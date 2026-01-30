De elektrische ijskrabber EDI 4

De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan het inspannende gedeelte van krabben. Met behulp van de roterende schijf met zes stevige plastic bladen verwijdert de ijskrabber in één keer moeiteloos zelfs hardnekkig ijs op autoruiten. Als de EDI 4 in de stand-bymodus staat, is een lichte druk van boven voldoende om de schuurschijf te laten roteren - en het ijs zal praktisch vanzelf verdwijnen.



Als de messen versleten zijn, kan de krabschijf volledig worden vervangen zonder gereedschap (krabschijf verkrijgbaar als reserveonderdeel). Het moderne en compacte ontwerp van de ijskrabber en de beschermkap zorgen voor een gemakkelijke en veilige bediening en opberging. Eén acculading is voldoende voor 15 minuten krabben. Uitgaande van een gemiddeld benodigde tijd van 3 minuten voor een auto is dit daarmee voldoende voor 1 gehele werkweek. De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.