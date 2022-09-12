Enlever les mauvaises herbes : conseils contre la prolifération
Les amateurs de nature se réjouissent de l’arrivée du printemps qui marque le retour de la saison du jardinage et de la floraison. Malheureusement, un « ennemi » naturel réapparaît aussi chaque année dans les plates-bandes, sur la pelouse, les allées pavées ou la terrasse : les mauvaises herbes. Mais, contrairement aux idées reçues, la présence des mauvaises herbes peut très bien être contenue avec les bons outils. À quoi faut-il faire attention lorsque vous enlevez les mauvaises herbes ? Découvrez nos cinq conseils pratiques.
Les remèdes de grand-mère peuvent-ils aider à se débarrasser des mauvaises herbes ?
Oui! Utilisés correctement, les remèdes de grand-mère sont très efficaces et constituent une alternative intéressante lorsque vous n’avez pas d’outils de jardinage professionnels à disposition. Tout dépend bien sûr de votre degré d’implication. Si vous souhaitez enlever les mauvaises herbes facilement et sans perdre trop de temps, il vaut mieux utiliser des outils professionnels. Les amateurs de jardinage savent toutefois qu’il existe quelques astuces maison pour enlever les mauvaises herbes.
L’eau chaude est un remède de grand-mère qui a fait ses preuves et qui permet de désherber durablement. Par exemple, vous pouvez verser l’eau bouillante de la cuisson des pommes de terre ou des pâtes sur les mauvaises herbes gênantes au lieu de la jeter dans l’évier. L’eau bouillante détruit toutes les cellules des plantes sauvages, mais il faut répéter l’opération plusieurs fois pour voir un réel effet. Les mauvaises herbes mettent un certain temps à disparaître.
Il est également possible d’« étouffer » les mauvaises herbes au sens propre du terme. Cela fonctionne par exemple très bien avec de l’écorce de paillage traditionnel vendu dans les magasins de bricolage. Le paillis contient des tanins qui empêchent la germination des herbes sauvages.
Quel est le moment idéal pour enlever les mauvaises herbes ?
Il est préférable d’enlever les mauvaises herbes après une pluie ou après avoir arrosé le jardin, car le sol est alors humide et ameubli. Les mauvaises herbes à racines et à graines résistent moins bien et sont donc plus faciles à enlever lorsque la terre est détrempée.
Quelle que soit la méthode ou l’outil utilisé pour enlever les mauvaises herbes : il est préférable de désherber plusieurs fois par an plutôt que d’attendre trop longtemps, pour ne pas se compliquer la vie. De plus, vous faites ainsi du bien à vos chères fleurs et plantes, car elles n’ont plus à pas partager l’eau avec les mauvaises herbes. D’ailleurs, lorsque vous taillez vos haies et arbustes, il est conseillé d’enlever de suite les branchages et les feuilles tombées. Vous n’offrez ainsi aucun terrain propice aux mauvaises herbes, à la mousse et aux lichens.
Comment lutter contre les mauvaises herbes ?
On appelle mauvaises herbes ou herbes sauvages les plantes qui poussent naturellement, c’est-à-dire celles qui, contrairement aux plantes cultivées et ornementales, poussent sans intervention humaine. Comme les mauvaises herbes poussent de manière aléatoire et permanente dans de nombreux coins du jardin, elles ne sont pas faciles à éradiquer. Les herbes sauvages comme le pissenlit et le plantain poussent surtout dans les plates-bandes et sur le gazon, même si on les retrouve aussi dans les joints des pavés. La plupart des gens se servent alors d’un grattoir traditionnel, d’un désherbeur ou d’une binette. Il est ainsi possible d’enlever les mauvaises herbes de manière ciblée, mais cette méthode est très laborieuse, car on ne progresse que très lentement et le travail en position courbée peut vite devenir fatigant.
Pour enlever les mauvaises herbes de manière efficace tout en respectant l’environnement, il existe différentes méthodes de traitement que vous pouvez combiner. Le désherbage est l’une d’entre elles, mais elle prend beaucoup de temps. Il faut d’abord débarrasser la surface à traiter de la plus grande partie de la saleté et des feuilles mortes à l’aide d’une petite pioche ou d’un balai, puis nettoyer soigneusement entre les joints. Cela est facile grâce à un grattoir spécial pour joints, mais peut s’avérer compliqué en cas de structures complexes, comme pour les pavés en double T. Ensuite, il faut balayer les mauvaises herbes déjà enlevées avant de s’attaquer aux mousses et aux champignons plus tenaces.
Comment enlever les mauvaises herbes efficacement
Il existe désormais des outils de jardinage spéciaux qui facilitent grandement l’élimination des mauvaises herbes et réduisent la charge de travail, comme les désherbeurs sans fil. Vous pouvez ainsi enlever les mauvaises herbes naturellement et surtout en ménageant votre dos au niveau des terrasses en pierre et des allées pavées. Voici comment faire :
- Si vous souhaitez enlever les mauvaises herbes à l’aide d’un désherbeur, jetez un coup d’œil à la météo. L’appareil est plus efficace par temps sec.
- Lors de l’utilisation du désherbeur, il faut toujours porter des vêtements de protection appropriés. Cela inclut des gants, une protection auditive, des chaussures solides et des lunettes de protection.
- Commencez par régler le manche télescopique à la hauteur souhaitée. Une fois la brosse insérée et la tête pivotante réglée, il faut encore insérer la batterie dans son logement jusqu’à ce qu’elle s’enclenche de manière audible.
- Comme avec une tondeuse à gazon traditionnelle, il suffit ensuite d’appuyer sur un bouton de déverrouillage et de le maintenir enfoncé avant de pouvoir démarrer le désherbeur à l’aide de l’interrupteur. Relâchez ensuite le bouton.
- Guidez ensuite le désherbeur sur la surface à nettoyer en effectuant des mouvements lents et toujours en l’inclinant légèrement, sans exercer de pression. La brosse rotative en nylon de la tête de nettoyage de l’appareil peut ainsi enlever toutes les mauvaises herbes en surface. Si la végétation est très tenace, effectuez cette opération plusieurs fois.
Désherber avec des produits chimiques ?
On entend souvent parler de désherbants chimiques à appliquer dilués dans de l’eau sur les mauvaises herbes. Cette méthode est toutefois déconseillée, car les produits chimiques attaquent les plantes et les sols et peuvent s’infiltrer dans les nappes phréatiques. C’est pourquoi la loi Labbé interdit l’usage de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardiniers amateurs.
Enlever les mauvaises herbes en les brûlant ?
Une autre méthode populaire pour enlever les mauvaises herbes est de les brûler. Cette méthode de désherbage n’est pas non plus recommandée, car le fait de brûler les mauvaises herbes s’accompagne d’un risque d’incendie des plantes et des bâtiments environnants, ainsi que de la petite faune.