La tondeuse à batterie de 18 volts est légère et maniable et possède un puissant moteur sans balais. Les pelouses jusqu'à 350 mètres carrés de superficie sont tondues avec précision en un rien de temps. La largeur de travail est de 34 centimètres ; l'ajustement de la hauteur de coupe entre 25 et 60 millimètres s'effectue sur 5 niveaux. La commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe pendant la tonte. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir uniformément l'herbe coupée sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 35 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique. La tringlerie pliable permet un rangement peu encombrant. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par des poignées de transport intégrées. La batterie et un chargeur rapide sont inclus dans le kit.