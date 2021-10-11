Nettoyage à sec avec aspirateur et plumeau antipoussière

Avant le nettoyage humide des parquets et sols stratifiés, il convient d'éliminer la poussière et les saletés non adhérentes, comme les poils d'animaux, à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un plumeau antipoussière. À défaut, l'eau de la serpillère se mélange à la saleté, ce qui provoque des traces ou même de fines rayures lors du passage de la serpillère. Surtout, la saleté peut être facilement éliminée avec un aspirateur-laveur robot, laissant ainsi du temps pour d'autres tâches de nettoyage ou de détente.

Lorsque vous passez l'aspirateur sur des sols en bois, il est important d'utiliser le bon embout. De nombreux aspirateurs sont équipés d'un embout spécial pour sols durs ou d'un suceur parquet supplémentaire. Ils sont généralement équipés d'une petite couronne de brosse en poils naturels qui protège les sols en bois délicats contre les rayures.

Ensuite, le nettoyage humide – que ce soit avec une serpillère classique, une bonnette microfibres ou un nettoyeur de sols – peut être réalisé. Il existe également aspirateurs-laveurs robots qui aspirent simultanément la saleté et la vadrouille humide en fixant un chiffon en microfibre humide sur l'appareil. De cette façon, vous pouvez laisser le pré-aspiration et le nettoyage au robot. Si vous utilisez une serpillère ou une bonnette microfibres, il est important de bien les essorer avant de nettoyer, afin que le parquet reçoive juste un peu d'humidité et sèche en quelques minutes. En cas de nettoyage avec des textiles, les microfibres sont à privilégier : ces fibres ont un effet mécanique plus fort et fixent la saleté même sans détergent. Pour les parquets huilés ou cirés, on peut utiliser une peau de chamois ou des chiffons en viscose ou en coton pour préserver les surfaces à laver.