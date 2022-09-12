Tuinmeubels schoonmaken: tips voor onderhoud
Als je een terras of een veranda hebt, heb je er ongetwijfeld ook tuinmeubels staan om het gezellig te maken. Omdat die buiten blijven staan, moeten ze van tijd tot tijd worden schoongemaakt. Tuinmeubels schoonmaken is in theorie een goed idee, maar in de praktijk heb je niet altijd tijd om alle schoonmaaketappes te doorlopen. Toch is het nodig om je tuinmeubels regelmatig te reinigen en te onderhouden om er zo lang mogelijk van te kunnen genieten.
Waar moet ik op letten bij het schoonmaken van mijn tuinmeubels?
Voordat we het gaan hebben over welke schoonmaak- en onderhoudsproducten je nodig hebt om je tuinmeubels te reinigen en hoe je verschillende materialen moet verzorgen, geven we hieronder eerst wat basisinformatie.
Tuinmeubels schoonmaken is meer dan ze er als nieuw uit te laten zien: je verwijdert ook hardnekkig vuil, zoals mos of schimmels, en zorgt zo dat die het materiaal en dus de duurzaamheid ervan niet kunnen aantasten. Om zo lang mogelijk van je tuinmeubels te kunnen genieten, neem je dan ook de tijd om ze te onderhouden.
Voor het schoonmaken van tuinmeubels kun je de volgende reinigings- en onderhoudsproducten gebruiken:
- een wasborstel en/of een spons, warm water en afwasmiddel
- een handborstel, een bezem en een emmer
- een tuinslang met een sproeikop
- een hogedrukreiniger, bijvoorbeeld in combinatie met wasborstels en reinigingsmiddelen
- een lagedrukreiniger of middendrukreiniger (op batterijen, ook voor mobiel gebruik)
- gepaste beschermende kleding
Wanneer moeten je tuinmeubels worden schoongemaakt?
Tuinmeubels moeten ten minste twee keer per jaar worden schoongemaakt, bij voorkeur in het vroege voorjaar en in het najaar, wanneer het tijd is om de tuin winterklaar te maken. Bovendien moeten tuinmeubels altijd bij droog weer worden gereinigd, zodat ze volledig kunnen drogen en verzorgende oliën, bijvoorbeeld voor het impregneren van houten meubelen, enkele uren kunnen intrekken terwijl de meubels in de schaduw staan.
Uiteraard kun je je tuinmeubels meerdere keren per jaar zo’n basisbeurt geven. In principe hangt het af van de materialen, de blootstelling van de tuinmeubels aan weersomstandigheden en hoe belangrijk je het vindt dat je tuinbanken, stoelen en dergelijke er goed uitzien. Tuinmeubilair dat het hele jaar door buiten staat, wordt blootgesteld aan het weer. Daardoor wordt het sneller vuil en zal het dus vaker moeten worden schoongemaakt. Daarom is het zinvol om vooral in de herfst en de winter je tuinmeubels droog weg te zetten, bijvoorbeeld in een tuinhuisje of in de kelder.
Tuinmeubels van hout, kunststof en ander materiaal schoonmaken
Bij het onderhoud van tuinmeubels zijn het de uitzonderingen die de regel bevestigen. Afhankelijk van het materiaal worden verschillende schoonmaakmiddelen aanbevolen.
Kunststof
Kunststof meubilair wordt op den duur geel en grijs als het buiten blijft staan. Vergeling en verkleuring kun je het beste te lijf gaan met een kunststofreiniger: in tegenstelling tot conventionele allesreinigers bevat die actieve oplosmiddelen die kunststof tuinmeubels doeltreffend reinigen.
Hout
In tegenstelling tot resistente houtsoorten zoals teak, eucalyptus of robinia, die van nature weerbestendig zijn dankzij hun essentiële oliën, hebben gelakte tuinmeubels van zachthout, zoals beuken- of sparrenhout, meer onderhoud nodig. Werk altijd in de richting van de nerf en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of staalborstels. Het maakt niet veel uit of je kiest voor een zelfgemaakte zeepoplossing of een houtreiniger van een speciaalzaak: het opgeloste vuil moet zorgvuldig worden afgespoeld en vervolgens moeten de meubels worden gepoetst met een droge doek en houtolie.
Rotan
Door de verwevenheid en onregelmatigheid van dit natuurlijke materiaal is rotan niet makkelijk handmatig met een doek of tissue schoon te maken. Bovendien kun je er splinters door oplopen als de eerste scheurtjes ontstaan. Daarnaast kan vuil zich ophopen in de openingetjes van het meubel. Dit kan snel en doeltreffend worden verwijderd met een mobiele reiniger, een middendrukreiniger of een hogedrukreiniger. Als je opteert voor een hogedrukreiniger moet je die instellen op lage druk en op enige afstand van het meubel werken, want het is vrij kwetsbaar materiaal. In alle gevallen moet je geschikte beschermende kleding dragen, zoals stevige handschoenen en een veiligheidsbril. Aangezien rotan niet erg weerbestendig is en er ‘s winters scheuren en grijze, broze plekken in kunnen ontstaan, kun je rotanmeubelen in de herfst en de winter het beste opbergen in een tuinhuisje.
Tip
Om rotanmeubelen soepel te houden, kun je ze regelmatig licht besproeien met water. Maar let op: te veel water maakt rotan broos. Na een grondige reiniging moet je de meubels daarom altijd droogvegen.
Metaal
Metalen tuinmeubels moeten vooral schitteren. Dankzij de resistentie van het materiaal zijn ze vrij eenvoudig schoon te maken. De snelste manier om metalen stoelen en banken te reinigen is met een hogedrukreiniger. Met behulp van een extra wasborstel, die je aan de hogedrukreiniger bevestigt, kun je het vuil effectief verwijderen. Een gewone spons is natuurlijk ook perfect om metalen tuinmeubels schoon te maken. Maar als er lelijke roestvlekken zijn ontstaan, is hogedrukreiniging een must.
