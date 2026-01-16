Tondeuse sans fil
Sans fil. Sans carburant. Les tondeuses à gazon sans fil de Kärcher offrent des résultats de tonte parfaits avec une mobilité maximale. Disponible avec une puissance de 18 V ou 36 V, les « battery set » inclues aussi une batterie de 5,0 Ah, un kit de paillage et un chargeur rapide pour une tonte efficace jusqu’à 650m² par batterie.
Nos Tondeuses sans fil
Nos tondeuses sans fil sont de vraies amies de la nature.
Profitez d'une puissance élevée sans enchevêtrement de câbles ni odeur d'essence grâce à nos tondeuses électriques sans fil. Découvrez les caractéristiques innovantes de nos produits qui rendent l'entretien du gazon plus pratique, efficace et respectueux de l'environnement. Passez à un nouveau niveau de soin pour votre pelouse.
Caractéristiques
Moteur sans balais
Le moteur sans balais est particulièrement puissant et prolonge la durée de vie de l'appareil. Même en cas d'utilisation intensive, son efficacité reste la même, puisque le moteur est sans usure et sans entretien.
iPower
Tonte efficace et autonomie optimale de la batterie. La commande intelligente du moteur adapte automatiquement le régime aux conditions de l'herbe pendant la tonte.
Mulch plug
2-en-1: Deux en un : grâce au kit mulching inclus, il est possible de répartir l’herbe coupée sur le gazon et d’en faire un engrais naturel en une seule étape. Le gazon est parfaitement entretenu pendant la tonte.
Guide-herbes
La tondeuse à gazon sans fil est équipée d'un guide-herbe supplémentaire pour tondre sans laisser de brins d'herbe. Le guide-herbe saisit l’herbe qui pousse près des bords des parterres ou des terrasses. Cela permet de tondre proprement sans aucun effort supplémentaire.
Voici les fonctions généralement proposées par la tondeuse :
Travail sans fil
Liberté de mouvement et flexibilité maximales : la batterie interchangeable permet de travailler sans fil.
Grâce à la position optimale des batteries sur la tondeuse et à la technologie temps réel, l'autonomie restante peut être surveillée pendant la tonte (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Concept d'utilisation ergonomique
Le guidon peut être réglé en hauteur et ainsi ajusté à la taille de l'utilisateur.
Guidon en mousse pour une prise en main confortable et sûre (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Poignée de démarrage sur toute la largeur : position libre et confortable des mains (sur les côtés ou sur le haut) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = puissance de 36 V
Deux batteries de 18 V montées en série assurent une puissance moteur de 36 V (LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Réglage confortable de la hauteur de coupe
Dans des conditions idéales, l'herbe peut pousser à un rythme de six centimètres par semaine. Toutefois, la croissance des brins d'herbe se fait à des vitesses différentes et leur longueur n'est pas homogène.
Selon les modèles, la hauteur de coupe de la tondeuse à batterie peut se régler sur quatre, cinq ou six positions au moyen d'un levier.
Remplissage optimal du bac de ramassage
Le bac de ramassage se remplit à 95 % grâce à la circulation d'air optimisée. La tonte peut ainsi durer plus longtemps, puisque le bac de ramassage doit être vidé moins souvent.
La trappe du bac de ramassage se ferme lorsqu'il est plein et qu'il faut le vider (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Transport aisé
Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
La poignée de transport intégrée permet un transport sans effort.
Force des batteries Kärcher 18 V
LMO 2-18 : légère et maniable
Avec moteur sans balais : la tondeuse à gazon légère et maniable LMO 2-18 à batterie, avec une largeur de coupe de 32 cm, est particulièrement pratique pour les petites pelouses allant jusqu'à 250 m².
Tension de la batterie : 18 V
Largeur de coupe : 32 cm
Hauteur de coupe : 25-60 mm
Capacité du bac de ramassage d'herbe : 30 l
Performance par charge de batterie * : 250 m²
* Performance maximale avec une batterie Power Kärcher de 18 V / 5,0 Ah échangeable.
LMO 3-18 : Puissante et endurante
Tondeuse légère et maniable à batterie de 18 V avec un moteur puissant et sans balais, et une largeur de coupe de 34 cm. Le kit LMO 3-18 Battery avec une batterie Kärcher 18 V/5.0 Ah convient aux pelouses jusqu'à 350 m².
Tension de la batterie : 18 V
Tension du moteur : 18 V
Largeur de coupe : 34 cm
Hauteur de coupe : 25–60 mm
Capacité du bac de ramassage d'herbe : 35 l
Performance par charge de batterie :* 350 m²
* Performance maximale avec une batterie 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power interchangeable.
LMO 4-18 Dual : pour les jardins de taille Moyenne
Puissant et très manœuvrable: alimenté par deux batteries de 18 V et un moteur sans balais de 36 V, le LMO 4-18 Dual est la solution idéale pour les pelouses jusqu'à 450 m².
Tension de la batterie : 2 × 18 V
Tension du moteur : 36 V
Largeur de coupe : 37 cm
Hauteur de coupe : 25–65 mm
Capacité du bac de ramassage de l'herbe : 40 l
Performance par charge de batterie :* 450 m²
* Performance maximale avec une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5.0 Ah.
LMO 5-18 : Dual Une tonte deux fois plus longue
Avec le double de puissance : le puissant moteur de 36 V est alimenté par deux batteries de 18 V - idéal pour tondre de grands jardins jusqu'à 550 m².
Tension de la batterie : 2 × 18 V
Tension du moteur : 36 V
Largeur de coupe : 41 cm
Hauteur de coupe : 25–70 mm
Capacité du bac de ramassage d'herbe : 45 l
Performance par charge de batterie :* 550 m²
* Performance maximale avec une batterie interchangeable 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power.
Plateformes de batterie Kärcher
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V est compatible avec tous les appareils de la gamme 18V. Elle englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Tondre la pelouse : tout ce que vous devez savoir, avec des trucs et astuces en prime
Quand la saison du jardinage commence, c’est tous les ans la même chose : le grand ménage de printemps arrive dans le jardin aussi. Et il y a fort à faire ! Les arbustes, les haies et les arbres méritent tous d’être taillés. Portez une attention particulière à votre pelouse, car si vous voulez qu’elle reste belle et verte tout l’été, vous devez bien l’entretenir au printemps et dans les mois qui suivent. Quels sont les questions et les écueils habituels en matière de tonte ? Voici un guide pour une pelouse parfaitement tondue.