Nettoyage du carrelage du sol
Le carrelage est l'un des revêtements de sol les plus appréciés, et ce pour une bonne raison : il est résistant et, dans la plupart des cas, facile à nettoyer. Toutefois, quelques règles sont à respecter pour le nettoyer.
Nettoyer correctement vos carrelages
Le carrelage se décline en de nombreux modèles. Pour un nettoyage aussi efficace que possible, il est important de déterminer d'abord le matériau du carrelage. Les plus courants sont les carreaux de céramique tels que les carreaux de grès cérame fin, vitrifiés, de grès, de terre cuite et de brique. L'ingrédient de base de tous les carreaux du commerce est l'argile, qui, selon le type, est enrichie de divers additifs et cuite à différentes températures. Cependant, on trouve parfois dans les foyers privés des carreaux en pierre naturelle ou artificielle, et leur nettoyage requiert une attention particulière.
Carreaux vitrifiés
Les carreaux vitrifiés sont des carreaux en grès dont la couche d'usure est recouverte d'une couche supplémentaire semblable à du verre. Ce procédé permet d'obtenir une surface lisse et pleine et une palette presque infinie de textures et de couleurs. Un carreau vitrifié se reconnaît au fait que le bord et la couche couvrante ont une couleur différente. Les carreaux vitrifiés sont généralement faciles à nettoyer en raison de leur surface lisse et ne nécessitent aucun entretien particulier.
Carreaux de grès cérame fin
Le grès cérame fin est de plus en plus souvent employé dans l'ensemble de l'espace de vie, pour sa robustesse et son aspect. Le grès cérame fin est disponible en mat soyeux, poli miroir, texturé (par ex., aspect ardoise) ou imprimé (par ex., aspect bois).
Le grès cérame fin présente une surface microporeuse et doit donc être nettoyé avec des bonnettes microfibres, dont les fibres fines pénètrent dans les petites imperfections de la surface. Pour le reste, la même procédure s'applique que pour les carreaux vitrifiés.
Pour le grès cérame fin texturé, il est recommandé d'essuyer la surface une fois dans le sens de la longueur puis dans le sens de la largeur, ce qui permet de nettoyer la structure en profondeur. Outre un nettoyage adéquat, le grès cérame fin ne nécessite pas d'entretien supplémentaire.
Carreaux en pierre naturelle ou artificielle
Les pierres naturelles comprennent notamment le granit, le marbre, la pierre du Jura et l'ardoise. La pierre artificielle désigne des matériaux minéraux (le plus souvent du ciment) ou liés à une résine, fabriqués avec des agrégats tels que du sable, des cailloux, du marbre ou d'autres matériaux. Les pierres artificielles les plus courantes sont, par exemple, le parpaing en béton, le béton lavé ou le marbre aggloméré.
Pour les salissures minérales telles que la rouille, le calcaire ou le voile du ciment, il est possible d'utiliser des détergents acides (valeur de pH < 7) ou des produits ménagers traditionnels tels que le vinaigre ou l'acide citrique. De nombreuses pierres naturelles ou artificielles étant sensibles aux acides, il est conseillé de procéder à un essai préalable sur une zone peu visible. Pour ce faire, prenez le nettoyant acide et faites en couler un peu sur la surface, à un endroit peu visible. Si l'acide commence à mousser, la pierre réagit à l'acide et ne doit pas être traitée avec des détergents acides.
Un carrelage propre en deux étapes
La méthode de nettoyage la plus courante est une combinaison d'aspiration et de nettoyage humide. Lors de la première étape, les saletés non adhérentes, telles que la poussière et les cheveux, sont ramassées à l'aide d'un aspirateur poussières standard ou un aspirateur-laveur robot. Si les carreaux se trouvent à l'extérieur ou dans des pièces très sales comme un garage, un aspirateur multifonction est particulièrement adapté.
La surface est ensuite lavée avec une serpillère ou un balai à franges. L'idéal est d'essorer régulièrement la serpillère à l'aide d'une presse afin d'éviter autant que possible le contact direct avec la saleté. Commencez par faire le tour de la pièce, puis allez du coin le plus éloigné jusqu'à la porte en trajectoires régulières.
Avec un peu de pratique, cette méthode mécanique permet de nettoyer très rapidement, mais elle présente aussi quelques inconvénients : les saletés tenaces doivent être traitées par des méthodes mécaniques supplémentaires pour être détachées. Les taches particulièrement sèches dans la cuisine ne s'enlèvent généralement pas au premier passage. La plupart des serpillères apportent des quantités d'eau relativement importantes, ce qui allonge le temps de séchage.
