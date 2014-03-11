PROFESSIONAL KNOWHOW: sectoriële oplossingen

Elke sector heeft andere schoonmaakuitdagingen: welk type vloer vereist welke schoonmaak-, renovatie- of onderhoudsprocedure? Wat is hygiënisch reinigen? Wanneer draagt reiniging bij tot procesveiligheid? Hoe kan schoonmaken de winstgevendheid van een bedrijf beïnvloeden? En welk soort vuil kan worden opgelost met welk reinigingsmiddel?

De knowhow van Kärcher biedt nuttige antwoorden, tips en instructies voor diverse reinigingsvraagstukken en de juiste apparatuur, reinigingsmiddelen en accessoires voor reiniging en onderhoud.