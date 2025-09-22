Pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais par simple pression sur un bouton : le pulvérisateur à pression PSU 4-18 avec batterie interchangeable 18 V, réservoir de 4 l et lance télescopique permet la pulvérisation d'un nuage d'engrais fin et uniforme sur les plantes, une lutte ciblée contre les parasites et les mauvaises herbes ainsi qu'un arrosage pratique des plants – le tout sans pompage manuel pénible.