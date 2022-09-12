Comment nettoyer les pavés : avec un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression ?

Après avoir balayé le plus gros de la saleté et éliminé toutes les mauvaises herbes, il faut nettoyer les allées pavées. Si vous souhaitez les laver avec précision, vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression. Une autre solution consiste à utiliser un pistolet de nettoyage sans fil. En théorie, vous pouvez aussi utiliser l’eau du robinet et rincer les zones sales avec un tuyau et un pistolet d’arrosage. Le jet d’eau à haute pression permet toutefois de bien nettoyer en profondeur les joints et les surfaces des pavés.

Le nettoyeur haute pression se combine très bien avec une rotabuse. Celle-ci permet d’éliminer les mauvaises herbes et la mousse non seulement à la surface, mais aussi dans les rainures. Plus vous effectuez ce nettoyage en profondeur, moins vous laissez le temps aux mauvaises herbes de pousser. Donc vos pavés resteront beaux plus longtemps.

Le nettoyage des pavés avec Kärcher grâce au nettoyeur haute pression et au rotabuse se fait en trois étapes simples :

Selon le modèle, fixez la rotabuse sur le nettoyeur ou réglez la buse rotative sur le pistolet pulvérisateur.



Tenez le jet d’eau rotatif presque verticalement au-dessus du sol et passez-le lentement sur la surface à traiter, à une distance de 15 centimètres. Si vous visez les joints un peu trop brusquement, n’oubliez pas que vous éliminerez du mortier de jointoiement, ce qui nécessitera un sablage ultérieur.



Balayez ensuite les mauvaises herbes détachées et jetez-les.

Il est important de toujours travailler dans le sens de la pente afin que l’eau sale puisse s’écouler et ne se répande pas à nouveau sur la terrasse en pierre propre. En résumé, les nettoyeurs haute pression sont une méthode efficace pour nettoyer les allées pavées et les terrasses en pierre. L’utilisation d’un nettoyeur de surface avec fonction de rinçage est également idéale, en particulier sur les surfaces planes. Il permet d’éliminer en profondeur les dépôts verts et la saleté, même dans les coins et les rebords. Grâce à la buse de rinçage, l’eau sale est évacuée en même temps. Autres avantages : vous êtes protégé pendant le travail et le nettoyage est plus rapide qu’avec une rotabuse.