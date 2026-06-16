PS 20 oppervlaktereiniger

De powerscrubber PS 20 is het ideale accessoire voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. Hij is geschikt voor het schoonmaken van kleine oppervlakken en trappen.

De PS 20 power scrubber voor de KHB- en OC 6-18 modellen heeft twee geïntegreerde mondstukken, een spatbescherming met borstelharen en kan 90 graden draaien. Zo bereik je eenvoudig moeilijk toegankelijke plekken.

Kenmerken en voordelen
Twee geïntegreerde mondstukken
  • Oppervlakken efficiënter reinigen dan met één spuitlans.
Compacte constructie
  • Ideaal voor reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Twee verlengbuizen
  • Afhankelijk van de toepassing kan het PS 20 handmodel met of zonder verlengstukken worden gebruikt.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 729 x 198 x 768
Toepassingen
  • Terrassen
  • Balkon
  • Trappen
  • Paden
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
Onderdelen PS 20 oppervlaktereiniger

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.