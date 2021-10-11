Afvoer reinigen zonder chemicaliën

De afvoer reinigen : wat écht helpt

Vet en etensresten in de keuken, zeep, verzorgingsproducten en haren in de badkamer: er stroomt dagelijks van alles door huishoudelijke afvoeren en na verloop van tijd ontstaat er een afzetting in de leidingen. Als deze afzetting niet regelmatig wordt verwijderd raakt de afvoer verstopt en loopt het water niet meer weg.

Er zijn veel concentraten, gels en soorten powerschuim op de markt die een snelle oplossing beloven voor het goed ontstoppen van de afvoer. Vaak hebben de chemische reinigingsmiddelen uiteindelijk hetzelfde resultaat: de afvoer raakt alsnog opnieuw verstopt. Als de afvoer van de gootsteen of de wastafel verstopt is, is het niet nodig een afvoerreiniger te gebruiken: sommige beproefde huismiddeltjes volstaan.