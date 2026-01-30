Tondeuse à batterie LMO 3-18 Battery Set
Puissante et maniable : la tondeuse à batterie de 18 V LMO 3-18 Battery Set dotée d'un moteur sans balais et d'une largeur de coupe de 34 cm. Les batteries et un chargeur rapide sont inclus dans le kit.
La tondeuse à batterie de 18 volts est légère et maniable et possède un puissant moteur sans balais. Les pelouses jusqu'à 350 mètres carrés de superficie sont tondues avec précision en un rien de temps. La largeur de travail est de 34 centimètres ; l'ajustement de la hauteur de coupe entre 25 et 60 millimètres s'effectue sur 5 niveaux. La commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe pendant la tonte. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir uniformément l'herbe coupée sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 35 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique. La tringlerie pliable permet un rangement peu encombrant. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par des poignées de transport intégrées. La batterie et un chargeur rapide sont inclus dans le kit.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1L'herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte. Fonction mulching : en utilisant l'obturateur mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel. Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net sans brins d'herbe effilochés.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur de niveau de remplissage
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|34
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Réglage de la hauteur de coupe
|5 fois
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|35
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 28 (5,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|94 / 143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Kit de paillage
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
Piéces détachées LMO 3-18 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.