Van vlekken uit stoffen zetels verwijderen tot autozetels reinigen
Kruimels achterlaten of vlekken maken is snel gebeurd. Het kan op een gezellige avond op de zetel met chips en een drankje. Of door kinderen die als bezetenen door het huis sjezen.
Voor u het weet zijn er vlekken gemaakt en moet u de stoffen zetel reinigen. In de wagen kan het ook snel gaan. Even niet opletten en u kunt de autobekleding schoonmaken na de rit.
Gelukkig is er altijd een oplossing! Houd de bekleding van uw meubilair en autozetel schoon met onze tips zodat ze nog jarenlang meegaan.
Waarom moet ik regelmatig stoffen meubels schoonmaken?
Een comfortabele zetel maakt een woonkamer gezellig. Omdat het zo’n populair meubelstuk is, wordt het vaak blootgesteld aan allerlei vloeistoffen en etensresten.
- Tijd maken om uw stoffen zetel te reinigen heeft zo zijn voordelen:
- Hardnekkig vuil blijft op die manier niet eeuwig zitten.
- Lelijke vlekken zullen uw zetels niet ontsieren.
- Haren van huisdieren of huisstofmijten blijven niet zitten.
- Uw meubilair zal mooier ogen en u zult er nog jarenlang van kunnen genieten.
Dat geldt niet alleen voor uw zetel, maar ook voor matrassen en autozetels. Die moet u ook regelmatig schoonmaken.
Verwijder oppervlakkig vuil met de stofzuiger
Oppervlakkig vuil op uw zetel, zoals kruimels, verwijdert u gemakkelijk met een stofzuiger. Kies hierbij het juiste accessoire. Gebruik een luchtaangedreven turbomondstuk voor het reinigen van uw stoffen zetels, matrassen e.d. Zo verwijdert u snel hardnekkig vuil, haren van huisdieren en zelfs huisstofmijt. Met een batterijaangedreven handstofzuiger en een spleetmondstuk kan zelfs los vuil tussen de bekleding en in bankspleten eenvoudig worden verwijderd.
Sproei-extractiereiniging voor hardnekkige vlekken
Stof in zetels kunt u tot diep in de vezels reinigen met een sproei-extractiereiniger. Hiermee krijgt u zelf de meest hardnekkige vlekken er makkelijk uit.
Het principe is eenvoudig: Het apparaat injecteert water en reinigingsmiddel in de stof. Vervolgens zuigt de machine het vuil weer uit de vezels. Deze methode is bijzonder grondig en heeft een korte droogtijd.
Hiermee kunt u simpel autobekleding reinigen,vlekken uit een matras verwijderen, stoffen zetels grondig reinigen of zwaar vervuilde tapijten schoonmaken
Stap per stap autobekleding reinigen met een sproei-extractiemachine
- Verwijder eerst het grof vuil van de autostoel met een stofzuiger.
- Vul water in het reservoir van de sproei-extractiereiniger en voeg tapijtreiniger toe volgens de doseer-instructies.
- Sproei het water en reinigingsmiddel gelijkmatig op de autozetel.
Hou een afstand van 10 cm tussen de sproei-extractiemond en de bekleding. Laat nadien een paar minuten inwerken.
- Plaats de sproei-extractiemond op de bekleding en zuig het vocht langzaam en gelijkmatig weg.
- Maak het volledige oppervlak nat met water en reinigingsmiddel om watersporen tijdens het drogen te voorkomen.
- Herhaal deze werkwijze tot u geen vuil of wasmiddel meer uit de stof kunt zuigen.
- Spoel indien nodig één of twee keer na met helder water (temperatuur afhankelijk van materiaal).
- Geef uw autobekleding ruim de tijd om te drogen. Zorg ervoor dat de auto in de tussentijd goed ventileert.
- Stofzuig voor een laatste maal als de bekleding droog is, bij voorkeur de volgende dag.
- Breng tot slot een impregneermiddel voor textiel aan op de stof. Zo blijft de bekleding langer schoon.
Met bovenstaande methode kan u meer dan uw autobekleding reinigen. Ook een oude bank, vuile matras of vlekken in de zetel kunt u ermee schoonmaken.
Het is belangrijk om steeds de waterbestendigheid van het materiaal te testen voor gebruik. Liefst op een onopvallende plaats.
Tip
U kunt ook een sproei-extractiereiniger gebruiken om detergent uit stoffen bekleding te halen. Wanneer u bijvoorbeeld handmatig vlekken wilt verwijderen uit de zetel, kan er detergent blijven zitten. Door de zuigkracht van de machine haalt u de vloeistof er volledig uit.
Snel alle soorten vlekken verwijderen
Vlekken verwijderen op de sofa of de autozetel is vaak een vervelende klus. Ongeacht of ze veroorzaakt zijn door chocolade, rode wijn of vet.
Meestal is snel handelen de boodschap:
- Verse vlekken verwijderen is eenvoudiger.
- Oude plekken zijn moeilijker te herkennen.
- Vlekken kunnen zich verspreiden als ze te lang blijven zitten.
Koffievlekken of wijnvlekken verwijderen moet snel gebeuren. Neem ze onmiddellijk op met een schone, droge doek. Maak daarbij nooit een wrijvende beweging, anders zal de vloeistof dieper in de vezels doordringen.
