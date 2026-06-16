OUTDOOR POWER EQUIPMENT
Battery Power voor Professionals. Schakel van bladblazer naar heggenschaar of grasmaaier - en neem de batterij gewoon mee. Alle batterijen in de 36 V-klasse zijn geschikt voor alle machines in het "Kärcher Outdoor Power Equipment" assortiment. Zo bent u altijd direct klaar om te werken. Met de hoge prestaties en duurzaamheid van onze batterij-aangedreven machines behaalt u voor elke klus de beste resultaten. En u werkt ergonomisch en comfortabel met weinig geluid. Dit is Kärcher-kwaliteit voor de hoogste eisen en uw individuele verwachtingen. Precies de juiste machines voor alle professionele tuinonderhoud.
Flexibel, krachtig en snoerloos: Eindeloze mogelijkheden!
Zowel de hoogwaardige lithium-ioncellen als de perfect op elkaar afgestemde elektronische componenten maken de Kärcher-batterijen bijzonder krachtig.
Zonder lastige kabels, bieden deze batterij-aangedreven toestellen een maximale bewegingsvrijheid en zijn ze in een handomdraai klaar voor gebruik. Dankzij de innovatieve Kärcher Real Time technologie, kan de status van de batterij op elk moment en in een oogopslag worden gecontroleerd: het geïntegreerde LCD-scherm toont het aantal minuten waarin u het werk nog kan verderzetten met de huidige batterij. En op de lader, toont het scherm van de batterij de resterende laadtijd op de minuut precies.
Het 18 V batterijplatform Kärcher Battery Power+ is de energiebron voor compacte en handige toestellen voor de reiniging in de doelgroepen: gebouwenreiniging, ambachten en de automobielsector. De Kärcher Battery Power+ verwisselbare batterijen bieden extra lange werktijden dankzij hun capaciteit van 18 V /3.0 Ah.
Het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform biedt voldoende kracht voor krachtige apparaten die gebruikt kunnen worden voor de reiniging van grote oppervlakken en voor professioneel groenonderhoud. De apparaten uit dit platform zijn compatibel met alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterijen in 6,0 en 7,5 Ah en de 36 V Kärcher Battery Power batterijen (2,5 Ah en 5,0 Ah). Met één batterij kunt u afwisselend Kärcher batterijtoestellen bedienen, zoals de gazontrimmers, hogedrukreinigers of heggenscharen, stof-/waterzuigers en stofzuigers. Voor de hoogste eisen aan flexibiliteit, mobiliteit en kracht.
Een sterk team voor alle openbare taken.
Bladblazers
Het dream team: de batterij-aangedreven toestellen zijn perfect afgestemd op de multifunctionele werktuigdragers van Kärcher. De bladblazer blaast vuil, afval en bladeren vanop moeilijk bereikbare plaatsen voor de veegmachine, die alles onmiddellijk wegwerkt. Dit flexibele teamwerk biedt ontelbare toepassingsmogelijkheden en laat toe om het werk veilig en efficiënt uit te voeren. Dankzij de cabine van de MC 130 die ruimte biedt aan twee personen, kunnen werkers comfortabel naar verschillende werkplekken rijden.
De continue snelheidsregeling controleert de blaaskracht, waardoor het toestel elke taak aankan. De Turbo knop helpt om hardnekkig vuil te verwijderen.
Toepassing
- Verwijderen van bladeren, vuil en afval
- Assisteren van Kärcher veeg-/zuigmachines op moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken en onder banken
- Werken op geluidsgevoelige plaatsen zoals scholen, ziekenhuizen en woonwijken.
Kettingzagen
Compact formaat, buitengewone kracht: deze handige machines staan altijd paraat en leveren indrukwekkende resultaten.
Dankzij de moderne batterijtechnologie en de motor zonder koolborstels, vergt het toestel extreem weinig onderhoud. Het materiaal en de vormgeving maken het toestel zowel indrukwekkend als robuust. De elektrische kettingrem biedt bijkomende bescherming tijdens het werk. Deze stopt de ketting onmiddellijk bij een noodgeval, waardoor de operator extra bescherming geniet. De automatische kettingsmering beschermt het product op lange termijn en garandeert een vlot gebruik. Het verhoogt de duurzaamheid van de machine en vergt geen kostelijk onderhoud. Dit bespaart tijd en geld.
Toepassing
- Verwijderen van gevallen bomen en takken
- Bijtrimmen van hagen en bomen
- Vellen van kleine tot middelgrote bomen