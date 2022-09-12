Les remèdes de grand-mère peuvent-ils aider à se débarrasser des mauvaises herbes ?

Oui! Utilisés correctement, les remèdes de grand-mère sont très efficaces et constituent une alternative intéressante lorsque vous n’avez pas d’outils de jardinage professionnels à disposition. Tout dépend bien sûr de votre degré d’implication. Si vous souhaitez enlever les mauvaises herbes facilement et sans perdre trop de temps, il vaut mieux utiliser des outils professionnels. Les amateurs de jardinage savent toutefois qu’il existe quelques astuces maison pour enlever les mauvaises herbes.

L’eau chaude est un remède de grand-mère qui a fait ses preuves et qui permet de désherber durablement. Par exemple, vous pouvez verser l’eau bouillante de la cuisson des pommes de terre ou des pâtes sur les mauvaises herbes gênantes au lieu de la jeter dans l’évier. L’eau bouillante détruit toutes les cellules des plantes sauvages, mais il faut répéter l’opération plusieurs fois pour voir un réel effet. Les mauvaises herbes mettent un certain temps à disparaître.

Il est également possible d’« étouffer » les mauvaises herbes au sens propre du terme. Cela fonctionne par exemple très bien avec de l’écorce de paillage traditionnel vendu dans les magasins de bricolage. Le paillis contient des tanins qui empêchent la germination des herbes sauvages.