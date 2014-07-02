De NT 48/1 heeft een reservoirinhoud van 48 l. Het apparaat is voorzien van een geïntegreerde kabelhaak en opbergvak voor zuigbuizen, vloerzuigmond en plintenzuigmond. Het grote patroonfilter met enorm filteroppervlak (0,8 m²) biedt een constant hoge zuigkracht. Het betrouwbare vlottersysteem zorgt voor een veilige onderbreking van de luchtstroom door alle geabsorbeerde vloeistoffen. Gereedschap en ander toebehoren kunnen binnen handbereik op het grote opbergvlak op de kop van de turbine worden gelegd. Dankzij een goed toegankelijke aftapslag, een robuust chassis met grote wielen en metalen zwenkwielen met rem en een geïntegreerde verzonken handgreep op het reservoir kan het apparaat comfortabel worden getransporteerd.