Werkblad schoonmaken

Het werkblad is waarschijnlijk het meest gebruikte oppervlak in de keuken en het komt dan ook geregeld in contact met levensmiddelen. Hierop worden groenten gesneden, vis gefileerd en deeg uitgerold. Daardoor komt dit oppervlak dagelijks in aanraking met bacteriën, die niet met het blote oog te zien zijn. Vooral om hygiënische redenen moet het werkblad daarom na elk gebruik met een vochtige doek worden afgenomen en eenmaal per week volledig worden leeggemaakt en grondig gereinigd. Bij een sterkere vervuiling kan u op een water- en alcoholbestendig werkblad ook een alkalische oppervlaktereiniger gebruiken, waarmee bijvoorbeeld vlekken van etensresten of vetten kunnen worden verwijderd. Voor het afvegen of gewoon tussendoor kun je los vuil zoals broodkruimels eenvoudig opzuigen met een draadloze kruimeldief.

U moet extra voorzichtig zijn met natuursteen, bijv. werkbladen in graniet of marmer, want zuur- of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen kunnen dit materiaal aantasten. Hiervoor kunt u best speciale schoonmaakmiddelen voor stenen oppervlakken gebruiken, die beschikbaar zijn in de vakhandel, bij voorkeur een neutrale reiniger. Daarnaast raden wij u aan om reinigingsmiddelen zonder tensiden te gebruiken. Dit zijn de basisregels die u best volgt: verwijder vlekken op natuurstenen werkbladen zo snel mogelijk. Gebruik voor het afnemen een zachte, vochtige doek. Een droge doek kan in combinatie met vuil kleine krasjes veroorzaken. Neem het oppervlak na gebruik van reinigingsmiddelen altijd af met schoon water. Wrijf de oppervlakken vervolgens droog met een schone doek, zodat er geen vlekken ontstaan.

Een vriendelijker alternatief voor de reiniging van de werkbladen zonder gebruik te maken van chemische middelen is een stoomreiniger. Met druk en hete stoom worden 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën verwijderd. Maar ook vet en hardnekkig vuil zoals aangekoekte etensresten zijn eenvoudig te verwijderen. De stoomreiniger is daardoor ook geschikt voor het reinigen van de afzuigkap, het fornuis en de oven.