Horeca
Voor optimaal verzorgde gastverblijven. Een duurzaam hygiënemanagement maakt tegenwoordig standaard deel uit van modern hotelwezen en gastronomie. Het dient voor het welzijn van de gasten en weerspiegelt het zelfbewustzijn van het horecabedrijf. Daarnaast kunnen ruimtes langer in gebruik blijven, als ze professioneel worden gereinigd. Wie economisch denkt, investeert in reinigingssystemen van Kärcher: zuinig in het verbruik, intuïtief in de bediening en buitengewoon duurzaam.
Alles gereed voor een grote ontvangst.
U kunt maar één keer een eerste indruk maken. Dit geldt nergens zozeer als in het hotelwezen en de gastronomie. Al bij de ontvangst aan de receptie moet een gast zien en ervaren: hier heeft hygiëne hoge prioriteit. Toonaangevende bedrijven en dienstverleners vertrouwen hierbij op wereldmarktleider Kärcher. Van schrobmachines voor de foyer tot en met extreem stille zuigers voor de lobby – Kärcher biedt voor elk doel het juiste reinigingssysteem.
In plaats van bezems en stoffer en blik
De kleine veegmachine met accuaandrijving KM 35/5 of de accubezem EB 30/1 Adv Li-Ion zijn bij recepties en ingangen een nuttige hulp om klein vuil ter plaatse te verwijderen. Ze nemen stil, snel en eenvoudig vuil op van harde ondergronden en tapijten, u hebt ze snel bij de hand en zet ze even snel onopvallend weg.
Economische en technische uitblinkers
Schrob-/zuigmachines maken vloeren hygiënisch schoon en laten ze blinken. Voor gestructureerde of gevoegde oppervlakken biedt de rolborsteltechniek met zijn hoge aanligdruk voordelen. Voor gladde oppervlakken zijn met name machines met beproefde schijftechniek geschikt.
Zo levert energie besparen plezier op!
Dankzij de verbeterde stromingstechniek biedt de T 12/1 eco!efficiency een al even voortreffelijk reinigend vermogen als de T 12/1 basisuitvoering – bij een 40 procent lager stroomverbruik en ca. 5 dB(A) lager geluidsniveau.
Tegen matte plekken helpt het draaimoment
Polijstmachines van Kärcher, zoals de BDP 43/450 C Adv, leveren dankzij een hoog draaimoment hoogglanzende resultaten op. De stofafzuiging zorgt voor een prettig werkklimaat en beschermt tegen opstuivend stof. Ook op het gebied van slijtage en onderhoud presteert deze techniek voortreffelijk.
Sproeien, zuigen, schoon
Ideaal voor sterk verontreinigde tapijten: vloer-/tapijtreinigers die op basis van het sproei-extractieprincipe werken en vuil in één handeling losweken en verwijderen. De „spray & ex“-functie van de Puzzi-serie is optimaal voor druk bezochte ruimten, die snel weer droog en begaanbaar moeten zijn.
Onze producten voor toeritten en ingangszones
Het beste is maar net goed genoeg.
De klant is koning. En wenst rust en reinheid. Overal en altijd. Reinigingssystemen voor het interieur moeten daarom speciale eigenschappen bezitten: ze moeten stil en onopvallend zijn, eenvoudig te vervoeren, ergonomisch vormgegeven en ook in kleine ruimten inzetbaar. Eigenschappen die voor de gebruiker het werken met deze machines vereenvoudigen en aangenamer maken.
Tapijt staat daarbij op de eerste plaats
Tapijtborstelzuigers zoals de CV 38/2 combineren de zuigstroom met een elektrisch aangedreven borstel. Het effect: de tapijtvezels gaan overeind staan en maken plaats, waardoor de zuiger ook op dieper gelegen vuildeeltjes komt. Het signaallampje geeft aan, wanneer de instelling van de borstelrol moet worden gewijzigd voor een optimaal reinigingsresultaat.
Omdat minder meer is, is nu alles goed.
Met de nieuwe T 12/1 eco!efficiency komt het vuil niet in een zak terecht, maar direct in de robuuste bak. Zijn filtersysteem blinkt uit in veelzijdigheid en vermogen. Ten slotte is alleen grondigheid bij het zuigen niet meer voldoende: ook de hygiëne moet in orde zijn. De “Irgastat” antistatische bocht op de zuigslang zorgt ervoor dat bij een hoge capaciteit ontspannen kan worden gezogen.
Zuigbuis met extra lange slang
De borstelzuiger voor alle oppervlakken – de CV 60/2 RS Bp is een echte allrounder, doordat hij zich automatisch aan elke vloerbedekking aanpast. Van harde ondergronden naar tapijt en weer terug – zonder dat er andere opzetstukken hoeven te worden gebruikt. Gebruiksvriendelijk en extreem wendbaar. Met contraroterende rollen, zijbezems, zuigbuis en optioneel HEPA-filter. De toebehorensets voor het reinigen van lastig bereikbare plaatsen en extra toebehoren, zoals de oplader, zijn overzichtelijk, binnen handbereik en veilig op het apparaat bevestigd aanwezig.
