Zetelreiniger en tapijtreiniger
De zetel- en tapijtreiniger biedt een ideale oplossing voor een hygiënische reiniging van harde vloeren, tapijten, stoffen bekledingen, autozetels en matrassen. Deze sproei-extractie-apparaten van Kärcher sproeien het reinigingsmiddel eerst in en verwijderen het vervolgens samen met het vuil. Deze sproei-extractie apparaten zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie en huishoudens met huisdieren zoals honden, katten, konijnen en meer.
Producten : Sproei-extractie-apparaten
PERFECT VOOR GEZINNEN EN HUISHOUDENS MET DIEREN.
Geen stress meer door gemorste drankjes of modderige honden- of kattenpoten! Dankzij de reinigingskracht van onze sproei-extractiereinigers kunt u snel alle textieloppervlakken (bank, zetel,...) reinigen en alle vlekken verwijderen, ook voor schoonmaakbedrijven. Een intensieve dieptereiniging geeft uw bekleding en vloerkleden een nieuwe look. Dit maakt onze apparaten perfect voor gezinnen, mensen met allergieën en huizen met huisdieren. Onze sproei-extractiereinigers zijn speciaal ontworpen om zelfs het meest hardnekkige vuil grondig te verwijderen. Voor optimaal welzijn in huis!
PROPER ALS NIEUW.
Speciale oplossingen voor problemen: met onze sproei-extractiereinigers verwijdert u zelfs het meest hardnekkige vuil, op vrijwel alle textieloppervlakken. Van autostoelen en matten tot deurmatten, maar ook tuinmeubelen, bekleding of stoffen hoezen: Kärcher sproei-extractiereinigers bieden gevarieerde toepassingsmogelijkheden binnen en buiten. Vet, vuil en geurtjes? Ze hebben geen kans meer!
TOT IN DE KLEINSTE VEZELS.
Uitstekende reiniging in het hart van de vezels: alle oppervlakken worden perfect gereinigd door onze sproei-extractiereinigers. Zelfs diepgeworteld vuil wordt snel verwijderd. Schoonmaken is hygiënisch en verbruikt ondanks de hoge zuigkracht weinig energie. Allergiepatiënten kunnen met een gerust hart ademen. Onze sproei-extractiereinigers onderscheiden zich door hun lange levensduur, hun hoogwaardige kwaliteit en hun grote robuustheid.
GEEN UITDAGING TE GROOT.
Met ons gevarieerde assortiment accessoires kunt u uw reinigingsmogelijkheden uitbreiden. Spleetmondstuk voor moeilijk bereikbare plaatsen, meubelmondstuk of vloermondstuk voor tapijten of grote textieloppervlakken, de keuze is aan u. Onze extra handgreep maakt het ook gemakkelijker voor u om vloeren te reinigen met behulp van de sproei- extractiereiniger. Ontdek ook ons complete assortiment accessoires voor het opzuigen van stof van vloeren, textieloppervlakken en in voegen. Al deze accessoires zijn compatibel met onze accessoires voor nat- en droogzuigers.
SCHOENEN SNEL EN STREEPLOOS SCHOONMAKEN
Le Shoe!Cleaner is de perfecte accessoire voor Kärcher sproei-extractiereinigers voor een grondige en handige reiniging van sport- en vrijetijdsschoenen. De schoenen worden snel, ergonomisch en betrouwbaar weer schoon. Met een snelle overgang van de ronde borstel naar de voegenborstel kan de hele schoen grondig worden gereinigd, van de zool tot aan de bovenkant. Dankzij de innovatieve zelfreinigende functie is de Shoe!Cleaner altijd schoon en klaar voor gebruik.
SE 6 Signature Line
Alleen onze meest innovatieve en hoogwaardige producten dragen de handtekening van de technologische pionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher.
De handtekening van de oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher, duidt het product aan als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen: in-app-ondersteuning en verlengde garantie.
De SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger is zeer veelzijdig. De beproefde injectie-extractietechnologie van Kärcher biedt uitstekende reinigingsresultaten op textieloppervlakken. Dankzij een groot aantal accessoires is dit veelzijdige drie-in-één-apparaat ook te gebruiken als volwaardige nat- en droogzuiger.
Draadloze sproei-extractiereiniger
Zuiverheid met een WOW-effect: de sproei-extractiereiniger SE 3-18 Compact combineert de beproefde injectie-extractietechnologie van Kärcher met het Kärcher Battery Power 18 V-accuplatform. Het resultaat ? Effectieve, comfortabele en grondige reiniging in één beweging. Het apparaat volgt je overal en verwijdert op elk moment vuil van je autostoelen, tuinmeubelen of bekleding – zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Hij reinigt met evenveel kracht als onze sproei- extractoereinigers met voedingskabel en is tegelijkertijd zeer veelzijdig.
Geschikte accessoires voor sproei-extractiereinigers
Verkrijgbaar met een ruime keuze aan accessoires, de sproei- extractiereinigers zijn zeer veelzijdig en bieden uitstekende resultaten van de reiniging in combinatie met het schoonmaakmiddel dat geschikt is. De accessoires kunnen worden bevestigd en verwijderd snel en gemakkelijk in een enkele klik.
Kärcher Battery Power batterij platformen
Het Kärcher Battery Power 18 V accuplatform is compatibel met alle toestellen uit het 18V-gamma. Het omvat compacte en gebruiksvriendelijke producten voor het onderhoud van kleine tot middelgrote tuinen en groenzones.