Nettoyeur de tapis et fauteuils

PARFAITS POUR LES FAMILLES ET LES FOYERS AVEC DES ANIMAUX.

Fini le stress des boissons renversées ou des pattes de chien ou de chat pleines de boue ! La puissance de nettoyage de nos injecteurs/extracteurs permet de nettoyer rapidement toutes les surfaces textiles en éliminant toutes les taches. Le nettoyage intensif en profondeur redonne un coup de neuf à vos tissus d'ameublement (sofa, divan, ...) et à vos tapis ou moquettes, aussi pour les professionnels de nettoyage. Nos appareils sont ainsi parfaits pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Nos injecteurs/extracteurs sont spécialement conçus pour éliminer en profondeur les salissures, même les plus tenaces. Pour un bien-être optimal dans votre intérieur !