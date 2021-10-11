Waarom een tapijt regelmatig reinigen?

Een tapijt heeft zo zijn voordelen. Het is niet alleen warm voor de voeten, maar voorkomt uitglijden en dempt de voetstappen. Daarnaast kan het ook een mooie aanvulling zijn voor uw interieur.

U moet wel weten dat een tapijt regelmatig en grondig reinigen, ten zeerste is aanbevolen. Verwijder dus steeds hardnekkig vuil, haren van huisdieren en stofmijt uit uw vloerkleed. Zo behoudt u steeds een onberispelijk uiterlijk, verlengt u de levensduur ervan en is het hygiënischer.

Wilt u een tapijt in huis halen waar u niet veel tijd voor nodig heeft? Of heeft u geen probleem om wekelijks een halfuurtje bezig te zijn? Dan moet u bij aankoop rekening houden met de poolhoogte. Hoe langer de haren, hoe intensiever het onderhoud. Hoogpolige tapijten vereisen meer aandacht dan laagpolige of vlakgeweven alternatieven.