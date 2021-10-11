Nettoyage du plan de travail

Le plan de travail est probablement la surface la plus utilisée dans la cuisine et entre particulièrement souvent en contact avec les aliments. On y coupe les légumes, on y lève les filets de poisson et on y étale la pâte. Cette surface est ainsi contaminée quotidiennement par des bactéries invisibles à l'œil nu. Notamment pour des raisons d'hygiène, le plan de travail doit donc être essuyé avec un chiffon humide après chaque utilisation et entièrement rangé et nettoyé en profondeur une fois par semaine. En cas de salissures plus importantes, un nettoyant de surface alcalin peut également être utilisé sur les plans de travail résistants à l'eau et à l'alcool pour éliminer les taches de résidus alimentaires et les salissures de graisse, par exemple. Avant d'essuyer ou juste entre les deux, vous pouvez facilement aspirer les saletés telles que la chapelure avec un aspirateur l'aspirateur balai compact.

Une attention particulière doit être portée aux pierres naturelles, comme les plans de travail en granit ou en marbre, car les détergents contenant des acides ou des solvants peuvent attaquer ce matériau. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un nettoyant spécial pour surfaces en pierre, idéalement neutre, vendu dans les commerces spécialisés. Il est également conseillé d'utiliser des détergents sans tensioactifs. La règle fondamentale à respecter est la suivante : sur les plans en pierre naturelle, éliminer les taches le plus rapidement possible. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la surface. En présence de saletés, un chiffon sec peut provoquer des petites rayures. Rincez toujours avec de l'eau claire après avoir utilisé des détergents. Frottez ensuite la surface avec un chiffon propre pour éviter les taches.

Un nettoyeur vapeur constitue une alternative douce et sans produits chimiques pour le nettoyage du plan de travail. La pression et la vapeur chaude éliminent 99,99 % de toutes les bactéries domestiques. En outre, l'appareil élimine facilement la graisse et les salissures tenaces telles que les résidus alimentaires incrustés. Le nettoyeur vapeur est donc également adapté au nettoyage des hottes aspirantes, des cuisinières et des fours.