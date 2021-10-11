Éliminer les saletés tenaces

Avec le temps, les substances hydrosolubles ne sont pas les seules à se déposer sur le miroir de la salle de bain. Les laques et le gel pour cheveux, les produits cosmétiques tels que le rouge à lèvres et le mascara ou les traces de doigts ne peuvent souvent pas être éliminés simplement avec de l'eau. Un chiffon doux et humide avec un peu de liquide vaisselle peut être utile. Il suffit d'appliquer le produit sur le miroir, d'estomper et de rincer à l'eau claire.

Comme alternative au liquide vaisselle, vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres ou pour fenêtres. Il convient toutefois d'être prudent : comme ces détergents peuvent attaquer et décolorer le film du miroir sur les bords, il est recommandé de toucher ces derniers le moins possible ou de bien les frotter après le nettoyage. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éviter complètement les détergents pour nettoyer les miroirs.