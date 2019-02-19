VIBRAPAD KV 4: NETTOYEUR VIBRANT

Le nettoyeur vibrant KV 4 nettoie rapidement et sans effort les surfaces lisses et sales. Premièrement, la saleté est libérée de la surface avec le KV 4. L'humidité restante peut ensuite être évacuée avec le Window Vac sans traînées ni gouttes.

Nettoyer sans trace en 4 étapes

Système d'humidification automatique

Distribution automatique d'eau: le mouillage automatique du chiffon en microfibres évite que les surfaces environnantes ne soient mouillées. Les mains et les sols restent secs. Et comme la pulvérisation n'est pas nécessaire, vous gagnez également du temps.

Fonction vibration

Grâce aux vibrations du KV 4, le nettoyage devient un jeu d'enfant, de sorte que le nettoyage manuel des salissures tenaces n'est plus nécessaire.

Enlever la saleté

La combinaison du chiffon en microfibres automatiquement humidifié et de la fonction vibrante du KV 4 permet d’éliminer facilement toutes les saletés.

Aspirez l'eau sale

L'humidité résiduelle peut facilement être éliminée avec le Window Vac, sans traces ni gouttes.

La saleté désincrustée, sans frotter

Nettoyer sans effort

Les vibrations vous aident à nettoyer et éliminent la saleté tenace à votre place.

Utilisaton facile

Utilisaton facile: 2 boutons de contrôle, à droite le système d'humidification, à gauche la fonction vibration. C'est si simple.

Nettoyer sans effort les surfaces vitrées!

