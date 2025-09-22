Outils de jardinage
Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies et des arbres ou pour l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des feuilles. Les outils de jardinage Kärcher rendent les jardins encore plus beaux. Et grâce au fonctionnement sans fil, même sans bruit ni câble gênant.
Quel outil de jardinage avez-vous besoin?
Découvrez l'outil de jardin idéal pour votre jardin et vos besoins grâce au Conseiller Produits. Répondez à quelques questions simples sur votre jardin et vos besoins, et nous vous guiderons vers l'outil parfait!
Assortiment d'outils de jardinage
Tondeuse sans fil
Les tondeuses 18 V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses. Pour les grandes pelouses, les puissantes tondeuses de 36 V sont le choix idéal.
Coupe-bordures sans fil
Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Taille-haies sans fil
Parfait pour tailler les haies et les buissons. Grâce au fonctionnement sur batterie, particulièrement silencieux, maniable et sans câble gênant.
Cisaille à gazon et à arbustes à batterie
La cisaille à gazon sans fil permet de raccourcir les bordures de pelouse en un tour de main. Et avec un simple changement de lame, l'outil devient une cisaille à arbustes pour le modelage précis des arbustes.
Désherbeur sans fil
Aucune herbe ne résiste au désherbeur sans fil. Il permet de libérer les surfaces de la mousse sèche et des mauvaises herbes, sans effort et sans douleur au dos.
Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil
Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs de feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.
Tronçonneuse sans fil
Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses sans fil de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Coupe-branches et scie d'élagage à batterie
Entretien des arbres sans peine, même si les branches sont difficiles d'accès. Aucun problème avec le coupe-branches à batterie ou la scie d'élagage à batterie de Kärcher.
Pulvérisateur à pression sans fil
Pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais par simple pression sur un bouton : le pulvérisateur à pression PSU 4-18 avec batterie interchangeable 18 V, réservoir de 4 l et lance télescopique permet la pulvérisation d'un nuage d'engrais fin et uniforme sur les plantes, une lutte ciblée contre les parasites et les mauvaises herbes ainsi qu'un arrosage pratique des plants – le tout sans pompage manuel pénible.
Entretien du jardin : les meilleurs trucs et astuces
Que ce soit au printemps, lorsque la saison du jardinage reprend, ou pendant l’automne, lorsque vous devez préparer le jardin petit à petit pour l’hiver, si vous souhaitez profiter d’un jardin bien vert et agréable durablement, vous aurez du pain sur la planche. Voici quelques conseils d’expert pour réussir l’entretien de votre jardin.