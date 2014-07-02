Nat-en droogzuiger NT 48/1
Dit apparaat is een heel robuuste, efficiënte en krachtige stof-/waterzuiger met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving, en werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke noden van schoonmaakbedrijven, de automobielsector en ambachtelijke bedrijven.
De NT 48/1 heeft een reservoirinhoud van 48 l. Het apparaat is voorzien van een geïntegreerde kabelhaak en opbergvak voor zuigbuizen, vloerzuigmond en plintenzuigmond. Het grote patroonfilter met enorm filteroppervlak (0,8 m²) biedt een constant hoge zuigkracht. Het betrouwbare vlottersysteem zorgt voor een veilige onderbreking van de luchtstroom door alle geabsorbeerde vloeistoffen. Gereedschap en ander toebehoren kunnen binnen handbereik op het grote opbergvlak op de kop van de turbine worden gelegd. Dankzij een goed toegankelijke aftapslag, een robuust chassis met grote wielen en metalen zwenkwielen met rem en een geïntegreerde verzonken handgreep op het reservoir kan het apparaat comfortabel worden getransporteerd.
Kenmerken en voordelen
Legen van het reservoirDoor de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Opbergruimte voor toebehorenAan de achterkant van het apparaat kan het toebehoren rechtstreeks aan het reservoir worden bevestigd.
Stevige metalen sluitingenDe bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Kabelhaak
- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tankinhoud (l)
|48
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Max. vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|14,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|490 x 390 x 780
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Bocht: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Papier
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
- Afvoerslang
Uitvoering
- Stootrand
- Veiligheidsklasse: II
- Zwenkwiel met rem