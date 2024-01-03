EDITION SIGNATURE
L’origine du WOW. Seuls les produits les plus innovants de la catégorie Indoor portent la signature d’Alfred Kärcher et font partie de l’Edition Signature*.
Nos produits Edition Signature
Le pionnier Alfred Kärcher
Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier de WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. La Signature met l’accent sur l’esprit d’innovation et de qualité qui fait des appareils de l’Edition Signature les meilleurs produits Kärcher de leur catégorie.
Choisissez le meilleur
Si seulement le meilleur était toujours aussi facile à trouver. Chez nous, on reconnait les produits Indoor les plus performants et les plus innovants à leur emballage de haute qualité et bien sûr à la signature originale d’Alfred Kärcher. Les appareils haut de gamme de l’Edition Signature sont encore plus équipés que nos autres produits. Parfois, ils possèdent également des accessoires exclusifs qui n‘existent que pour cette gamme de produits.
Application Home & Garden
Enregistrez votre appareil Signature Line dans l'application Home & Garden pour bénéficier d'une aide au montage et à la mise en service, de conseils de nettoyage et d'utilisation pour un résultat de nettoyage optimal et de bien plus encore. En outre, vous pouvez ainsi activer en toute simplicité l'extension de garantie pour votre produit.En savoir plus sur l'application Home & Garden
Extension de garantie
Si vous enregistrez votre appareil Edition Signature dans l’application Home & Garden, vous pouvez profiter d’une année de garantie supplémentaire.Vers l'extention de garantie
* Gamme uniquement disponible chez des revendeurs sélectionnés.