De klassieker voor hoeken en randen
Overal waar de borstel niet bijkomt – de uitneembare handzuigborstel krijgt dit wel voor elkaar. Ook reinigen boven hoofdhoogte wordt dankzij de elastische zuigslang kinderspel.
Gemaakt voor grote oppervlakken
Tapijtreinigingsautomaten uit de BRC-serie combineren de sproei-extractie met het mechanische effect van rolborstels. Deze zijn ideaal voor natte basisreinigingen en tussentijdse reinigingen van grote oppervlakken.
Koning in bekledingen
Puzzi sproei-extractieapparaten blinken uit in het reinigen van bekleding en leveren een ongeëvenaard zuigvermogen voor minimale droogtijden.
Ze rekenen zonder chemische middelen af met kalk en vuil
De stoomreiniger DE 4002 lost in baden hardnekkige kalk en vuil helemaal zonder reinigingsmiddelen op. Overtuigend slimme oplossingen: het 2-tankssysteem voorkomt wachttijden voor het opwarmen van het water. Met de VapoHydro-functie kan de straal traploos worden gereguleerd: van stoom tot heet water.
Zuigt ook op lastige bereikbare plaatsen
De BV 5/1 rugzakzuiger kan dankzij zijn ergonomisch geavanceerde gordelsysteem eenvoudig op de rug worden gedragen – een onschatbare ontlasting bij het zuigen van lastige ruimten, zoals trappenhuizen of krappe stoelrijen. Voor nog meer flexibiliteit is deze ook als accuvariant leverbaar.
Onze producten voor kamers en baden
Een verademing in hygiëne.
In baden en sauna's is niets zo belangrijk als hygiëne en zuiverheid. Zonder compromissen. De reinigingssystemen van Kärcher voor wellness-ruimten zijn perfect in staat tot wat daar nodig is: grof en fijn vuil verwijderen, kalk losweken, desinfecteren. Dan ziet een ruimte er niet alleen schoon uit, maar vormt deze ook in hygiënisch opzicht geen enkel probleem.
Snel schoonmaken
De compacte schrob-/zuigmachine BR 30/4 C is de eerste keus wanneer het gaat om vloerhygiëne in gevoelige ruimten, zoals ruimten die blootsvoets worden betreden. Opsproeien, borstelen en opzuigen in één handeling of apart van elkaar. Bliksemsnel en brandschoon.
Multitalent voor de vloer
De schrob-/zuigmachine BR 40/10 C verenigt vele eigenschappen: schrobt als een eenschijfsmachine, neemt water op als een natte zuiger, polijst als een high-speed machine. Door de plaatsing van de twee zuigers kan heel dicht bij de rand worden gezogen. Hierbij nemen de zuiglippen het water in beide rijrichtingen op – vooruit en achteruit.
Hygiëne waarbij het milieu wordt ontzien
De stoomreiniger DE 4002 zorgt in sauna's zonder gebruik van reinigingsmiddelen voor een perfecte hygiëne. Een pluspunt voor mens en milieu.
Het multitalent voor mobiel gebruik.
De AP 100/50 M vormt een eenvoudige en flexibele all-in-one oplossing en is voor de meest uiteenlopende oppervlakken geschikt. Er kan zowel water worden opgesproeid als worden opgezogen.
De ideale oplossing voor dorst
Wanneer het lichaam zweet, moet dit vloeistofverlies snel worden aangevuld. Dat kan het best met schoon water. En het best direct ter plaatse. De Kärcher waterdispenser WPD 100 houdt steeds koel of warm mineraalwater van de hoogste kwaliteit beschikbaar.
Qua oppervlak ongeëvenaard
Oppervlakreinigers, zoals de FR 30 ME, bieden een tien keer grotere oppervlakprestatie. Dat is een niet te onderschatten economisch voordeel voor iedereen die wellness-ruimten met grote vloeroppervlakken hygiënisch moet onderhouden.
Gevaar onderkend – gevaar verholpen
Om waterplassen snel te kunnen verwijderen om slipgevaar tegen te gaan resp. om ervoor te zorgen dat het losgeweekte vuil geen kans heeft om opnieuw te hechten, neemt de natte/droge zuiger NT 70/2 water snel en grondig op. Het sterke zuigvermogen overtuigt ook bij grof vuil.
Bacteriën maken geen kans meer
De Kärcher Inno-Foam-set is een schuimsysteem voor hogedrukreinigers bedoeld voor reiniging en desinfectie. Het desinfecterende schuim hecht langduriger en heeft daardoor een verhoogd effect. De dubbele straalbuis valt op door zijn gebruiksvriendelijkheid – in een handomdraai kan er worden gewisseld tussen schuim- en hogedruksproeier.