Éliminer le voile gris du carrelage
Si un carrelage a été mal entretenu sur une longue période, par exemple avec trop de détergent ou de produit d'entretien, un voile gris peut apparaître. En effet, des couches de saleté et de détergent se forment et, avec le temps, confèrent un aspect inesthétique. Pour éliminer ce voile gris, les premiers nettoyages doivent être effectués uniquement à l'eau chaude. Si une couronne de mousse apparaît sur l'eau sale pendant le nettoyage, c'est le signe que les anciens résidus de détergent sont en train d'être éliminés. Dans ce cas, répétez la procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. Une alternative est d'utiliser des éponges en mélamine, également appelées éponges magiques, également efficaces contre le voile gris.
Conseils d'experts
Que le voile gris soit présent ou non, il est conseillé de travailler d'abord sur un échantillon dans un endroit peu visible et, après séchage, d'observer la différence avec la zone qui n'a pas été nettoyée. Si la marque du revêtement de sol est connue, il est également utile de jeter un œil aux instructions de nettoyage et d'entretien ou aux instructions du fabricant.
Éliminer le voile de calcaire du carrelage
Le calcaire peut poser problème non seulement dans la salle de bain, mais aussi en cas de nettoyage avec de l'eau à très forte teneur en calcaire : un film calcaire blanchâtre peut alors se développer au fil du temps. Le voile de calcaire est particulièrement visible sur les carreaux foncés et n'est souvent remarqué que lorsqu'il est lustré par les chaussures dans les zones très passantes, où il apparaît alors sous comme des traces grasses.
L'utilisation d'un nettoyant sanitaire acide convient pour éliminer ce film de calcaire. Il est également possible d'utiliser des recettes traditionnelles comme le vinaigre ou l'acide citrique. Lors de l'utilisation de nettoyants acides, les joints des carreaux doivent toujours être préalablement mouillés afin de ne pas être attaqués par le détergent. Pour ce faire, il suffit de passer la serpillère imbibée à l'eau claire sur la surface. Le nettoyant est dilué dans l'eau selon les instructions et appliqué avec une brosse. Pendant le temps de réaction, d'environ 5 minutes, il est possible de continuer à frotter la surface avec la brosse ; la solution de nettoyage ne doit pas sécher. Utilisez ensuite une serpillère ou un balai à franges et de l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés. Changez l'eau plusieurs fois. En cas de couches de calcaire très fines, il peut suffire de passer une ou deux fois un nettoyant sanitaire acide, puis de rincer à l'eau claire.
Nettoyage hygiénique avec le nettoyeur vapeur
Les nettoyeurs vapeur sont une véritable alternative aux serpillères manuelles. Ils génèrent de la vapeur d'eau chaude, ce qui rend leur action particulièrement hygiénique. Les températures élevées éliminent jusqu'à 99,99 % des bactéries et des virus, sans aucun détergent chimique. La vapeur chaude dissout même les saletés les plus tenaces, ainsi que les graisses, c'est pourquoi le nettoyeur vapeur a toute sa place dans la cuisine. Les nettoyeurs vapeur conviennent également aux personnes allergiques et aux familles avec jeunes enfants, qui doivent éviter le contact avec les allergènes sur le sol. Comme la génération de vapeur déminéralise l'eau, la vapeur d'eau ne laisse ni résidus de calcaire ni traces de nettoyage. Grâce à la chaleur, le sol sèche vite et devient à nouveau praticable plus rapidement.
Pour le nettoyage du carrelage, des bonnettes adaptées au suceur pour sol ou au suceur à main sont employées. Comme pour le serpillage, il convient d'utiliser des bonnettes en microfibres sur le carrelage en grès cérame fin. Après libération de la vapeur, faites glisser le suceur pour sol ou le suceur à main d'un mouvement vif de va-et-vient, selon des bandes qui se chevauchent. Appliquez uniquement la quantité de vapeur nécessaire à décoller les salissures. La saleté dissoute est absorbée par le tissu, les bonnettes sales doivent donc être changées régulièrement. Pour nettoyer les joints, faites glisser le suceur pour sol en croix sur la surface à nettoyer. Pour un nettoyage en profondeur, les joints peuvent également être nettoyés séparément.
Lors du premier nettoyage avec le nettoyeur vapeur, des traces peuvent se former. Celles-ci sont dues à des résidus de détergent et sont éliminées en passant plusieurs fois le nettoyeur vapeur.
Rapide et sans effort : le nettoyeur de sols électrique
Les sols carrelés retrouvent leur propreté très rapidement et en profondeur avec un nettoyeur de sols électrique. L'eau sale est recueillie dans un réservoir séparé, ce qui permet au lavage de se faire toujours avec de l'eau propre. Le meilleur résultat peut être obtenu en combinaison avec un détergent spécialement adapté au carrelage, à la pierre et à la pierre naturelle.