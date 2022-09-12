NETTOYER LES PAVÉS : GUIDE DE CONSEILS PRATIQUES
Faire en sorte qu’un jardin reste un oasis de paix et de bien-être demande un peu de travail tout au long de l’année. Vos terrasses, chemins et allées seront forcément recouvertes de branchages et de feuilles mortes qui s’accumuleront au fil du temps. De plus, les intempéries peuvent finir par salir les pavés, tout comme certains végétaux à l’instar de la mousse, des mauvaises herbes ou du lichen. Voici quelques conseils pour nettoyer vos pavés en extérieur.
A quoi faut-il faire attention lors du nettoyage des pavés ?
Avec le temps, il est tout à fait normal que votre allée ou terrasse pavée n’ait plus l’air tout à fait neuve et commence à se décolorer, à cause des intempéries ou après avoir taillé les arbres du jardin. Pour nettoyer les pavés, il existe des appareils utiles tels que des grattoirs, des balayeuses et des nettoyeurs haute pression. De plus, les pavés peuvent être nettoyés avec une binette, un balai et un tuyau d’arrosage. À côté des produits de nettoyage comme les nettoyants spéciaux pour pavés, il existe également des produits ménagers tels que le bicarbonate de soude, le vinaigre et les produits de rinçage à préparer soi-même.
Mais qu’est-ce qui aide vraiment ? Et que faut-il éviter lors du nettoyage des pavés ? Il existe plusieurs façons de nettoyer les pavés noircis et sales ou de les débarrasser des mauvaises herbes. Comme il existe différents outils et produits de nettoyage, il vous faudra choisir la méthode la plus adaptée au matériau utilisé pour vos terrasses et allées pavées, comme la pierre naturelle, le béton ou l’argile, ainsi qu’à l’exposition aux intempéries.
Nettoyer les pavés : commencer par enlever les saletés les plus importantes
Avant de commencer le nettoyage des joints entre les pavés, il faut d’abord enlever le plus gros de la saleté. Cela permet d’éviter de la répandre lors du nettoyage ultérieur de la surface et se salir inutilement la terrasse ou le mur de la maison.
Pour ramasser les feuilles mortes et les branchages, il est possible d’utiliser un balai ou un râteau de jardin. Il est toutefois préférable d’opter pour un modèle en plastique afin d’éviter de rayer les pavés. Si vous devez nettoyer une grande terrasse, vous pouvez également utiliser une balayeuse. L’avantage : il n’est pas nécessaire de se baisser et vous gagnez beaucoup de temps, car les feuilles et autres saletés sont directement ramassées. Il ne vous reste ensuite plus qu’à transformer ces végétaux en compost.
En règle générale, il est conseillé de déblayer régulièrement les saletés les plus importantes des pavés. Cela permet de prévenir l’apparition de mousse, de mauvaises herbes et de lichens tenaces qui adorent dans les endroits ombragés et humides.
Conseil
Il est indispensable de nettoyer régulier les pavés en extérieur, surtout si vous avez renversé de la sauce ou du vin lors d’un barbecue ou d’une garden-party. En effet, la graisse et l’huile peuvent rapidement former des taches inesthétiques et tenaces au contact de liquides, par exemple de l’eau de pluie. Des nettoyants concentrés spéciaux pour pierres et pavés peuvent être appliqués sur la surface sale à l’aide d’un nettoyeur haute pression ou d’un vaporisateur. Si vous n’avez pas de nettoyant sous la main, vous pouvez également absorber les taches d’huile avec un matériau absorbant comme de la litière pour chat ou de la sciure de bois, qu’il suffit ensuite de balayer.
Nettoyage des joints entre les pavés
Une fois le plus gros de la saleté enlevé, vous pouvez passer à l’étape suivante : le nettoyage des joints entre les pavés. Il ne faut jamais négliger cette étape, car les mauvaises herbes poussent souvent dans les joints et, en les rinçant par la suite, vous risquez de tacher à nouveau la surface des pavés.
Pour enlever les mauvaises herbes des joints, le mieux est d’utiliser un grattoir spécial pour joints. Il est également possible d’utiliser une binette de jardin traditionnelle ou une truelle. Cette méthode est peu coûteuse et respectueuse de l’environnement, mais elle demande beaucoup de temps et de patience. De plus, le fait de se pencher peut rapidement entraîner des douleurs au dos et aux genoux si vous vous y prenez mal. Les pissenlits ainsi que d’autres mauvaises herbes peuvent être éliminés de manière efficace, et surtout sans se faire mal au dos, avec un désherbeur à batterie. Qu’il s’agisse de la terrasse en pierre du jardin ou de l’allée pavée de la cour, le nettoyage se fait ainsi en toute sécurité et sans effort :
- Pendant l’opération, il est recommandé de toujours porter des vêtements de protection appropriés, notamment des chaussures solides, des gants, des lunettes de protection et, si nécessaire, des protections auditives.
