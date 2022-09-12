Kunnen grootmoeders middeltjes helpen om van onkruid af te komen?

Jazeker! Als ze op de juiste manier worden gebruikt, zijn middeltjes uit grootmoeders tijd zeer effectief en ze zijn een interessant alternatief als je geen professioneel tuingereedschap ter beschikking hebt. Uiteraard hangt alles af van hoe fanatiek je de zaak wilt aanpakken. Als je onkruid gemakkelijk wilt verwijderen, zonder er al te veel tijd in te steken, kun je het best professioneel gereedschap gebruiken. Maar echte amateurtuiniers weten dat er ook simpele huismiddeltjes bestaan waarmee je onkruid kunt verwijderen.

Heet water is een middel uit grootmoeders tijd waarmee je onkruid voor langere tijd de kop in kunt drukken. Als je bijvoorbeeld aardappels of pasta kookt, kun je het kokend water over hardnekkig onkruid gieten in plaats van het weg te gieten in de gootsteen. Het kokend water vernietigt alle cellen van de wilde planten. Deze truc moet wel verschillende keren worden herhaald voordat je echt effect ziet. Het onkruid verdwijnt namelijk niet onmiddellijk, maar pas na enige tijd.

Het is ook mogelijk om onkruid in de ware zin van het woord te ‘verstikken’. Dit gaat bijvoorbeeld heel goed met traditionele schorsmulch die in veel bouwmarkten wordt verkocht. De mulch bevat looistoffen die de kieming van wilde grassen tegengaan.