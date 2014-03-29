Zetelreiniger en tapijtreiniger

SE 6 Signature Line

Alleen onze meest innovatieve en hoogwaardige producten dragen de handtekening van de technologische pionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher.

De handtekening van de oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher, duidt het product aan als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen: in-app-ondersteuning en verlengde garantie.

De SE 6 Signature Line sproei-extractiereiniger is zeer veelzijdig. De beproefde injectie-extractietechnologie van Kärcher biedt uitstekende reinigingsresultaten op textieloppervlakken. Dankzij een groot aantal accessoires is dit veelzijdige drie-in-één-apparaat ook te gebruiken als volwaardige nat- en droogzuiger.