Ingezette reinigingskracht Minimale afmetingen, grote reinigingskracht: dankzij de OC 3 opvouwbare lage drukreiniger krijgen vuile voorwerpen ter plekke hun WOW-effect terug in plaats van dat ze vuil overal mee naartoe nemen. Wanneer de zachte cover van de tank is uitgeklapt, blijkt de compacte lage drukreiniger een grote hulp bij het snel reinigen van kampeeraccessoires, fietsen, huisdieren en nog veel meer. Met een capaciteit van maximaal 8 liter, een krachtige lithium-ion batterij en een breed scala aan accessoires kunt u in een oogwenk de orde en netheid herstellen, zelfs in de vrije natuur.