Home & Garden

Les nettoyeurs haute pression et les machines à vapeur Home & Garden sont avant tout des appareils plus petits que ceux de la gamme Professional. L’assortiment Home & Garden comprend trois segments : indoor, outdoor et garden. Dans la gamme Outdoor, vous trouvez entre autres des nettoyeurs haute pression. La gamme Garden comprend surtout des systèmes d'arrosage très efficaces et respectueux des ressources. Avec ces produits, Kärcher propose une solution adéquate pour chaque tâche de nettoyage. L'appareil le plus connu est bien entendu le nettoyeur haute pression. Dans la gamme Garden, Kärcher vous propose également un vaste choix d’arrosages et de pompes pour apporter à votre jardin de l’eau d’une manière efficace et économe.