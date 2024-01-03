Signature Line
The origin of WOW. Alleen de beste en innovatiefste producten uit de indoor-categorieën zijn voorzien van de handtekening van Alfred Kärcher en maken deel uit van de Signature Line*.
Onze Signature Line-producten
De pionier Alfred Kärcher
Alfred Kärcher, de oprichter van ons bedrijf, was een gepassioneerd visionair en een echte pionier. Zijn naam staat voor innovatie en de hoogste kwaliteitsnormen. Ter ere van hem hebben we een nieuwe lijn high-end apparaten gecreëerd: de Signature Line. De handtekening onderstreept de geest van innovatie en kwaliteit die de apparaten uit de Signature Line tot de beste Kärcher-producten in hun categorie maakt.
Kies voor het beste
Was het beste maar altijd zo gemakkelijk te vinden. De krachtigste, innovatiefste indoor-producten herkent men bij ons aan de hoogwaardige verpakking en uiteraard aan de originele handtekening van Alfred Kärcher. De high-end apparaten uit de Signature Line zijn nog uitgebreider uitgerust dan onze andere producten en sommige beschikken over exclusieve accessoires die alleen voor deze producten beschikbaar zijn.
De Home & Garden Applicatie
Registreer uw Signature Line apparaat in de Home & Garden-app om te kunnen profiteren van hulp bij de installatie en ingebruikname, schoonmaak- en gebruikstips voor optimale schoonmaakresultaten en nog veel meer. Bovendien kunt u op deze manier eenvoudig de garantieverlenging voor uw toestel activeren.Meer weten over de Home & Garden Applicatie
Garantieverlenging
Wanneer u uw Signature Line-apparaat registreert in de Home & Garden-app, profiteert u van een extra jaar garantie.Naar de garantieverlenging
* Assortiment alleen bij geselecteerde retailers verkrijgbaar.