voor een goed onderhouden tuin

Het onderhouden van een tuin kan veeleisend zijn, maar het is ook een passie, een hobby en een manier om even te ontsnappen aan de stress van het dagelijkse leven. Met wat goede voorbereiding, weet je precies wat je in je tuin moet doen. Daarmee win je tijd en het scheelt een hoop gedoe, vooral als je je struiken per ongeluk op het verkeerde moment snoeit. In welke tijd van het jaar moet je je heggen en bomen snoeien? Hoe vaak moet je het gras maaien of mulchen? Waar moet je op letten bij het bewateren? En hoe maak je je vijver en je tuin klaar voor de winter?

Hier volgen een paar tips en tricks waarmee je je goed kunt voorbereiden op al het werk dat gedaan moet worden.