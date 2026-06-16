Nettoyeur de surfaces PS 20
Cette brosse nettoyante haute performance est le complément idéal des modèles KHB et OC 6-18 pour nettoyer les petites surfaces et les escaliers.
La brosse nettoyante haute performance PS 20 pour les modèles KHB et OC 6-18 intègre deux buses, dispose d’une protection anti-éclaboussures munie de poils et peut pivoter à 90°. Elle permet également d'atteindre plus facilement les endroits difficiles d'accès.
Caractéristiques et avantages
Deux buses intégrées
- Nettoyage plus efficace des surfaces par rapport au tube à jet simple.
Conception compacte
- Idéal pour nettoyer les zones d’accès difficile.
Deux tubes de rallonge
- Selon l’application la brosse sol PS 20 est utilisable avec ou sans extensions.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|729 x 198 x 768
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Escaliers
- Chemins
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
Piéces détachées Nettoyeur de surfaces PS 20
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