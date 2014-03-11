Professional

Op professioneel vlak moeten vele reinigingstaken worden uitgevoerd waarbij uiteenlopende en individuele eisen gelden. Deze kunnen door Kärcher met zijn speciaal hiervoor ontwikkelde apparaten probleemloos worden opgelost. In kleine en grote industrieën, in de handel, gastronomie of in de agro-business – Kärcher biedt altijd de juiste oplossing voor duurzaam en milieuvriendelijk reinigen. Ook hier worden de bekende professionele hogedrukreinigers in verschillende uitvoeringen aangeboden; evenals ultrahogedrukreinigers, veegzuigmachines, industriële stofzuigers, professionele stoomreinigers en een groot aantal andere efficiënte en energiezuinige reinigingsapparaten.

PROFESSIONAL KNOWHOW: sectoriële oplossingen

Elke sector heeft andere schoonmaakuitdagingen: welk type vloer vereist welke schoonmaak-, renovatie- of onderhoudsprocedure? Wat is hygiënisch reinigen? Wanneer draagt reiniging bij tot procesveiligheid? Hoe kan schoonmaken de winstgevendheid van een bedrijf beïnvloeden? En welk soort vuil kan worden opgelost met welk reinigingsmiddel?

De knowhow van Kärcher biedt nuttige antwoorden, tips en instructies voor diverse reinigingsvraagstukken en de juiste apparatuur, reinigingsmiddelen en accessoires voor reiniging en onderhoud.

