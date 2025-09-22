Nettoyeur Pression Portable
Branchez le tuyau d'arrosage et vous êtes prêt: grâce à la KHB Battery innovante avec batterie interchangeable Kärcher 18 V pour un nettoyage intermédiaire rapide dans toute la maison - aucune connexion électrique requise.
KHB Battery avec Kärcher Battery Power
Il suffit de brancher le tuyau et vous êtes prêt: le nouveau type de nettoyage pour l'extérieur est extrêmement pratique grâce à la KHB Battery sur batterie. Grâce à la configuration compacte de la pompe, du moteur et de la batterie 18V, l'appareil peut être facilement tenu en main et offre une flexibilité maximale. Grâce à sa pression moyenne efficace et douce (24 bar), la KHB est idéale pour nettoyer rapidement les équipements de jardin, les meubles de jardin, les vélos, les motos et de nombreux autres domaines d'utilisation autour de la maison. Le nettoyant de surface en option peut également nettoyer à fond les petites surfaces.
Produits
Accessoires utiles
PS 20 nettoyeur de terrasse pour KHB
Ce nettoyeur de terrasse est le complément idéal du nettoyeur pression KHB pour le nettoyage de petites surfaces planes et d'escaliers.
MJ 24: 5-en-1 Multi Jet pour le KHB
Le multi-jet à jet 5-en-1 pour la KHB Battery: le MJ 24 avec jet ponctuel, -plan, -hélicoïdal, -secondaire et -d'arrosage. Facile à régler en tournant la tête de pulvérisation.
Lance de pulvérisation à 360° variable pour le KHB
Lance avec réglage variable à 360°: la VJ 24 pour le KHB Battery est idéale pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre.