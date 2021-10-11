Nettoyer les sols en PVC et en linoléum

Des sols propres en 2 étapes

La méthode de nettoyage la plus courante est une combinaison d'aspiration et de nettoyage humide. Lors de la première étape, les saletés non adhérentes, telles que la poussière et les cheveux, sont ramassées à l'aide d'un aspirateur poussières standard. Le sol est ensuite lavé avec une serpillère ou un balai à franges. L'idéal est d'essorer régulièrement la serpillère à l'aide d'une presse afin d'éviter autant que possible le contact direct avec la saleté. Commencez par faire le tour de la pièce, puis allez du coin le plus éloigné jusqu'à la porte en trajectoires régulières.

Avec un peu de pratique, cette méthode mécanique permet de nettoyer très rapidement, mais elle présente aussi quelques inconvénients : les saletés tenaces doivent être traitées par des méthodes mécaniques supplémentaires pour être détachées. La plupart des serpillères apportent une quantité d'eau relativement importante, de sorte que le sol met du temps à sécher. Le nettoyage avec un aspirateur-laveur robot est beaucoup plus pratique et nécessite moins d’eau. Les modèles qui peuvent nettoyer selon différents modes sont particulièrement utiles: humide, sec ou combiné - humide et sec.