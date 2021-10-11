Parket en laminaat schoonmaken

Droge reiniging met stofzuiger en plumeau

Stof en los vuil, zoals haren van huisdieren, moeten voor het dweilen met een stofzuiger, een veger of een plumeau van het parket en laminaat worden verwijderd. Anders mengt het vuil zich met het water waardoor bij het dweilen op de vloer vegen of zelfs kleine krasjes kunnen ontstaan. Het vuil kan bovendien bijzonder gemakkelijk worden verwijderd met een robotstofzuiger, waardoor er tijd overblijft voor andere schoonmaakwerkzaamheden of ontspanning.

Bij het stofzuigen van een houten vloer is het belangrijk om de juiste zuigmond te gebruiken. Veel stofzuigers hebben speciale zuigmonden voor harde vloeren of een speciaal parketmondstuk. Deze zijn meestal voorzien van een kleine borstelkrans van natuurlijk haar, waardoor de kwetsbare houten vloer tegen krassen beschermd wordt.

Daarna kan u beginnen met de natte reiniging. Dat kan op de ouderwetse manier met een mop, een microvezeldoek of met een Floor Cleaner. Er zijn ook robotstofzuigers die los vuil en natte dweil tegelijkertijd opzuigen door een vochtige microvezeldoek op het apparaat te bevestigen. Zo kun je zowel het voorstofzuigen als het dweilen aan de robot overlaten. Wanneer je met een mop of microvezeldoek werkt, is het belangrijk beide goed uit te wringen voordat je gaat dweilen, zodat er slechts een klein beetje vocht op de houten vloer komt en deze binnen een paar minuten droogt. Bij gebruik van dweilen moet de voorkeur uitgaan naar microvezeldoeken: deze vezels hebben een betere mechanische werking en binden het vuil ook zonder reinigingsmiddelen. Bij geolied of gewaxt parket kan voor extra verzorging van de oppervlakken een zeem of een doek van viscose of katoen worden gebruikt.