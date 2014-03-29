Nettoyeur de tapis et fauteuils
Le nettoyeur pour fauteuils et tapis Kärcher offre une solution idéale pour le nettoyage hygiénique des sols durs, des tapis, des tissus d'ameublement, des sièges d'auto et des matelas. Ces appareils à injection et extraction conviennent parfaitement aux personnes allergiques et aux ménages avec des animaux domestiques comme les chiens, chats, lapin, et plus.
Produits : injecteurs/extracteurs
PARFAITS POUR LES FAMILLES ET LES FOYERS AVEC DES ANIMAUX.
Fini le stress des boissons renversées ou des pattes de chien ou de chat pleines de boue ! La puissance de nettoyage de nos injecteurs/extracteurs permet de nettoyer rapidement toutes les surfaces textiles en éliminant toutes les taches. Le nettoyage intensif en profondeur redonne un coup de neuf à vos tissus d'ameublement (sofa, divan, ...) et à vos tapis ou moquettes, aussi pour les professionnels de nettoyage. Nos appareils sont ainsi parfaits pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Nos injecteurs/extracteurs sont spécialement conçus pour éliminer en profondeur les salissures, même les plus tenaces. Pour un bien-être optimal dans votre intérieur !
VOTRE NOUVELLE PROPRETÉ.
Des solutions particulières aux problèmes : avec nos injecteurs / extracteurs vous éliminez même les saletés les plus tenaces, sur quasiment toutes les surfaces textiles. Des sièges et tapis de voiture, paillassons, mais aussi des meubles de jardin, des rembourrages ou des housses en tissu : les injecteurs / extracteurs de Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées à l'intérieur et à l'extérieur. Les graisses, les saletés et les odeurs ? Elles n'ont plus aucune chance !
JUSQUE DANS LES MOINDRES FIBRES.
Excellent nettoyage au cœur des fibres : toutes les surfaces sont parfaitement nettoyées par nos injecteurs/extracteurs. Même la saleté profondément incrustée est rapidement éliminée. Le nettoyage est hygiénique et consomme peu d'énergie en dépit d'une puissance d'aspiration élevée. Les personnes souffrant d'allergies peuvent respirer en toute sérénité. Nos injecteurs/extracteurs se distinguent par leur durée de vie élevée, leur qualité haut de gamme et leur grande robustesse.
À LA HAUTEUR DE TOUS LES DÉFIS.
Notre gamme variée d'accessoires vous permet d'étendre les possibilités de nettoyage. Suceur pour fentes pour les endroits difficiles à atteindre, suceur pour tissus d'ameublement ou suceur sol pour les tapis et moquettes ou les surfaces textiles étendues, vous avez le choix. Notre poignée d'appoint vous facilite en outre le nettoyage des sols à l'aide de l'injecteur-extracteur. Découvrez également notre gamme complète d'accessoires pour l'aspiration des poussières sur les sols, les surfaces textiles et dans les joints. Tous ces accessoires sont compatibles avec nos accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
NETTOYAGE DE CHAUSSURES RAPIDE ET SANS GOUTTES
Le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour les injecteurs-extracteurs Kärcher pour un nettoyage en profondeur et pratique des chaussures de sport et de loisirs. Les chaussures retrouvent leur propreté de manière rapide, ergonomique et fiable. Un passage rapide de la brosse ronde à la brosse pour joints permet un nettoyage intégral des chaussures, de la semelle jusqu'au dessus. Grâce à la fonction d'auto-nettoyage innovante, le Shoe!Cleaner est toujours propre et prêt à l'emploi.
SE 6 Signature Line
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l’entreprise, Alfred Kärcher.
La signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
L'injecteur-extracteur SE 6 Signature Line est très polyvalent. La technologie d'injection-extraction éprouvée de Kärcher offre d'excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles. Grâce à un grand nombre d'accessoires, cet appareil trois en un polyvalent peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière.
Injecteur / extracteur sans fil
La propreté avec un effet WOW : l'injecteur/extracteur sans fil SE 3-18 Compact allie la technologie d'injection-extraction éprouvée de Kärcher et la plateforme de batteries Battery Power 18 V de Kärcher. Le résultat ? Un nettoyage efficace, confortable et en profondeur en un seul passage. L'appareil vous suit partout pour éliminer à tout moment les salissures sur vos sièges de voiture, vos meubles de jardin ou vos tissus d'ameublement – même dans les endroits difficiles d'accès. Il nettoie avec autant de puissance que nos injecteurs/extracteurs avec câble d'alimentation tout en étant très polyvalent.
Accessoires adaptés aux injecteurs-extracteurs
Disponibles avec un large choix d'accessoires, les injecteurs/extracteurs sont extrêmement polyvalents et assurent d'excellents résultats de nettoyage en combinaison avec le détergent et le filtre adapté. Les accessoires se montent et se démontent rapidement et facilement en un seul clic.
Plateformes de batterie Kärcher
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V est compatible avec tous les appareils de la gamme 18V. Elle englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.