Nettoyage Parquet et Sol Stratifié
Que ce soit dans le salon ou la chambre à coucher, dans la salle à manger ou dans le couloir, les sols en bois, parquet ou stratifié, créent une atmosphère chaleureuse et sont assez faciles à nettoyer comparativement aux sols textiles. Points d'attention lors du nettoyage et de l'entretien du plancher ou comment se débarrasser des taches disgracieuses sans endommager un coûteux plancher : nos meilleurs conseils pour un beau sol en bois.
Parquet, stratifié, etc. : à quoi faire attention lors du nettoyage ?
Dans les sols en bois, on distingue le parquet, les planchers et les sols stratifiés. Les parquets et planchers sont composés de bois pur, tandis que le stratifié est un mélange de matériaux comprenant des panneaux de fibres de bois. Les types de revêtement ne diffèrent que très peu visuellement, mais possèdent des propriétés spécifiques :
Parquets et planchers
Il existe différents motifs de parquet comme le parquet à bâtons, en mosaïque ou encore en chevrons. Un plancher ne diffère pas d'un parquet, mais ses planches ou madriers sont produits dans la longueur du tronc et sont donc nettement plus longs que les lames d'un parquet. Le traitement de surface est déterminant pour les deux revêtements : ils sont soit cirés, soit huilés, soit vitrifiés. Le parquet ciré est traité avec de la cire, qui donne au bois un aspect mat ou velouté brillant. Le parquet huilé est traité à l'huile, ce qui protège mieux les joints larges de l'humidité. Le parquet vitrifié réduit la pénétration de l'humidité et de la saleté, mais il ne protège pas contre la pénétration de l'eau dans les joints et les rayures profondes. Ainsi, chaque parquet est sensible à l'humidité. Il est par conséquent primordial de veiller à ce que, lors du nettoyage, il reste le moins d'humidité possible sur le sol. C'est ce que l'on appelle le nettoyage humide. Par ailleurs, les sols en bois peuvent gonfler ou rétrécir en fonction de l'humidité de l'air.
Stratifié
Le stratifié le plus souvent posé est celui d'aspect bois, mais il peut aussi imiter le carrelage ou la pierre naturelle. Il est constitué d'un panneau en fibres de bois comme couche support et d'une couche décorative recouverte d'une couche transparente en résine mélamine, dite overlay. Sa surface est résistante aux rayures et ne pose aucun problème de nettoyage. Cependant, les bords sont généralement sensibles à l'humidité, surtout si le stratifié a été mal posé. Par conséquent, ce revêtement, comme le parquet, doit être nettoyé uniquement par nettoyage humide, c'est-à-dire avec peu d'eau.
Nettoyage à sec avec aspirateur et plumeau antipoussière
Avant le nettoyage humide des parquets et sols stratifiés, il convient d'éliminer la poussière et les saletés non adhérentes, comme les poils d'animaux, à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'un plumeau antipoussière. À défaut, l'eau de la serpillère se mélange à la saleté, ce qui provoque des traces ou même de fines rayures lors du passage de la serpillère. Surtout, la saleté peut être facilement éliminée avec un aspirateur-laveur robot, laissant ainsi du temps pour d'autres tâches de nettoyage ou de détente.
Lorsque vous passez l'aspirateur sur des sols en bois, il est important d'utiliser le bon embout. De nombreux aspirateurs sont équipés d'un embout spécial pour sols durs ou d'un suceur parquet supplémentaire. Ils sont généralement équipés d'une petite couronne de brosse en poils naturels qui protège les sols en bois délicats contre les rayures.
Ensuite, le nettoyage humide – que ce soit avec une serpillère classique, une bonnette microfibres ou un nettoyeur de sols – peut être réalisé. Il existe également aspirateurs-laveurs robots qui aspirent simultanément la saleté et la vadrouille humide en fixant un chiffon en microfibre humide sur l'appareil. De cette façon, vous pouvez laisser le pré-aspiration et le nettoyage au robot. Si vous utilisez une serpillère ou une bonnette microfibres, il est important de bien les essorer avant de nettoyer, afin que le parquet reçoive juste un peu d'humidité et sèche en quelques minutes. En cas de nettoyage avec des textiles, les microfibres sont à privilégier : ces fibres ont un effet mécanique plus fort et fixent la saleté même sans détergent. Pour les parquets huilés ou cirés, on peut utiliser une peau de chamois ou des chiffons en viscose ou en coton pour préserver les surfaces à laver.
Nettoyage humide avec un nettoyeur de sols
En raison de la sensibilité du parquet et du stratifié à l'humidité, il est important de nettoyer avec le moins d'eau possible. À défaut, le revêtement de sol risque de gonfler et d'être endommagé de façon permanente. Les nettoyeurs de sols sont spécialement adaptés à un nettoyage doux et humide. Ils ne laissent qu'une petite quantité d'humidité résiduelle, qui sèche complètement en quelques minutes. En outre, il n'est pas nécessaire de laver ni d'essorer le balai à la main.
Avant de serpiller avec un nettoyeur de sols, il convient d'éliminer la poussière et les saletés grossières présentes sur les sols en bois. Les modèles disposant également d'une fonction d'aspiration ne nécessitent pas de prénettoyage avec un aspirateur.
Le nettoyage humide peut ensuite être réalisé. La meilleure façon de nettoyer est d'ajouter un détergent pour sols en bois à l'eau propre. Pendant le serpillage, le nettoyeur de sols doit être déplacé d'avant en arrière, lentement et selon des bandes qui se chevauchent. De cette façon, le sol est nettoyé de manière uniforme et sans laisser de traces. La surface en bois sèche généralement en 2 minutes. Si des taches humides sont encore visibles après ce délai, il est recommandé de les sécher manuellement avec un chiffon doux.
