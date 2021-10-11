Nettoyage de la cuisine : comment nettoyer le réfrigérateur et les surfaces
La cuisine est le cœur de nombreux foyers et est très utilisée au quotidien. Son nettoyage ne doit donc pas être négligé, car toutes sortes de saletés et de bactéries s'invitent au fil du temps dans le réfrigérateur, sur le plan de travail ou encore sur les différentes surfaces. Grâce aux conseils suivants, votre cuisine retrouvera une hygiène irréprochable.
Conseils pour une cuisine propre
De nos jours, la cuisine n'est pas seulement une pièce fonctionnelle où l'on cuisine et mange, mais aussi un lieu de rencontre pour la famille et les amis. C'est là que nous préparons les sandwichs pour la pause de midi, que nous préparons des gâteaux ensemble, que nous détendons en cuisinant et que nous échangeons les nouvelles. La cuisine est ainsi fortement sollicitée : les graisses et les résidus alimentaires laissent des taches lors de la cuisson, les aliments laissent des traces dans le réfrigérateur, et le calcaire s'accumule au fil du temps sur l'évier et le robinet, ainsi que dans la bouilloire et la machine à café. Toutes ces salissures doivent être enlevées régulièrement pour garantir propreté et hygiène.
Les différents matériaux présents dans une cuisine constituent un autre problème : les intérieurs modernes combinent généralement des surfaces lisses et brillantes, comme l'acier inoxydable ou le verre, avec des matériaux naturels délicats comme la pierre ou le bois. Le nettoyage doit donc être adapté non seulement au type de salissure, mais aussi au type de surface. Il en va de même en ce qui concerne les détergents.
Tâches de nettoyage dans la cuisine
Nettoyage du plan de travail
Le plan de travail est probablement la surface la plus utilisée dans la cuisine et entre particulièrement souvent en contact avec les aliments. On y coupe les légumes, on y lève les filets de poisson et on y étale la pâte. Cette surface est ainsi contaminée quotidiennement par des bactéries invisibles à l'œil nu. Notamment pour des raisons d'hygiène, le plan de travail doit donc être essuyé avec un chiffon humide après chaque utilisation et entièrement rangé et nettoyé en profondeur une fois par semaine. En cas de salissures plus importantes, un nettoyant de surface alcalin peut également être utilisé sur les plans de travail résistants à l'eau et à l'alcool pour éliminer les taches de résidus alimentaires et les salissures de graisse, par exemple. Avant d'essuyer ou juste entre les deux, vous pouvez facilement aspirer les saletés telles que la chapelure avec un aspirateur l'aspirateur balai compact.
Une attention particulière doit être portée aux pierres naturelles, comme les plans de travail en granit ou en marbre, car les détergents contenant des acides ou des solvants peuvent attaquer ce matériau. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un nettoyant spécial pour surfaces en pierre, idéalement neutre, vendu dans les commerces spécialisés. Il est également conseillé d'utiliser des détergents sans tensioactifs. La règle fondamentale à respecter est la suivante : sur les plans en pierre naturelle, éliminer les taches le plus rapidement possible. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la surface. En présence de saletés, un chiffon sec peut provoquer des petites rayures. Rincez toujours avec de l'eau claire après avoir utilisé des détergents. Frottez ensuite la surface avec un chiffon propre pour éviter les taches.
Un nettoyeur vapeur constitue une alternative douce et sans produits chimiques pour le nettoyage du plan de travail. La pression et la vapeur chaude éliminent 99,99 % de toutes les bactéries domestiques. En outre, l'appareil élimine facilement la graisse et les salissures tenaces telles que les résidus alimentaires incrustés. Le nettoyeur vapeur est donc également adapté au nettoyage des hottes aspirantes, des cuisinières et des fours.
Nettoyage des façades de cuisine
L'utilisation quotidienne laisse des traces sur les façades de la cuisine au fil du temps. Sur les façades brillantes, en particulier, les taches de graisse et les traces de doigts sont facilement visibles. Mais les éclaboussures de sauces ou d'autres liquides doivent également être éliminées rapidement. Tous les types de façade de cuisine peuvent être nettoyés avec un détergent hydrosoluble du commerce ou bien seulement avec de l'eau et un liquide vaisselle doux. Après le nettoyage, les façades doivent toujours être nettoyées à nouveau à l'eau claire et soigneusement essuyées – en particulier les profilés, les coins et les bords. Pour le rinçage, utilisez simplement un chiffon légèrement humide, selon le matériau. Les détergents agressifs ou abrasifs ne doivent pas être utilisés sur les façades de cuisine, au risque de rayer ou attaquer la surface. Il en va de même pour les chiffons ou les éponges abrasives.
Les traces de doigts et le calcaire sont rapidement visibles sur les façades en verre. Le calcaire peut être éliminé avec du vinaigre ou de l'acide citrique. Un nettoyant pour vitres du commerce ou de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle permet d'éviter les traces de doigts.
Les façades en bois peuvent être nettoyées avec un détergent hydrosoluble et un chiffon ou une brosse douce légèrement humide. Pour les façades en placage de bois, il est également possible d'utiliser des nettoyants spéciaux pour meubles, qui assurent un meilleur entretien de la surface. La règle générale à respecter est la suivante : ne pas trop humidifier les façades en bois, toujours travailler dans le sens des fibres, puis bien frotter pour sécher.
