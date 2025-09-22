Nettoyeur Pression Portable

KHB Battery avec Kärcher Battery Power

Il suffit de brancher le tuyau et vous êtes prêt: le nouveau type de nettoyage pour l'extérieur est extrêmement pratique grâce à la KHB Battery sur batterie. Grâce à la configuration compacte de la pompe, du moteur et de la batterie 18V, l'appareil peut être facilement tenu en main et offre une flexibilité maximale. Grâce à sa pression moyenne efficace et douce (24 bar), la KHB est idéale pour nettoyer rapidement les équipements de jardin, les meubles de jardin, les vélos, les motos et de nombreux autres domaines d'utilisation autour de la maison. Le nettoyant de surface en option peut également nettoyer à fond les petites surfaces.