PS 20 oppervlaktereiniger
De powerscrubber PS 20 is het ideale accessoire voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. Hij is geschikt voor het schoonmaken van kleine oppervlakken en trappen.
De PS 20 power scrubber voor de KHB- en OC 6-18 modellen heeft twee geïntegreerde mondstukken, een spatbescherming met borstelharen en kan 90 graden draaien. Zo bereik je eenvoudig moeilijk toegankelijke plekken.
Kenmerken en voordelen
Twee geïntegreerde mondstukken
- Oppervlakken efficiënter reinigen dan met één spuitlans.
Compacte constructie
- Ideaal voor reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Twee verlengbuizen
- Afhankelijk van de toepassing kan het PS 20 handmodel met of zonder verlengstukken worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|729 x 198 x 768
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Terrassen
- Balkon
- Trappen
- Paden
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
Onderdelen PS 20 oppervlaktereiniger
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