Stof
Voor perfect schone tuinmeubels zul je ook de kussens, matrashoezen en bekleding moeten schoonmaken. Stuifmeel en bladeren kunnen snel en gemakkelijk met een handborstel worden verwijderd. Maar wat als er eten is gemorst tijdens de barbecue? De wasmachine is je beste optie om dat soort vetvlekken aan te pakken. De meeste hoezen van tuinstoelkussens hebben een rits zodat je ze er gemakkelijk kunt afhalen. Hoezen die niet afneembaar zijn, kun je schoonmaken met een conventionele borstel, spons of doek. Giet daarvoor gewoon een beetje afwasmiddel of wasmiddel met een beetje warm water op de vlek en wrijf goed, maar niet te hard, in een cirkelvormige beweging. Voor bijzonder hardnekkige vlekken kun je een universele vlekkenverwijderaar gebruiken. Maar de makkelijkste manier om kussens hygiënisch te reinigen is met behulp van een sproei-/extractiereiniger. In principe blijft het raadzaam de hoezen te verwijderen als je ze niet gebruikt, anders verslijten ze alleen maar.
Verwijderen van zwaar vuil en vlekken en ontvetten van tuinmeubels
Voordat je met schoonmaken begint, moet je alle tuinmeubels van het terras halen. Zo voorkom je dat vuilresten terechtkomen op stukken van het terras of de veranda die je al had schoongemaakt. Deze tip is vooral belangrijk bij het gebruik van een hogedrukreiniger.
Voordat je de tuinmeubels met water schoonmaakt, is het belangrijk om eerst het stof en los vuil te verwijderen met een handborstel. Als je besluit om de tuinmeubels schoon te maken zonder een hogedrukreiniger te gebruiken, kun je de tafel, stoelen en banken gewoon met een tuinslang afspuiten. Met een speciale sproeier, zoals een waterbooster met roterende straal of een traditioneel spuitpistool kun je de waterstraal versterken of concentreren. Stuifmeel, vlekken en vuil van vogels en insecten kunnen op die manier redelijk makkelijk worden verwijderd.
Schrob daarna met een spons of wasborstel de oppervlakken grondig met groene zeep, zwarte zeep verdund in warm water of een speciaal schoonmaakmiddel. Spoel het opgeloste vuil vervolgens af en poets de oppervlakken droog met een doek of laat ze drogen in de zon. Op houten meubels kan grijze verkleuring optreden. Behandel zulke plekken met een speciale vetverwijderaar voor hout en laat het product enkele uren inwerken. Speol vervolgens af met water.
Tuinmeubels schoonmaken met een hogedrukreiniger
Wie bij het schoonmaken van tuinmeubels tijd en energie wil besparen, pakt gewoon de hogedrukreiniger. Voor hardnekkig vuil kan daar een hulpstuk op worden gezet, zoals een wasborstel. Na een eerste oppervlakkige reiniging kan een hogedrukreiniger worden gebruikt om heel gericht bijzonder hardnekkige vlekken aan te pakken. Zo bespaar je water bij het schoonmaken van de tuinmeubels.
Maar let op: niet alle materialen zijn geschikt voor reiniging met behulp van hoge druk en schoonmaakproducten. Hout is een natuurlijk materiaal dat, afhankelijk van de soort en hoe het is gemaakt, erg gevoelig is voor vocht en reinigingsmiddelen. Tuinmeubels in hardhout zoals robinia, eik, teak of bamboe, kunnen zonder probleem worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger. Maar voorzichtigheid is geboden bij meubels in naald- of beukenhout: dat kan snel beschadigen als gevolg van overmatige waterdruk of mechanische handelingen.
Zo maak je je tuinmeubels schoon met een hogedrukreiniger en een geschikt reinigingsmiddel:
- Begin met het ergste vuil van de meubels te verwijderen. Afhankelijk van het materiaal kies je de instelling ‘SOFT’ of ‘HARD’ waarmee je de werkdruk verhoogt of verlaagt. Voor deze schoonmaakstap kun je overigens ook een gewone sproeikop en een tuinslang gebruiken.
- Zet de fles reinigingsmiddel op de hogedrukreiniger, doe de zuigslang in de fles of in de tank met reinigingsmiddel en stel het spuitpistool in op ‘MIX’. De reinigingsoplossing wordt nu tijdens het gebruik vermengd met de waterstraal.
- Spuit het reinigingsmiddel met lage druk op de tuinmeubels, laat het ongeveer 30 seconden inwerken en spoel vervolgens onder hoge druk het opgeloste vuil eraf. Bij hardnekkig vuil de inwerktijd verlengen. Laat de tuinmeubels vervolgens goed drogen.
Onderhoud van tuinmeubels: welk reinigingsmiddel moet je nemen?
Met speciale reinigings- en onderhoudsproducten is het nog makkelijker om vuile tuinmeubels schoon te maken en te ontvetten. Ook hier kun je, afhankelijk van het te behandelen materiaal, kiezen voor een universeel reinigingsmiddel of een speciaal concentraat. Voor het beschermen van je houten tuinmeubels kun je bijvoorbeeld na het schoonmaken een speciale houtbeschermingsolie aanbrengen. Daarmee kan je het oppervlak verzegelen en bescherm je het tegelijkertijd tegen het binnendringen van vocht. De reinigingsmiddelen kunnen rechtstreeks in de waterstraal van de hogedrukreiniger worden gemengd. Op die manier worden de tuinmeubels in één stap gereinigd, onderhouden en beschermd tegen uv-straling.