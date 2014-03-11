Veelzijdige apparaten

Een stofzuiger van professionele kwaliteit is veelzijdig voor het reinigen van verschillende soorten vloeren. Het blinkt uit in zowel het opzuigen van kleine vuildeeltjes als het beheren van grotere vuiligheden. Het filtratiesysteem is specifiek ontworpen om aan de eisen van professionals te voldoen, net als de tanks.