Conseils pour l'utilisation d'un nettoyeur de sols
- Il est préférable de travailler à reculons jusqu'à la porte. Cela évite de marcher sur les surfaces déjà nettoyées avant qu'elles ne soient sèches.
- Si des résidus d'anciens détergents sont présents, ils peuvent affecter le résultat. Il peut être nécessaire de travailler le sol plus intensément lors de la première utilisation du nettoyeur de sols. Tout d'abord, il faut donc serpiller sans détergent afin que les résidus de détergent soient complètement dissous.
- Lors de la transition vers d'autres surfaces, par exemple au passage du stratifié ou du parquet au carrelage, les rouleaux doivent d'abord être soigneusement rincés ou immédiatement remplacés par une deuxième paire de rouleaux.
- Lors du nettoyage, ne pas rester trop longtemps au même endroit afin d'éviter que le sol soit trop mouillé.
- Sur des sols en bois huilés ou cirés, il faut également veiller à ne pas s'attarder sur un endroit, au risque d'enlever l'huile ou la cire du bois.
- Sur les sols délicats, par exemple les planchers en liège non traités, procéder à un essai à un endroit peu visible afin de vérifier la résistance à l'eau.
Nettoyer le parquet et le stratifié avec le nettoyeur vapeur
Les sols en parquet ou en stratifié peuvent également être nettoyés avec le nettoyeur vapeur. Pour ce faire, utilisez le suceur pour sol équipé d'une housse en microfibre et effectuez des mouvements de va-et-vient rapides avec de courtes applications de vapeur. L'important est d'utiliser la vapeur uniquement pour détacher les salissures. En outre, veillez à ne pas rester trop longtemps au même endroit afin d'éviter la formation de flaques d'eau sur le parquet. Si la quantité de vapeur peut être réglée sur l'appareil, il est recommandé de sélectionner le mode vapeur le plus faible. En principe, les sols en bois doivent être nettoyés à la vapeur uniquement s'ils ont été posés par des professionnels et si aucune humidité ne peut pénétrer dans les joints ni sur les bords non protégés. À défaut, un gonflement du sol est possible.
Tout dépend du détergent
Pour un parquet non seulement propre mais aussi bien entretenu, il convient d'utiliser, lors du nettoyage, un détergent contenant un composant de nettoyage couplé à un composant d'entretien. Le choix du produit qui convient pour le sol en bois considéré dépend du traitement de surface de ce sol :
Sols en bois vitrifiés : pour un nettoyage en profondeur respectueux des matériaux, pour raviver et entretenir des sols en bois vitrifiés (parquet, liège et stratifié), nous recommandons d'utiliser un détergent avec protection contre l'humidité. Il a un effet d'imprégnation, ce qui signifie que le revêtement de sol absorbe moins d'humidité. Le bois est ainsi protégé non seulement du gonflement, mais aussi des nouvelles salissures.
Sols en bois huilés et cirés : pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois huilés ou cirés, il convient d'utiliser un nettoyant avec un composant d'entretien spécial, qui laisse une brillance soyeuse sans traces et protège en outre le sol de l'humidité. Il convient toutefois de prêter attention aux instructions de dosage, car l'utilisation fréquente de produits d'entretien entraîne la formation d'une couche collante sur le bois, qui fixe la poussière. Les détergents alcalins tels que les nettoyants universels ne doivent pas être utilisés sur les parquets huilés ou cirés, car ils ont trop tendance à éliminer les produits d'entretien du bois.
Si des traces restent sur le sol après avoir passé la serpillère, il se peut que la quantité de détergent utilisée soit trop importante. Souvent, les surfaces sur lesquelles on ne marche pas commencent par prendre un voile gris parce qu'un film de produit d'entretien trop épais retient la poussière. Ces zones doivent être nettoyées en premier lieu, uniquement à l'eau. Ensuite, nettoyez les zones où l'on marche régulièrement avec le détergent d'entretien.
Conseil : si vous n'êtes pas sûr du produit qui convient à votre sol, nous vous recommandons de le tester sur un endroit peu visible. D'autres instructions pour le nettoyage et l'entretien du revêtement de sol concerné sont souvent incluses dans les instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.
SOS : éliminer les taches sur les parquets et les sols stratifiés
Les taches sur les sols en bois peuvent être réparties en deux catégories : les taches de surface et les taches déjà incrustées dans le bois.
Dès que des liquides tels que du vin rouge ou du jus de fruit entrent en contact avec le revêtement, ils doivent être essuyés avec un chiffon absorbant. Les taches superficielles, par exemple les résidus alimentaires ou les traces de semelle de chaussure, s'éliminent généralement très facilement avec une bonnette microfibres légèrement humide.
Pour les taches tenaces, la zone concernée peut être traitée avec un nettoyant universel. Comme alternative aux nettoyants universels, des recettes maison peuvent également être utilisées, comme de l'eau avec du liquide vaisselle, du savon neutre ou un peu d'adoucissant, une gomme nettoyante ou un peu d'alcool à brûler, par exemple pour enlever des traces de couleur. Les zones salies doivent toujours être frottées dans le sens de la structure du bois et rincées ensuite à la main, à l'eau.
Les taches déjà incrustées dans le bois sont difficiles à éliminer car il faut souvent d'abord enlever la cire, l'huile ou le produit d'étanchéité pour atteindre la tache. Souvent, la seule solution est le nettoyage par une entreprise spécialisée.