Snel en gemakkelijk een tapijt reinigen
Een vloer krijgt dagelijks veel te verduren zoals pootafdrukken van huisdieren, kruimels, koffievlekken of modderige schoenzolen. Vooral in tapijt kan er in de loop der tijd veel vuil opstapelen. Wij vertellen u hoe een tapijt moet reinigen en wat u kunt doen tegen hardnekkige vlekken.
Waarom een tapijt regelmatig reinigen?
Een tapijt heeft zo zijn voordelen. Het is niet alleen warm voor de voeten, maar voorkomt uitglijden en dempt de voetstappen. Daarnaast kan het ook een mooie aanvulling zijn voor uw interieur.
U moet wel weten dat een tapijt regelmatig en grondig reinigen, ten zeerste is aanbevolen. Verwijder dus steeds hardnekkig vuil, haren van huisdieren en stofmijt uit uw vloerkleed. Zo behoudt u steeds een onberispelijk uiterlijk, verlengt u de levensduur ervan en is het hygiënischer.
Wilt u een tapijt in huis halen waar u niet veel tijd voor nodig heeft? Of heeft u geen probleem om wekelijks een halfuurtje bezig te zijn? Dan moet u bij aankoop rekening houden met de poolhoogte. Hoe langer de haren, hoe intensiever het onderhoud. Hoogpolige tapijten vereisen meer aandacht dan laagpolige of vlakgeweven alternatieven.
Hoe vaak een tapijt stofzuigen?
Vraagt u zich af hoe vaak u per week moet stofzuigen? Ongeacht de poolhoogte moet u een tapijt minstens eenmaal per week grondig stofzuigen.
Stofzuigers hebben meestal een verwisselbaar mondstuk voor harde vloeren of voor tapijten en vloerbekleding. Wanneer u stofzuigt moet u altijd geleidelijk werken en gelijkmatig het mondstuk over de vloer bewegen.
Bij hoogpolig tapijt is het beter een gladde tapijtborstel te gebruiken, anders worden de haren ervan losgetrokken.
Voor textiele, laagpolige of vlakgeweven vloerbedekking, behaalt u een beter resultaat met een turbomondstuk.
Wij raden een draadloze stofzuiger of accu-rolveger aan voor een snelle schoonmaakbeurt. Heel praktisch als u kinderen of dieren in huis hebt. Geen tijd? Robotstofzuigers kunnen het stofzuigen voor u doen. Bijzonder geschikt zijn modellen die tapijten kunnen stofzuigen en over een automatische boostmodus beschikken. Bij het stofzuigen van tapijten wordt de zuigkracht verhoogd.
Tip voor mensen met een allergie: Gebruik een stofzuiger met waterfilter
Een alternatief voor stofzuigers met een filter zijn stofzuigers met waterfilter. Ze verwijderen niet alleen kruimels, maar zorgen ook voor frisse en schone lucht.
Een stofzuiger met waterfilter haalt 99,5% van alle deeltjes uit de lucht. Daarnaast houdt het vuil, huisstofmijten en schimmelsporen in het water. Optimaal voor mensen met een allergie!
Een positieve bijwerking is het ook de onaangename geurtjes in huis vermindert.
Tapijt reinigen met sproei extractie machine tot diep in de vezels
Zelfs als u regelmatig stofzuigt, worden tapijten na verloop van tijd smerig. Dat komt omdat u enkel het oppervlakkige vuil verwijdert. Door een tapijt intensief te reinigen met een machine ontdoet u zich ook van vuil dat dieper in de vezels zit.
Uw vloerkleed zal langer meegaan als u het occasioneel eens schoonmaakt met een tapijtreiniger. Vuil, vetresten en zelfs koffievlekken krijgen geen kans met deze sproei-extractiereiniging, zelfs onaangename geurtjes haalt u ermee weg.
Bij sproei-extractiereiniging dringt de oplossing diep in het tapijt door en wordt het vuil er simpel terug uitgezogen. Nadien moet u het vloerkleed uitspoelen met schoon water om de laatste resten reinigingsmiddel te verwijderen.
Het tapijt moet ook volledig terug droog zijn voor u er terug op loopt.
Extra tips voor gebruik bij een kärcher sproei extractiemachine:
- Warm water zorgt voor een betere reiniging in vergelijking met koud water. Maar let op: Het water mag niet heet zijn. Het kan de vezels beschadigen (bv: bij wollen tapijten) en zelfs de lijmlaag aantasten.
- Schakel vloerverwarming uit voordat u een tapijtvloer reinigt. Dit voorkomt verkleuringen of aantasting van het materiaal.
- Test de machine altijd eerst op een onopvallende plaats.
Daarnaast kan u een tapijtreiniger ook gebruiken voor het kuisen van bekleding, matrassen en autozetels.
