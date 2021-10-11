Un carrelage propre en deux étapes

La méthode de nettoyage la plus courante est une combinaison d'aspiration et de nettoyage humide. Lors de la première étape, les saletés non adhérentes, telles que la poussière et les cheveux, sont ramassées à l'aide d'un aspirateur poussières standard ou un aspirateur-laveur robot. Si les carreaux se trouvent à l'extérieur ou dans des pièces très sales comme un garage, un aspirateur multifonction est particulièrement adapté.

La surface est ensuite lavée avec une serpillère ou un balai à franges. L'idéal est d'essorer régulièrement la serpillère à l'aide d'une presse afin d'éviter autant que possible le contact direct avec la saleté. Commencez par faire le tour de la pièce, puis allez du coin le plus éloigné jusqu'à la porte en trajectoires régulières.

Avec un peu de pratique, cette méthode mécanique permet de nettoyer très rapidement, mais elle présente aussi quelques inconvénients : les saletés tenaces doivent être traitées par des méthodes mécaniques supplémentaires pour être détachées. Les taches particulièrement sèches dans la cuisine ne s'enlèvent généralement pas au premier passage. La plupart des serpillères apportent des quantités d'eau relativement importantes, ce qui allonge le temps de séchage.