Badkuip en douche schoonmaken
Na verloop van tijd zet zich in de douche en op de badkuip hardnekkig vuil vast op het keramiek, de tegels en de douchewand. Deze zogenaamde kalkzeep, die gevormd wordt door een combinatie van kalkhoudend water en zeep, kan meestal niet worden verwijderd met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Maar met de juiste apparaten en een paar trucjes lukt het gegarandeerd.
Hoe ontstaat kalkzeep ?
Wanneer vettige zuren in traditionele zeep reageren met de mineralen in het harde water, ontstaat de zogenaamde kalkzeep. Deze aanslag ontstaat gaandeweg door te douchen en te baden met verzorgingsproducten zoals shampoo en douchegel. Hij kleeft als een vieze, licht vettige laag direct op tegels, keramiek, glas en kunststof oppervlakken. Alleen met water is het niet meer te verwijderen. En ook bij het schoonmaken met de gebruikelijke reinigingsmiddelen blijft er vaak nog een licht vettige laag op het oppervlak achter. Het beste is daarom een speciaal reinigingsmiddel te gebruiken. Wie dat liever niet doet, kan de hardnekkige verontreiniging ook te lijf gaan met de stoomreiniger of met huismiddeltjes.
Kalkzeep verwijderen met de stoomreiniger
Zeepresten en vuil in de badkuip en de douche kunnen voorzichtig worden verwijderd met hete stoom. Een stoomreiniger kan daarnaast ook op alle oppervlakken, ook vloertegels, worden gebruikt zodat in één keer de hele douchecabine of badkuip inclusief kranen kan worden gereinigd.
Zo werkt het:
- Gebruik voor de reiniging de handsproeier met microvezelovertrek, bij minder kwetsbare oppervlakken kan u een schurend microvezelovertrek gebruiken.
- Wrijf tijdens het stomen met de handsproeier over de vervuilde gedeeltes van de tegels, glazen oppervlakken en het keramiek. De kalkzeep lost op en wordt door de microvezeldoek opgenomen. Voor het bewerken van grote oppervlakken kan ook het vloermondstuk worden gebruikt. Daarmee gaat het nog sneller.
- Reinig de kraan met een kleine ronde borstel met stoomtoevoer, zo wordt de kalkaanslag verwijderd.
- Zo nodig kan meteen ook de afvoer met stoom worden gereinigd.
- Na het reinigen alle oppervlakken drogen met een microvezeldoek of een Window Vac, dan is alles weer glanzend schoon.
Effectieve huismiddeltjes voor de reiniging van de badkuip en de douche
Een mengsel van azijn en afwasmiddel is ook effectief voor de verwijdering van zeepresten. Meng ze in een bakje of sproeifles met wat water. Breng het mengsel met een spons of sproeifles ruim aan op de oppervlakken en laat het azijn-afwasmiddelmengsel enkele minuten inwerken. Verwijder vervolgens de zeepresten door krachtig te boenen en spoel de oppervlakken af met schoon water. Bewerk glazen oppervlakken na met een glasreiniger of verwijder de aanslag met een stoomreiniger. De coatings van kranen zijn vaak gevoelig voor zuren, daarom mag het mengsel niet te lang inwerken en moet het aansluitend met veel schoon water worden afgespoeld. Een andere optie is het gebruik van citroenzuur. Doe 3 tot 5 eetlepels in 1 liter water en bewerk daar de oppervlakken mee. Het voordeel van citroenzuur: in tegenstelling tot azijn is het geurloos.
In plaats van afwasmiddel kan ook bakpoeder of soda worden gebruikt. Voeg zoveel azijn toe dat er een pasta ontstaat. Wrijf de verontreinigde oppervlakken daarmee in en laat het mengsel 10 tot 15 minuten inwerken. Boen daarna met een spons tot de kalkzeep verdwijnt en spoel af met schoon water.
Opgelet: vloertegels zijn gevoelig voor zuren. daarom mogen de huismiddeltjes azijn en citroenzuur hier niet op worden gebruikt.
Kalkzeep verwijderen met een reinigingsmiddel
Kalkzeep kan ook goed verwijderd worden met reinigingsmiddelen. Daarbij moet u wel rekening houden met het volgende:
- Om ervoor te zorgen dat de tegelvoegen geen reinigingsmiddel opnemen, moeten ze worden voorgeweekt door ze nat te maken.
- Verwijder vervolgens het overtollige water van de tegels om te voorkomen dat het reinigingsmiddel waterig wordt. Daarvoor kan bijvoorbeeld een Window Vac worden gebruikt.
- Breng met een zachte, niet-schurende spons of borstel een alkalisch reinigingsmiddel aan (onverdund) in gedeeltes op het oppervlak en laat dit 3 tot 5 minuten inwerken. Boen het oppervlak daarna nog een keer. Een andere optie tegen kalkzeep is een sanitairreiniger.
- Reinig aansluitend net zo lang met schoon water tot alle resten van de reinigingsmiddelen verdwenen zijn.
Preventie : voorkom zeepresten en kalk
Het is beter om het verwijderen van kalkaanslag in de badkamer niet uit te stellen. Wie regelmatig schoonmaakt en een paar dingen in de gaten houdt, voorkomt dat hij later hard moet boenen. Deze tips helpen u om een snelle vorming van kalkzeep in de douchecabine of de badkuip minder te voorkomen:
- Spoel na het douchen of baden alle oppervlakken af met koud water. Zo worden zeepresten meteen verwijderd.
- Droog de wanden van de douchecabine of de badkuip na het gebruik altijd af met een doek, een douchetrekker met rubberen zuigstrips of een Window Vac, zodat er zich geen resten en kalkaanslag kunnen vormen.
- Bij gebruik van een douchegordijn: na het douchen uitschudden en afdrogen.
- Om te zorgen dat er geen kalk op kranen wordt afgezet, moeten ze ook met een microvezeldoek worden afgedroogd.
Bovendien kan op deze manier ook worden voorkomen dat er schimmel in de badkamer ontstaat.