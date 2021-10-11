Nettoyage des miroirs
Taches de dentifrice, traces de doigts, laque, poussière : à peine avez-vous nettoyé le miroir de la salle de bains qu'il est à nouveau sale. Les miroirs du couloir ou de la chambre à coucher perdent également leur éclat avec le temps. Grâce à ces conseils et recettes maison, vous pouvez les nettoyer rapidement, en douceur, sans laisser de traces et sans utiliser de détergents coûteux.
Les miroirs sont délicats
Un miroir nécessite une attention particulière. Cela est dû à sa composition : il est constitué d'une plaque de verre, d'une couche d'argent ou d'aluminium et de plusieurs couches de peinture. La couche d'argent, responsable de la réflexion et ouverte dans la zone de la bordure, ainsi que son revêtement multicouche, font d'un miroir un objet fragile. Un miroir qui n'est pas encadré peut ainsi s'altérer avec le temps si, par exemple, des détergents inadaptés sont utilisés, si les gouttes d'eau sur le bord ne sont pas enlevées ou si les vapeurs de solvants tels que le dissolvant pour vernis à ongles l'affectent. La zone de la bordure est donc la partie la plus sensible du miroir. Pour éviter qu'il ne rouille sur les côtés, il est préférable de ne pas utiliser de détergent lors du nettoyage. De l'eau et de simples recettes maison suffisent généralement à nettoyer les miroirs.
Éliminer les saletés superficielles du miroir
La plupart des saletés sur les miroirs sont hydrosolubles et peuvent être éliminées en essuyant ou en frottant légèrement la surface du verre. La meilleure façon de les nettoyer est de les laver à l'eau chaude. Comment faire :
- Humidifiez légèrement le miroir avec de l'eau, par exemple à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un chiffon humide. La surface doit toujours être humide, mais pas trop.
- Essuyez ensuite délicatement l'ensemble du miroir avec un chiffon doux pour décoller la saleté. Attention : ne pas utiliser de fibres abrasives pour le nettoyage, au risque de rayer le verre.
- Séchez ensuite le miroir avec un deuxième chiffon (par exemple en coton) de manière à ce qu'il ne reste aucune trace. Il est préférable d'utiliser une bonnette microfibres non pelucheuse pour le séchage. Nettoyés par cette méthode, les miroirs restent par ailleurs plus longtemps épargnés par la poussière.
Encore plus rapide : le nettoyeur vibrant sans fil KV 4, qui permet d'humidifier et de frotter le miroir en une seule étape. Passer l'appareil sur le miroir permet de dissoudre facilement la saleté, de sorte qu'il suffit ensuite de le sécher avec une bonnette microfibres.
Attention : objets et surfaces fragiles
Dans la salle de bains, les ustensiles tels que les distributeurs de savon ou les brosses à dents, souvent disposés sur des étagères ou sur le lavabo sous le miroir, doivent être retirés avant le nettoyage pour les protéger de l'eau souillée. Dans les autres pièces, les surfaces sensibles à l'eau ou les sols situés sous le miroir doivent être recouverts d'un chiffon par mesure de précaution.
Éliminer les saletés tenaces
Avec le temps, les substances hydrosolubles ne sont pas les seules à se déposer sur le miroir de la salle de bain. Les laques et le gel pour cheveux, les produits cosmétiques tels que le rouge à lèvres et le mascara ou les traces de doigts ne peuvent souvent pas être éliminés simplement avec de l'eau. Un chiffon doux et humide avec un peu de liquide vaisselle peut être utile. Il suffit d'appliquer le produit sur le miroir, d'estomper et de rincer à l'eau claire.
Comme alternative au liquide vaisselle, vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres ou pour fenêtres. Il convient toutefois d'être prudent : comme ces détergents peuvent attaquer et décolorer le film du miroir sur les bords, il est recommandé de toucher ces derniers le moins possible ou de bien les frotter après le nettoyage. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éviter complètement les détergents pour nettoyer les miroirs.
Nettoyage des miroirs avec le nettoyeur vapeur
Les miroirs peuvent être nettoyés avec un nettoyeur vapeur, sans utiliser de détergents ni de produits ménagers traditionnels. La vapeur chaude élimine sans effort les saletés les plus tenaces :
- Appliquez d'abord la vapeur sur la surface du verre de manière uniforme avec le suceur à main et la housse en microfibres puis détachez les saletés en frottant. Il est également possible de projeter la vapeur sur la surface à quelques centimètres avec la buse à jet crayon.
- Enlevez ensuite « l'eau de vapeur » à l'aide d'une raclette, du nettoyeur de vitres sans fil ou d'une bonnette microfibres et séchez soigneusement les bords en les frottant.
Conseil pour éviter les miroirs embués dans la salle de bains
Qui n'a jamais connu cela : après la douche, les miroirs sont souvent très embués. L'humidité peut être rapidement aspirée à l'aide d'un aspirateur nettoyeur de vitres. Autre astuce : pointez brièvement un sèche-cheveux sur le miroir jusqu'à élimination de l'eau condensée.