90 % van alle vlekken zijn oplosbaar in water. Neem een witte doek met lauw water en begin te deppen op de plek. Lost deze op? Dan kunt u deze zo uit de vezel verwijderen. Maak licht draaiende bewegingen van boven naar beneden.
Gebruik een universele vlekkenverwijderaar die niet in water oplosbaar is. Spuit het product op een kleurvaste doek en dep de vlek tot deze loslaat.
Spoel de plek af met een sproei-extractiereiniger om alle resten uit de textielvezels te verwijderen. Test het middel ook eerst uit op een onopvallende plaats.
Tip: stoffen zetel reinigen met stoomreiniger
Een stoffen zetel reinigen met een stoomreiniger kan ook zijn nut bewijzen. Om kleine vlekken te verwijderen, plaats het mondstuk schuin tegen de bekleding. Hou een microvezeldoek naast de plek en begin te stomen. De stoomstraal ‘schiet’ de vlek als het ware in de microvezeldoek.
Wij bevelen aan om deze methode eerst op een onopvallende plek te testen. Zo kunt u zien of de stof gevoelig reageert op de temperatuur. Is dat het geval? Dan is vlekken verwijderen met een stoomreiniger niet de geschikte optie.
De beste huismiddeltjes om vlekken te verwijderen
Wilt u liever geen chemische producten gebruiken? Of heeft u geen sproei-extractiereiniger bij de hand? Dan zijn er huismiddeltjes die keer op keer hun nut hebben bewezen om vlekken te verwijderen.
Baking soda helpt veel vlekken verwijderen
Baking soda kan op allerlei manieren worden gebruikt. Om koffievlekken te verwijderen uit de zetel of om rode wijnvlekken uit een tapijt te halen. Strooi het poeder op de vlek, laat het een nacht inwerken en zuig het de volgende dag op met een stofzuiger.
U kunt Baking soda ook gebruiken voor natte reiniging:
- Verwijder al het grof vuil eerst van de bekleding met een stofzuiger.
- Afhankelijk van de hoeveelheid die u nodig hebt, meng 1 eetlepel poeder met 1 eetlepel water. Breng de pasta aan op de vlek.
- Wrijf het mengsel zachtjes in met een vochtige spons of doek. Laat vervolgens opdrogen.
- Zuig de opgedroogde pasta daarna van de bekleding.
Rode wijnvlekken verwijderen met zout en mineraalwater
Mineraalwater helpt om rode wijnvlekken te verwijderen. Giet het water voorzichtig op de vuile plek, dep vervolgens droog met een papieren handdoek.
Zout en maïsmeel kunnen ook helpen om de vloeistof te absorberen. Laat een van de twee inwerken op de plek en zuig daarna weg met een stofzuiger.
Als de vlekken al zijn opgedroogd, kan u hiervoor ook citroensap of azijn gebruiken:
- Dop het in een katoenen doek, bevochtig de vlek.
- Laat ongeveer 15 minuten inwerken en dep dan droog met een keukendoek.
- Spuit ten slotte koud water op de vlek en dep hem nogmaals droog.
Citroensap gebruiken om bloedvlekken te verwijderen
Zelfs bij kleine verwondingen kan er bloed op uw matras of zetel terechtkomen.
- Zijn de bloedvlekken recent? Dan kunt u ze met koud water uitwassen. Tip: Gebruik geen warm water, want dat doet het eiwit in het bloed stollen. Zo zal het zich nog hechter aan de stofvezels binden.
- Als u een oude bloedvlek moet verwijderen, kan citroensap helpen. Meng zout met het sap tot een pasta en laat dit 30 minuten inwerken. Verwijder dit vervolgens met keukenpapier. Besproei de plek met koud water en droog nogmaals met papier.
Bloedvlekken verwijderen van uw matras kan ook met baking soda.
Afwasmiddel of zeep gebruiken om vetvlekken te verwijderen
Warm water gecombineerd met afwasmiddel of zeep is voldoende om een vetvlek uit de zetel te verwijderen.
Is het een verse vlek? Dep dan eerst zo veel mogelijk vetstof uit het materiaal met keukenpapier voordat u verder gaat. Oude vetvlekken moet u eerst bevochtigen met een beetje water.
Verdeel nadien een kleine hoeveelheid afwasmiddel met water en verdeel dit voorzichtig over de vetvlek. Masseer het mengsel in de stof door aan de rand te beginnen en werk zo naar binnen toe. Is de vlek weg? Dan dept u alles nog een keer schoon met warm water om de resten afwasmiddel te verwijderen.
Vlekken uit lederen zetels verwijderen
Lederen zetels reinigen en onderhouden verreist een andere werkwijze dan die van stoffen banken of autobekleding. U kunt stof en kruimels voorzichtig wegzuigen met een stofzuiger of verwijderen met een stofdoek.
Een vochtige doek is voldoende om lederen meubilair te reinigen.
Gebruik absoluut geen vet-afstotende schoonmaakmiddelen! Dit kan het leer uitdrogen en beschadigen. Zuivere zeep met lauw water is vaak voldoende om vlekken uit een lederen zetel te verwijderen.
Leer mag tijdens het schoonmaken nooit te vochtig worden en iedere vloeistof moet u snel verwijderen. Bovendien is een regelmatig onderhoud van het leder met geschikte producten aanbevolen.
Tip
Reinig met gedestilleerd water of water dat is gekookt. Dit voorkomt kalkvlekken.