Mos permanent uit het gazon verwijderen

Mos is een hardnekkig gewas en om ervan af te komen, heeft een gazon een beetje liefde en aandacht nodig. Als er al erg veel mos in je gazon zit, kan het gras te zwak zijn om tegen het mos in te groeien. Mos kan het beste in het voorjaar worden verwijderd door het gazon te verticuteren. Je maakt het gras eerst kort met de maaimachine en gaat er vervolgens met een verticuteermachine in een dambordpatroon overheen. Als de ondergrond vochtig en erg compact is, moet je die ook beluchten. Daarna hoeft het gazon alleen nog maar bezand te worden met scherp zand – een essentiële stap in schaduwrijke en vochtige gebieden. Bedenk wel dat deze hele procedure erg stressvol is voor het gras. Als laatste stap moet je het gazon dan ook absoluut aansterken met meststoffen.

Als het mos al na korte tijd terugkeert, is een bodemanalyse de moeite waard. In veel bouwmarkten zijn tests verkrijgbaar waarmee kan worden vastgesteld of de grond onder het gras te zuur is. De ideale pH-waarde voor de grond onder een gazon is 6 tot 7. Als de waarde lager is dan 5,5, moet de grond worden bekalkt. Als het niet aan de bodem ligt, maar aan het feit dat het gras op een schaduwrijke plek groeit, loont het misschien de moeite om speciaal schaduwgras in te zaaien of een bodembedekker te kiezen waarop gelopen kan worden. Als niets helpt en het mos niet te vernietigen lijkt, nemen sommige tuiniers hun toevlucht tot een meststof op basis van ijzer. Dat is doeltreffend, maar ook giftig, en daarom een middel dat met de nodige behoedzaamheid moet worden gebruikt. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook mosverwijderaars op azijnbasis verkrijgbaar. Dat is een goed alternatief.