- Commencez par ajuster la longueur du manche télescopique, puis insérez la brosse et réglez la tête pivotante. Vous pouvez ensuite glisser la batterie dans son logement jusqu’à son enclenchement. Le désherbeur démarre lorsque vous appuyez simultanément sur le bouton de déverrouillage et sur l’interrupteur. Vous pouvez alors incliner légèrement l’appareil avec des mouvements lents, sans exercer de pression, sur la surface à nettoyer. Cette manipulation permet de s’assurer que la brosse rotative de la tête de nettoyage élimine toutes les mauvaises herbes au niveau de la surface. Si la végétation est très tenace, répétez cette étape. Finissez en balayant et en jetant les mauvaises herbes détachées.
Comment nettoyer les pavés : avec un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression ?
Après avoir balayé le plus gros de la saleté et éliminé toutes les mauvaises herbes, il faut nettoyer les allées pavées. Si vous souhaitez les laver avec précision, vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression. Une autre solution consiste à utiliser un pistolet de nettoyage sans fil. En théorie, vous pouvez aussi utiliser l’eau du robinet et rincer les zones sales avec un tuyau et un pistolet d’arrosage. Le jet d’eau à haute pression permet toutefois de bien nettoyer en profondeur les joints et les surfaces des pavés.
Le nettoyeur haute pression se combine très bien avec une rotabuse. Celle-ci permet d’éliminer les mauvaises herbes et la mousse non seulement à la surface, mais aussi dans les rainures. Plus vous effectuez ce nettoyage en profondeur, moins vous laissez le temps aux mauvaises herbes de pousser. Donc vos pavés resteront beaux plus longtemps.
Le nettoyage des pavés avec Kärcher grâce au nettoyeur haute pression et au rotabuse se fait en trois étapes simples :
- Selon le modèle, fixez la rotabuse sur le nettoyeur ou réglez la buse rotative sur le pistolet pulvérisateur.
- Tenez le jet d’eau rotatif presque verticalement au-dessus du sol et passez-le lentement sur la surface à traiter, à une distance de 15 centimètres. Si vous visez les joints un peu trop brusquement, n’oubliez pas que vous éliminerez du mortier de jointoiement, ce qui nécessitera un sablage ultérieur.
- Balayez ensuite les mauvaises herbes détachées et jetez-les.
Il est important de toujours travailler dans le sens de la pente afin que l’eau sale puisse s’écouler et ne se répande pas à nouveau sur la terrasse en pierre propre. En résumé, les nettoyeurs haute pression sont une méthode efficace pour nettoyer les allées pavées et les terrasses en pierre. L’utilisation d’un nettoyeur de surface avec fonction de rinçage est également idéale, en particulier sur les surfaces planes. Il permet d’éliminer en profondeur les dépôts verts et la saleté, même dans les coins et les rebords. Grâce à la buse de rinçage, l’eau sale est évacuée en même temps. Autres avantages : vous êtes protégé pendant le travail et le nettoyage est plus rapide qu’avec une rotabuse.
Faut-il nettoyer tous les types de pavés avec un nettoyeur haute pression ?
Les allées en pierre naturelle comme le granit ou le basalte sont suffisamment stables et dures pour être nettoyées avec un nettoyeur haute pression. Ce n’est pas le cas des pavés en béton ou en terracotta. Le jet d’eau peut rapidement endommager la surface. De même, il faut faire attention si les pavés ont des joints très larges car les dalles pourraient se détacher. Le mieux est de se renseigner directement auprès d’un revendeur spécialisé ou d’un magasin de bricolage pour savoir quel type de pierre est adapté au nettoyage avec un nettoyeur haute pression.
Si vous savez déjà que vous ne pouvez pas nettoyer les pavés de votre terrasse avec un nettoyeur haute pression, mais que vous souhaitez la laver avec précision et efficacité, tournez-vous vers une variante mobile. Un pistolet de nettoyage sans fil permet de nettoyer des pavés en béton en douceur. Le nettoyage est particulièrement efficace avec une brosse nettoyante adaptée. Il est également possible de travailler avec la rotabuse, qui élimine sans peine les saletés les plus tenaces.
Est-il possible d’utiliser des produits ménagers pour nettoyer des pavés ?
Il existe différents produits ménagers que vous pouvez utiliser à la place des détergents concentrés pour éliminer la mousse et les mauvaises herbes. Si vous n’utilisez pas de nettoyant spécial pour pierres pour nettoyer les pavés, vous pouvez par exemple utiliser du savon mou ou de la soude disponible dans le commerce. Si vous décidez d’utiliser des produits ménagers, il faut toujours veiller à ce qu’ils soient biodégradables. De plus, il est conseillé de porter des vêtements de protection et des lunettes lors de l’utilisation, afin de protéger notamment le contour des yeux et les mains des éclaboussures d’eau de lavage.