Mobiele middendrukreiniger KHB 4-18 Plus Battery Set
De basisset voor de effectieve reiniging van tuinmeubelen en meer: de KHB 4-18 Plus middendrukreiniger. 18V batterij en de -lader zijn in deze versie inbegrepen.
Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De KHB 4-18 Plus draadloze middendrukreiniger uit het Kärcher 18 V batterijplatform reinigt praktisch alles rondom uw huis zonder elektriciteitsvoorziening. Sluit gewoon de waterslang aan en hij is klaar voor gebruik. Met de zachte platte straal kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van tuinmeubelen, buitenspeelgoed en nog veel meer. Zijn je bloempotten gekleurd met groene aanslag en aarde? Dit is een klus voor de efficiënte roterende vuilfrees, waarmee zelfs hardnekkig vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Beide mondstukken zijn bij de levering inbegrepen. De duurzame, krachtige lithium-ion-verwisselbare batterij kan in alle batterij-aangedreven apparaten van het 18 V Kärcher batterijplatform worden gebruikt. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-display van de batterij de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede assortiment aan accessoires maakt de KHB 4-18 Plus nog veelzijdiger. Zo is er bijvoorbeeld een schuimstraal, wasborstel en zuigslang voor het gebruik van water uit alternatieve bronnen. In deze versie zijn batterij en lader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijReal Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen. Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk21 bar druk voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect sproeiers. Vlakstraalsproeier voor zachte reiniging bij de levering inbegrepen.
Compact en licht apparaatIdeale bewegingsvrijheid en flexibiliteit tijdens het reinigen. Batterij-aangedreven middendruk reiniger voor een tussentijdse reiniging. Geen wateraansluiting nodig dankzij de meegeleverde aanzuigslang.
Accessoires met een brede waaier aan toepassingen
- Voor trappen en kleinere ruimtes: De PS 20 handheld.
- De MJ 24 Handheld verenigt 5 sproeiers in een spuitlans – voor reinigen en bewateren.
- Voor plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn: Het 360° gewricht op de VJ 24 Handheld.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Werkdruk (bar)
|21
|Drukbereik
|Middendruk
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 170
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (min)
|14 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|292 x 89 x 228
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Adapter tuinslang 3/4"
- opvouwbare watertank
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Sproeilans: lang
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Filter voor het toestel
- SH 5 zuigslang
Videos
Toepassingen
- Bloembakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Fietsen
- Hekken
- Tuinspeelgoed
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen KHB 4-18 Plus Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.