Nettoyer les sols en PVC et en linoléum
Le PVC et le linoléum figurent depuis longtemps parmi les revêtements de sol les plus appréciés. Après avoir quitté la scène pendant un certain temps, ils font aujourd'hui leur grand retour dans les sols design. En principe, ces revêtements de sol sont très faciles à entretenir ; certaines règles sont toutefois à respecter pour les nettoyer.
Nettoyer correctement les revêtements de sol élastiques
Il existe de nombreux revêtements de sol élastiques et, à première vue, il est difficile de faire la distinction entre les matériaux. Les trois plus courants sont les revêtements de sol en PVC, le linoléum et les revêtements en élastomère. Ces revêtements peuvent en principe être nettoyés de la même manière, ils diffèrent principalement par leur sensibilité aux différents nettoyants.
Sols en PVC
Constitué de chlorure de polyvinyle, le PVC est disponible sous forme de lés, de carreaux ou de carreaux à clipser. Le matériau est considéré comme particulièrement robuste et résiste aux alcalis forts et aux sollicitations mécaniques. Les détergents acides, en revanche, peuvent provoquer des changements de couleur. La prudence est également de mise avec les solvants organiques. Les substances apparentées telles que le cirage, la suie, les traits de feutre, etc. peuvent migrer dans le revêtement ; ce processus est également connu sous le nom de migration. Le PVC est sensible aux brûlures de cigarettes et aux étincelles.
Linoléum
Le linoléum est considéré comme une alternative écologique aux revêtements de sol en PVC car il est fabriqué à partir de matières premières naturelles telles que l'huile de lin, le liège, la farine de bois et les résines naturelles. Ce revêtement de sol, qui ne conduit la chaleur que très lentement, est souvent décrit comme chaud sous le pied. Contrairement au PVC, le linoléum est sensible aux nettoyants fortement alcalins (pH >10) et aux sollicitations mécaniques. En revanche, il est relativement résistant aux solvants organiques et aux brûlures de cigarettes. Même si le linoléum possède des propriétés de régulation de l'humidité, il reste sensible à une humidité excessive.
Revêtements en élastomère/caoutchouc
On trouve rarement des revêtements de sol en élastomère dans les espaces privés, plus souvent dans les parties communes des bâtiments comme les cages d'escalier et les buanderies. Ce revêtement de sol est très résistant mais il est sensible aux détergents fortement alcalins (pH > 10). Les nettoyants acides peuvent provoquer des changements de couleur mais les revêtements en caoutchouc sont relativement résistants aux brûlures de cigarettes ou aux étincelles.
Identification des revêtements de sol à l'aide du test du trombone
Si vous n'êtes pas sûr du matériau utilisé, le test du trombone peut vous aider. Trouvez d'abord un endroit peu visible dans la pièce. Chauffez ensuite l'extrémité d'un trombone métallique déplié pendant environ 5 secondes avec un briquet. Enfoncez la pointe métallique chaude dans le revêtement pendant environ 3 secondes, puis retirez-la. Il est désormais possible de déterminer de quel type de sol il s'agit en fonction de la forme du trou, du comportement de pénétration et de l'odeur.
Sols en PVC
- Le trombone chaud pénètre le matériau relativement facilement.
- Les revêtements de sol en PVC fondent à la surface.µ
- Un bourrelet se forme autour du trou.
- À chaud, des fils peuvent se former et être tirés.
- Les résidus sur le trombone brûlent en formant de la suie.
- L'odeur est âcre.
Linoléum
- Le trombone chaud pénètre le sol relativement facilement.
- Le linoléum ne fond pas à la surface.
- Une coloration noire se produit sans formation de bourrelet à la surface.
- Odeur de bois brûlé ou d'huile de lin.
Revêtement en élastomère (ou en caoutchouc)
- Le trombone chaud pénètre à peine le revêtement.
- Le revêtement en élastomère ne fond pas à la surface.
- Un petit trou sans bourrelet se forme.
- Odeur typique de caoutchouc brûlé.
Des sols propres en 2 étapes
La méthode de nettoyage la plus courante est une combinaison d'aspiration et de nettoyage humide. Lors de la première étape, les saletés non adhérentes, telles que la poussière et les cheveux, sont ramassées à l'aide d'un aspirateur poussières standard. Le sol est ensuite lavé avec une serpillère ou un balai à franges. L'idéal est d'essorer régulièrement la serpillère à l'aide d'une presse afin d'éviter autant que possible le contact direct avec la saleté. Commencez par faire le tour de la pièce, puis allez du coin le plus éloigné jusqu'à la porte en trajectoires régulières.
Avec un peu de pratique, cette méthode mécanique permet de nettoyer très rapidement, mais elle présente aussi quelques inconvénients : les saletés tenaces doivent être traitées par des méthodes mécaniques supplémentaires pour être détachées. La plupart des serpillères apportent une quantité d'eau relativement importante, de sorte que le sol met du temps à sécher. Le nettoyage avec un aspirateur-laveur robot est beaucoup plus pratique et nécessite moins d’eau. Les modèles qui peuvent nettoyer selon différents modes sont particulièrement utiles: humide, sec ou combiné - humide et sec.