Onze producten voor sauna's, wellness- en fitness-ruimten
Iedere bedrijfsruimte vraagt om een andere aanpak.
De keuken is van cruciale betekenis voor de reputatie van een gastronomisch bedrijf. Hier mag ook beroepshalve geen twijfel bestaan, dat hygiëne voorop staat. Het Kärcher systeem biedt alle apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen waarmee van RVS-oppervlakken tot en met tegels en vloeren alles schoon en hygiënisch kan worden gehouden.
Onafhankelijk reinigen tussendoor
De BR 30/4 C Bp verhelpt de gevolgen van kleine ongelukjes in een handomdraai. Met accuvermogen in plaats van kabels. Zonder gevaar om te struikelen of ergens achter te blijven hangen. Deze schrob-/zuigmachine heeft bovendien voldoende vermogen in huis voor grondige reinigingen.
Zelfs het apparaat is hygiënisch
De hogedrukreiniger HD 7/10 CX F is speciaal voor industriële keukens ontwikkeld. Hij heeft een hogedrukslang van levensmiddelenkwaliteit en slijtvaste grijze wielen, die geen sporen achterlaten. In combinatie met de oppervlakreiniger FR 30 ME, is hij onmisbaar in de hoogwaardige gastronomie.
Voor veeleisende toepassingen
De NT 65/2 Ap is een krachtige, 2-motorige natte / droge zuiger voor professioneel gebruik. Dankzij de efficiënte reiniging van het waaierfilter via luchtstoten blijft het zuigvermogen nagenoeg constant.
De meest platte in zijn klasse
De schrobmachine BRS 40/1000 C is een allrounder voor alle harde ondergronden. Dankzij zijn extreem lage constructie komt dit apparaat ook onder stellingen – een belangrijk aspect voor keukenhygiëne.
Toebehoren op stoom
Tegen hardnekkig, ingebrand vuil helpt alleen de geconcentreerde kracht van een heetwaterstraal of stoomstraal. Ideaal in combinatie met Kärcher toebehoren voor stoomreinigers – van puntstraalsproeiers en borstels met messing borstels tot en met doekjessets.
Onze producten voor keukens, restaurants en zalen
Buitenfaciliteiten – het visitekaartje vóór de deur.
Het plezier dat we voorafgaand aan een goed diner of een wellness-weekend beleven, is maximaal wanneer we vóór de ingang staan. De verwachting kan door goed onderhouden buitenfaciliteiten nog verder worden verhoogd. Die troef moet worden uitgespeeld. Op de parkeerplaats en oprit. In de parkeergarage, trottoirs en bij het zwembad. En dat alles met één systeem: het Kärcher systeem bestaande uit perfect op elkaar afgestemde machines, toebehoren en reinigingsmiddelen.
Vooruitgang eenvoudig gerealiseerd
Als compacte zitveeg-/schrobmachine biedt de Kärcher KM 90/60 R een groot bedieningscomfort in combinatie met oppervlakprestaties en een effectieve automatische filterreiniging. Stoelafstelling, stuuroverbrenging en grote wielen benadrukken de hoge eisen aan een moderne bedienbaarheid.
Kan het nog eenvoudiger?
Met de compacte en uiterst wendbare KM 75/40 W wordt een grondige reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken kinderspel. De aandrijving vervangt lichaamskracht, de effectieve stofopzuiging zorgt voor een schone omgeving zonder stofwolken. Naar keuze met krachtige benzineaandrijving of als zeer stille accu-uitvoering voor binnengebruik – optioneel zelfs met antistatische tapijtveegset.
Met hogedruk op oppervlakken
De oppervlakreiniger FR 30 zet de kracht van een Kärcher hogedrukreiniger om in overtuigende oppervlakprestaties. In de uitvoering met kunststofbehuizing is deze zeer gebruiksvriendelijk, zowel buiten als binnen.
Geen spoor vuil
Parkeergarages stellen dikwijls bijzondere eisen aan schrob-/zuigmachines: grote oppervlakken, grof en hardnekkig vuil en steile taluds. De Kärcher BR 100/250 R is speciaal hiervoor ontwikkeld: met het robuuste stalen frame voor de zwaarste toepassingen op vlakken met een hellingshoek tot 15%. De grote watertank en de krachtige accu maken lange arbeidsintervallen mogelijk.
Professioneel vegen kan zo eenvoudig zijn
De innovatieve accubezem KM 35/5 C is het snelle, effectieve en eenvoudige alternatief voor normaal vegen. Dankzij de handig geplaatste veegrol overtuigt het apparaat in elk opzicht. Zonder lastige kabels dankzij de sterke lithium-ionen-accu. En heel gemakkelijk met de voet in- en uitschakelbaar.