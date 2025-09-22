Nettoyeur Pression Portable

Branchez le tuyau d'arrosage et vous êtes prêt: grâce à la KHB Battery innovante avec batterie interchangeable Kärcher 18 V pour un nettoyage intermédiaire rapide dans toute la maison - aucune connexion électrique requise.

Handheld Cleaner

KHB Battery avec Kärcher Battery Power

Il suffit de brancher le tuyau et vous êtes prêt: le nouveau type de nettoyage pour l'extérieur est extrêmement pratique grâce à la KHB Battery sur batterie. Grâce à la configuration compacte de la pompe, du moteur et de la batterie 18V, l'appareil peut être facilement tenu en main et offre une flexibilité maximale. Grâce à sa pression moyenne efficace et douce (24 bar), la KHB est idéale pour nettoyer rapidement les équipements de jardin, les meubles de jardin, les vélos, les motos et de nombreux autres domaines d'utilisation autour de la maison. Le nettoyant de surface en option peut également nettoyer à fond les petites surfaces.

Accessoires utiles

Power Scrubber Handheld

PS 20 nettoyeur de terrasse pour KHB

Ce nettoyeur de terrasse est le complément idéal du nettoyeur pression KHB pour le nettoyage de petites surfaces planes et d'escaliers.

Handheld Multi-Jet

MJ 24: 5-en-1 Multi Jet pour le KHB

Le multi-jet à jet 5-en-1 pour la KHB Battery: le MJ 24 avec jet ponctuel, -plan, -hélicoïdal, -secondaire et -d'arrosage. Facile à régler en tournant la tête de pulvérisation.

Variable Jet Handheld

Lance de pulvérisation à 360° variable pour le KHB

Lance avec réglage variable à 360°: la VJ 24 pour le KHB Battery est idéale pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.

Plateformes de batterie Kärcher

18 V

Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V
36 V

Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V
