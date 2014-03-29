Horeca

Voor optimaal verzorgde gastverblijven. Een duurzaam hygiënemanagement maakt tegenwoordig standaard deel uit van modern hotelwezen en gastronomie. Het dient voor het welzijn van de gasten en weerspiegelt het zelfbewustzijn van het horecabedrijf. Daarnaast kunnen ruimtes langer in gebruik blijven, als ze professioneel worden gereinigd. Wie economisch denkt, investeert in reinigingssystemen van Kärcher: zuinig in het verbruik, intuïtief in de bediening en buitengewoon duurzaam.