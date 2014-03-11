Professionele stofzuigers
Stofzuigen van A tot Z - Kärcher stof-/waterzuigers en tapijtreinigers bieden optimale oplossingen voor de industrie, retail, automotive, schoonmaakbedrijven, enz. Ze imponeren dankzij hun hoge kwaliteit en duurzaamheid , innovatieve filtertechnologie en buitengewoon bedieningscomfort. Kortom, een professionele stofzuiger kopen bij Kärcher is een verstandige zet op verschillende vlakken.
Stof-/waterzuiger
Onmisbaar: de stof-/waterzuigers kunnen elk soort vuil aan. Of het nu droog, vochtig of nat is, de juiste machine uit het Kärcher assortiment zal alles schoon maken.
Stofzuiger
Compact en fluisterstil: compacte, mobiele Kärcher stofzuigers zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van professionele klanten te voldoen..
De voordelen van een professionele stofzuiger
Professionele stofzuigers hebben het voordeel dat ze handiger zijn in vergelijking met gewone stofzuigers. Ze maken het mogelijk om snel te werken in grote ruimtes, zoals ziekenhuizen of grote winkels.
Veelzijdige apparaten
Een stofzuiger van professionele kwaliteit is veelzijdig voor het reinigen van verschillende soorten vloeren. Het blinkt uit in zowel het opzuigen van kleine vuildeeltjes als het beheren van grotere vuiligheden. Het filtratiesysteem is specifiek ontworpen om aan de eisen van professionals te voldoen, net als de tanks.
Duurzame stofzuigers
De componenten van een professionele stofzuiger onderscheiden zich door hun robuustheid. Ze zijn bijzonder bestand tegen schokken en slijtage. U bent dus verzekerd van een duurzaam apparaat als u voor dit type apparaat kiest. Gemiddeld gaat een professionele stofzuiger twee keer zo lang mee als een gewone stofzuiger.
Kracht in overvloed
Werkt u in de bouwsector? Moet u commerciële gebouwen of industriële omgevingen schoonmaken? Kies voor onze professionele stofzuigers. Kärcher biedt krachtige apparaten om het meest hardnekkige vuil te reinigen. U profiteert dus van veel comfort en bespaart kostbare tijd tijdens het schoonmaken.
Kies de juiste professionele stofzuiger
Om de juiste professionele stofzuiger te vinden, begint u met het definiëren van uw schoonmaakbehoeften. We geven u enkele tips om u te helpen bij uw keuzes.
Denk aan uw beroep
Sommige apparatuur is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van bepaalde beroepsgroepen. Bijvoorbeeld, werknemers in houtbewerkingswerkplaatsen hebben een stofzuiger nodig die spaanders kan opzuigen, een functie die niet essentieel is voor het schoonmaken van een commercieel gebouw.
Ergonomie
Een professionele stofzuiger weegt vaak meer dan gewone stofzuigers. Om het verplaatsen ervan te vergemakkelijken, moet het zijn uitgerust met een goed hanteerbare handgreep. Het geluid dat de stofzuiger produceert kan ook hinderlijk zijn voor de gebruiker. Besteed dus speciale aandacht aan het geluidsniveau van het apparaat.
Afzuigsystemen
Ringler is al 40 jaar een gerenommeerde fabrikant van mobiele kleine industriële zuiginstallaties, stationaire afzuiginstallaties met buisleidingen en stofafzuigingsmachines met individueel ontwikkelde invoereenheden.