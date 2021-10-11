Snel en streploos spiegels kuisen

Zware vervuiling verwijderen

Na verloop van tijd zetten zich op de badkamerspiegel niet alleen met water te verwijderen substanties vast. Haarspray en -gel, cosmetica zoals lippenstift en mascara of vingerafdrukken zijn vaak niet te verwijderen met alleen maar water. Hierbij helpt een zachte, vochtige doek met een sproeifles schoonmaakmiddel. Gewoon op de spiegel aanbrengen, afwissen en afspoelen met schoon water.

In plaats van het schoonmaakmiddel kan ook een glasreiniger of een vensterreinigingsmiddel worden gebruikt. Maar wees hier voorzichtig mee: omdat deze reinigingsmiddelen de spiegelfolie aan de rand van de spiegel kunnen aantasten en verkleuren, moeten de randen zoveel mogelijk vermeden worden of na de reiniging zo goed mogelijk drooggewreven worden. Het beste is echter om bij het schoonmaken van spiegels totaal geen reinigingsmiddelen te gebruiken.