Tapijt wassen
Afhankelijk van het materiaal kunt u ook zelf uw tapijt wassen. Kleinere tapijten van katoen, wol of synthetische vezels (zoals polyester) zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen. U kunt ze met de hand wassen of in de wasmachine op 30 °C in een fijnwasprogramma.
Bij fluweel, sisal of kokosvezel is het beter om alleen water te gebruiken of een gepast reinigingsmiddel.
Vlekken uit tapijt verwijderen
Of het nu tijdens het eten is, het tv-kijken of wanneer er kinderen in huis spelen. Etensresten, drankjes en vuil komen vaak sneller op het tapijt dan dat u ze kunt schoonmaken. Geen paniek, met onze tips zal u snel de vlekken uit uw tapijt verwijderen.
Tip 1: Wees snel bij natte vlekken
Natte vlekken moet u snel aanpakken. Vloeistoffen dringen direct in materiaal en zijn nadien moeilijk te verwijderen.
Bij een ongelukje moet u de vloeistof onmiddellijk opdweilen met een droge doek of keukenrol. Pas op dat u er niet te hard op drukt omdat rode wijn, sap, enz. op die manier verder in het tapijt kunnen trekken.
Tip 2: Probeer het eerst met water
Ongeveer 90 procent van alle vlekken is oplosbaar in water. Voordat u huismiddeltjes gebruikt, moet u altijd eerst met een schone doek en warm water proberen.
Als de vlek oplost, haal ze uit het materiaal met lichte draaiende bewegingen van onder naar boven.
Voor vlekken die niet oplossen, kan een universele vlekkenverwijderaar helpen. Spuit het op een kleurbestendig doek en dep de getroffen plek totdat de vlek weg is.
Gebruik bij beide methodes altijd een schone doek.
De beste huismiddelen om tapijten schoon te maken
Vlekken uit tapijt halen met baking soda
Bakpoeder is een echte alleskunner en ideaal tegen vlekken.
- Doe wat poeder op de aangetaste plek.
- Druppel er voorzichtig heet water over. Dit opent de poriën van de vezels.
- Na een paar uur kan u het bakpoeder wegdeppen of stofzuigen en is de vlek verdwenen.
Vloerkleed schoonmaken met Bicarbonaat van soda
Naast bakpoeder is zuiveringszout ook een uitstekend middel tegen vuile tapijten.
- Strooi het gelijkmatig over de vlek.
- Bevochtig het met water en laat het inwerken.
- Zodra alles droog is, zuigt u de poederresten op met de stofzuiger.
Tapijt schoonmaken met azijn
Azijn helpt niet alleen tegen vuil en kalkaanslag, maar ook tegen vlekken. Voor een tapijt raden wij azijnessence aan. Dit is kleurloos is en kan worden verdund met water.
- Meng water en azijnessence in een verhouding van 1:1.
- Dep nadien voorzichtig op de getroffen plek - zonder te wrijven.
- Laat het een half uur inwerken.
- Veeg het daarna weer grondig weg met schoon water.
Tapijt reinigen met scheerschuim
- Spuit het schuim op de vlek en wrijf het in met een kwast of doek.
- Laat het minstens een uur inwerken.
- Gebruik nadien een andere doek om het scheerschuim met het losgekomen vuil voorzichtig weg te wrijven.
Zout om vlekken uit tapijt te halen
Een gekend huismiddel tegen rode wijnvlekken is zout.
- Begin van buiten naar binnen, strooi het op de vlek en laat het opdrogen.
- De zoutkorrels absorberen de vloeistof en na een paar uur kunt u ze opzuigen met een stofzuiger.
Professionele reiniging is aangeraden voor tapijten met ingedroogde vlekken die niet kunnen worden verwijderd met normale schoonmaakmiddelen.
Tapijt verfrissen en reinigen met stoomreiniger
Tijdens het verplaatsen van meubilair verschijnen er vaak zichtbare afdrukken op het tapijt. Met een stoomreiniger kunt u de tapijtvezels rechttrekken, zodat deze lelijke vlekken verdwijnen.
Optie 1: Leg een droge doek over het aangetaste gebied en besproei het met hete stoom.
Optie 2: U kunt ook de carpet glider gebruiken die op het vloermondstuk wordt bevestigd.
Door het water zwellen de vezels langzaam op tot hun oorspronkelijke vorm. Niet alleen worden de textielvezels rechtgetrokken, maar ook de onaangename geuren van het tapijt worden geëlimineerd.
Het reinigen van het tapijt met een stoomreiniger kan worden gedaan na het stofzuigen van het tapijt of gewoon tussen twee schoonmaakbeurten door om de tapijtvezels op te frissen. Zo blijft het tapijt er lange tijd goed uitzien.