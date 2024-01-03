Le pionnier Alfred Kärcher

Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier de WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. La Signature met l’accent sur l’esprit d’innovation et de qualité qui fait des appareils de l’Edition Signature les meilleurs produits Kärcher de leur catégorie.