Nettoyer plus rapidement avec un nettoyeur de sols électrique
Les nettoyeurs de sols électriques, tels que les appareils de la série FC de Kärcher, constituent une alternative moderne. Les rouleaux de nettoyage en microfibres tournent à 500 tours par minute et délogent sans effort les saletés les plus tenaces. Un véritable atout, notamment pour les surfaces structurées des sols modernes en PVC et des sols design. L'eau sale est recueillie dans un réservoir séparé, ce qui permet au lavage de se faire toujours avec de l'eau propre.
Un détergent universel convient aux sols en PVC, au linoléum et aux revêtements en élastomère. Comme les appareils ne nécessitent que très peu d'eau claire, même de petites quantités de détergent suffisent. Dans le cas de revêtements texturés, il est conseillé de passer sur la surface une première fois dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur, afin d'atteindre également la structure profonde. Pour les revêtements présentant des veines de bois, travaillez toujours dans le sens des veines.
Nettoyage hygiénique avec le nettoyeur vapeur
On peut également utiliser un nettoyeur vapeur comme alternative au balai-serpillère manuel. Les nettoyeurs vapeur produisent de la vapeur chaude et sont donc particulièrement hygiéniques. Les températures élevées éliminent jusqu'à 99,99 % des bactéries et des virus, sans aucun détergent chimique. Les nettoyeurs vapeur sont ainsi particulièrement adaptés aux personnes allergiques et aux familles avec de jeunes enfants, qui ne doivent pas entrer en contact avec des allergènes sur le sol. Comme la production de vapeur déminéralise l'eau, la vapeur d'eau ne laisse ni résidus de calcaire ni traces de nettoyage après le nettoyage. Grâce à la chaleur, le sol sèche vite et devient à nouveau praticable plus rapidement.
Pour le nettoyage des sols, on utilise des bonnettes adaptées au suceur pour sol. Après libération de la vapeur, faites glisser le suceur pour sol d'un mouvement vif de va-et-vient, selon des bandes qui se chevauchent. Appliquez uniquement la quantité de vapeur nécessaire à décoller les salissures. Dans le cas de revêtements texturés, il est conseillé de passer sur la surface une première fois dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur, afin d'atteindre également la structure profonde. Les bonnettes sales doivent être changées régulièrement.
Éliminer les salissures courantes sur les sols en PVC et le linoléum
Anciennes couches de produit d'entretien
Si une trop grande quantité de produit d'entretien a été utilisée sur une longue période, une accumulation de couches peut se produire. Les particules de saleté s'accumulent dans ces couches au fil du temps, ce qui donne un aspect inesthétique. Un nettoyeur de sols électrique associé à de l'eau chaude (maximum 60 °C) est la solution idéale pour éliminer ces couches de produit d'entretien. Pour ce faire, passez sur la surface dans le sens de la longueur et de la largeur plusieurs fois sans détergent. Répétez cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse dans le réservoir d'eau sale.
Nettoyage de fin de chantier
Si la pièce a été peinte ou rénovée, il est important d'éliminer les impuretés. Des marques de crayon sont souvent laissées pour assurer un guidage dans la phase de construction ; elles peuvent être facilement effacées avec une gomme. Les taches de couleur résultant de l'application d'enduit peuvent être enlevées avec un coin de bois ou de l'eau chaude et une éponge blanche non abrasive. Les taches de peinture et les résidus de colle peuvent être éliminés du linoléum et de l'élastomère à l'aide de solvants organiques tels qu'un détachant universel ; le PVC peut réagir de manière sensible et doit donc être testé au préalable sur une zone peu visible.
Éliminer les migrations
Les substances telles que le cirage, les marques de feutre ou les colorants alimentaires peuvent migrer dans le revêtement de sol, en particulier le PVC, mais également d'autres types de revêtement. Si le processus n'est pas trop avancé, la tache peut être soigneusement enlevée à l'aide d'un solvant tel qu'un détachant universel. Une solution de peroxyde d'hydrogène à 3 % est une recette maison qui convient au blanchiment. Dans de nombreux cas, l'élimination de l'impureté migrée n'est plus possible.
Éliminer les taches de cire
Des taches de plusieurs natures peuvent altérer l'aspect général du revêtement de sol, et doivent souvent être traitées une à une. Les dépôts de cire peuvent être chauffés puis essuyés avec un torchon de cuisine. Le mieux est de verser dessus de l'eau chaude dessus ou d'utiliser un sèche-cheveux ou un nettoyeur vapeur. Attention : le PVC est sensible à la chaleur, c'est pourquoi il convient d'abord d'effectuer un test sur une zone non visible.