OUTDOOR POWER EQUIPMENT

Flexibel, krachtig en snoerloos: Eindeloze mogelijkheden!

Zowel de hoogwaardige lithium-ioncellen als de perfect op elkaar afgestemde elektronische componenten maken de Kärcher-batterijen bijzonder krachtig.

Zonder lastige kabels, bieden deze batterij-aangedreven toestellen een maximale bewegingsvrijheid en zijn ze in een handomdraai klaar voor gebruik. Dankzij de innovatieve Kärcher Real Time technologie, kan de status van de batterij op elk moment en in een oogopslag worden gecontroleerd: het geïntegreerde LCD-scherm toont het aantal minuten waarin u het werk nog kan verderzetten met de huidige batterij. En op de lader, toont het scherm van de batterij de resterende laadtijd op de minuut precies.

Het 18 V batterijplatform Kärcher Battery Power+ is de energiebron voor compacte en handige toestellen voor de reiniging in de doelgroepen: gebouwenreiniging, ambachten en de automobielsector. De Kärcher Battery Power+ verwisselbare batterijen bieden extra lange werktijden dankzij hun capaciteit van 18 V /3.0 Ah.

Het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform biedt voldoende kracht voor krachtige apparaten die gebruikt kunnen worden voor de reiniging van grote oppervlakken en voor professioneel groenonderhoud. De apparaten uit dit platform zijn compatibel met alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterijen in 6,0 en 7,5 Ah en de 36 V Kärcher Battery Power batterijen (2,5 Ah en 5,0 Ah). Met één batterij kunt u afwisselend Kärcher batterijtoestellen bedienen, zoals de gazontrimmers, hogedrukreinigers of heggenscharen, stof-/waterzuigers en stofzuigers. Voor de hoogste eisen aan flexibiliteit, mobiliteit en kracht.