Les surfaces en acier inoxydable peuvent être nettoyées avec un nettoyant spécial acier inoxydable si elles sont très sales. Toutefois, une bonnette microfibres humide suffit souvent, car les surfaces en acier inoxydable sont généralement faciles à nettoyer. Les produits d'entretien formant une couche ne sont pas recommandés.
Vous le saviez déjà ? Foyers bactériens dans la cuisine
- Planche à découper : les planches à découper fortement rayées constituent un terrain idéal pour les bactéries, qui s'invitent dans les rainures. Il ne suffit donc pas de les rincer à l'eau chaude. Il est plus efficace de les nettoyer au lave-vaisselle ou avec suffisamment de liquide vaisselle et une éponge.
- Éponge de cuisine : les éponges à vaisselle sont souvent de véritables viviers à bactéries. Plus de 300 types différents de bactéries peuvent être trouvés sur une simple lavette. Il est donc recommandé de remplacer les éponges 1 fois par semaine.
- Bloc de couteaux : les encoches des blocs de couteaux offrent également un endroit idéal pour le développement des bactéries. Les couteaux humides favorisent en outre la croissance des bactéries. C'est pourquoi le bloc de couteaux doit être nettoyé une fois par mois avec une brosse étroite et de l'eau savonneuse. Important : laissez toujours sécher complètement les couteaux avant de les remettre en place.
- De nombreux contaminants microscopiques sont notamment présents sur le sol devant l'évier, sur les placards et sur le réfrigérateur. Ces endroits doivent ainsi être nettoyés en profondeur à intervalles réguliers.
Nettoyage du réfrigérateur
Le réfrigérateur est aussi une véritable source de bactéries. Le stockage d'une grande variété de denrées alimentaires y rend l'hygiène particulièrement importante. Pour le nettoyage, débranchez ou éteignez d'abord le réfrigérateur et retirez les aliments. La plupart des bactéries présentes dans le réfrigérateur se trouvent dans le compartiment des légumes, car les températures y sont plus élevées. Retirez toutes les étagères et tous les compartiments et nettoyez-les soigneusement dans le lave-vaisselle ou l'évier. Nettoyez ensuite l'intérieur ainsi que les joints avec un chiffon et un nettoyant universel, de haut en bas. Les interstices difficiles à atteindre peuvent être soigneusement nettoyés avec une brochette de bois. L'orifice du canal de drainage peut être nettoyé avec un serre-câble ou un cure-dent, par exemple. Cette opération empêche également la condensation de s'accumuler à l'intérieur. Ensuite, séchez le réfrigérateur, rangez-le à nouveau et rebranchez-le au secteur. Un nettoyage régulier du réfrigérateur peut également prévenir les mauvaises odeurs.
Après avoir soigneusement nettoyé l'intérieur du réfrigérateur, il importe aussi d'en nettoyer régulièrement l'extérieur : si possible, tirez un peu le réfrigérateur vers l'avant pour enlever la poussière et la saleté de la paroi arrière. À cet effet, vous pouvez utiliser un aspirateur poussières ou un plumeau antipoussière. En outre, le sol sous l'appareil doit être nettoyé à la serpillère. Rincez toutes les parois extérieurs avec de l'eau et du liquide vaisselle, puis séchez-les avec un chiffon doux et non pelucheux.
Conseil n°1 : si le réfrigérateur est plein à craquer, il suffit de baisser un peu la température, car l'air froid circule moins et les bactéries ne pourront ainsi pas se multiplier aussi bien.
Conseil n°2 : dégivrez le congélateur ou le compartiment congélateur du réfrigérateur au moins une fois par an. En effet, plus le congélateur est gelé, plus la consommation d'énergie pour le refroidissement est importante. En outre, un excès de glace peut entraîner la détérioration des aliments, car la température minimale requise de -15 °C n'est plus constamment atteinte. Pour dégivrer, éteignez le compartiment congélateur et placez-y un récipient d'eau chaude pour que la glace commence à fondre. Un nettoyeur vapeur équipé d'une Powerbuse peut accélérer le processus.
Nettoyage de la cuisine avec des produits ménagers traditionnels
Si vous voulez nettoyer votre cuisine avec des produits ménagers traditionnels, vous n'avez besoin que de quelques ingrédients :
- Une pâte de levure chimique et d'eau aide à détacher les incrustations tenaces dans le four ou sur la plaque de cuisson : appliquez la pâte sur les zones affectées et laissez agir toute la nuit. Le lendemain, il suffit d'enlever la saleté, par exemple avec un grattoir en plastique, et d'essuyer avec un chiffon humide.
- Pour dégraisser les surfaces et les armoires, de l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle suffit souvent.
- Les surfaces en acier inoxydable peuvent être facilement nettoyées avec une bonnette microfibres humide. La poudre de tartre aide à lutter contre les taches de rouille et les saletés grossières : mélangez-la avec un peu d'eau pour obtenir une pâte, appliquez-la et frottez légèrement avec une éponge douce. Essuyez ensuite avec un chiffon humide et lustrez.
- Le vinaigre ou l'acide citrique aide à lutter contre les dépôts de calcaire. Ces deux recettes maison conviennent également pour nettoyer les canalisations et éliminer les mauvaises odeurs. Cependant, l'acide ne doit pas être utilisé pour nettoyer les surfaces anodisées ou chromées.
- Le bois peut être nettoyé avec de la soude. Pour les salissures plus importantes, ajoutez une cuillère à soupe de soude à un litre d'eau et nettoyez les façades en bois ou les planches à découper avec une brosse à poils doux.