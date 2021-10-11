Van vlekken uit stoffen zetels verwijderen tot autozetels reinigen

Kruimels achterlaten of vlekken maken is snel gebeurd. Het kan op een gezellige avond op de zetel met chips en een drankje. Of door kinderen die als bezetenen door het huis sjezen.

Voor u het weet zijn er vlekken gemaakt en moet u de stoffen zetel reinigen. In de wagen kan het ook snel gaan. Even niet opletten en u kunt de autobekleding schoonmaken na de rit.

Gelukkig is er altijd een oplossing! Houd de bekleding van uw meubilair en autozetel schoon met onze tips zodat ze nog jarenlang meegaan.