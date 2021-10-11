Snel en streploos spiegels kuisen
Tandpastavlekken, vingerafdrukken, haarspray, stof: de badkamerspiegel is nog maar net schoongemaakt of hij is meteen weer vies. Ook spiegels in de gang of de slaapkamer gaan er na verloop van tijd smoezelig uitzien. Met deze tips en huismiddeltjes kunnen ze snel, voorzichtig en streeploos worden gereinigd, zonder gebruik van dure schoonmaakmiddelen.
Spiegels zijn kwetsbaar
Met een spiegel moet zorgvuldig worden omgegaan. Dat komt door zijn eigenschappen: hij bestaat uit een glasplaat, een zilver- of aluminiumlaag en meerder laklagen. De zilverlaag, die verantwoordelijk is voor de weerspiegeling en aan de zijkanten open is, en de coating van meerdere lagen maken de spiegel kwetsbaar. Een niet-ingelijste spiegel kan na verloop van tijd verkleuren als er bijvoorbeeld verkeerde reinigingsmiddelen worden gebruikt, druppels aan de randen niet worden verwijderd of als er dampen op inwerken van oplosmiddelen zoals nagellakremover. De rand is dus het kwetsbaarste deel van de spiegel. Om ervoor te zorgen dat de zijkanten niet gaan roesten, is het beter om bij het schoonmaken geen reinigingsmiddel te gebruiken. Meestal zijn water en eenvoudige huismiddeltjes voldoende om de spiegel schoon te maken.
Lichte verontreinigingen van spiegels verwijderen
De meeste verontreinigingen op spiegels zijn in water oplosbaar en kunnen verwijderd worden door te wissen of licht te wrijven op het glazen oppervlak. Het beste is om warm water te gebruiken. Zo ga je te werk:
- Maak de spiegel lichtjes vochtig met water, bijvoorbeeld met behulp van een sproeifles of een vochtige doek. Het oppervlak moet steeds vochtig zijn, maar niet te nat.
- Veeg de hele spiegel vervolgens voorzichtig af met een zachte doek om het vuil te verwijderen. Let op: gebruik geen ruwe vezels voor het poetsen, dit kan krassen op het glas veroorzaken.
- Droog de spiegel daarna af met een tweede lap (bijv. van katoen) zodat er geen strepen achterblijven. U gebruikt hier best een microvezeldoek voor, omdat deze droogt zonder pluizen. Als spiegels op deze manier worden gereinigd blijven ze ook langer stofvrij.
Opgelet : kwetsbare voorwerpen en oppervlakken
In de badkamer moeten attributen zoals de zeepdispenser of de tandenborstels, die vaak op plankjes of op de wastafel staan, voor het reinigen worden verwijderd om te voorkomen dat het schoonmaakwater erop druppelt. In andere ruimtes moeten voor water gevoelige oppervlakken of vloeren onder de spiegel uit voorzorg met een doek worden afgedekt.
Zware vervuiling verwijderen
Na verloop van tijd zetten zich op de badkamerspiegel niet alleen met water te verwijderen substanties vast. Haarspray en -gel, cosmetica zoals lippenstift en mascara of vingerafdrukken zijn vaak niet te verwijderen met alleen maar water. Hierbij helpt een zachte, vochtige doek met een sproeifles schoonmaakmiddel. Gewoon op de spiegel aanbrengen, afwissen en afspoelen met schoon water.
In plaats van het schoonmaakmiddel kan ook een glasreiniger of een vensterreinigingsmiddel worden gebruikt. Maar wees hier voorzichtig mee: omdat deze reinigingsmiddelen de spiegelfolie aan de rand van de spiegel kunnen aantasten en verkleuren, moeten de randen zoveel mogelijk vermeden worden of na de reiniging zo goed mogelijk drooggewreven worden. Het beste is echter om bij het schoonmaken van spiegels totaal geen reinigingsmiddelen te gebruiken.
Spiegels reinigen met de stoomreiniger
Spiegels kunnen ook worden schoongemaakt met een stoomreiniger, geheel zonder reinigings- of huismiddelen. De hete stoom verwijdert moeiteloos zelfs hardnekkig vuil:
- Breng eerst gelijkmatig stoom aan op het glazen oppervlak met de handsproeier en de microvezelovertrek en maak de verontreinigingen los door te wrijven. Het oppervlak kan ook met de puntstraalsproeier van op een afstand van enige centimeters met stoom worden behandeld.
- Verwijder vervolgens het “stoomwater” met een trekker, de Window Vac of een microvezeldoek droog de randen zorgvuldig droog.
Tip om een beslagen spiegel in de badkamer te voorkomen
Wie kent het niet: na het douchen zijn spiegels vaak helemaal beslagen. Het vocht kan met een Window Vac snel weggezogen worden. Nog een trucje: kort een föhn op de spiegel richten, tot alle condensvorming verdwenen is.