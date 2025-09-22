Mobiele reiniging
Waarom overal vuil mee naartoe nemen als je alle voorwerpen overal terug hun WOW-effect kunt geven? Mobiele reiniging bestaat uit lichte en compacte midden- en lagedrukreinigers die snel en voorzichtig fietsen, kampeermeubilair, kinderwagens, wandelschoenen en nog veel meer reinigen, zelfs als een stopcontact en wateraansluiting niet beschikbaar zijn dankzij de krachtige lithium-ion-batterij en 12l watertank.
Middendruk reinigers
Lagedruk reinigers
Welk toestel te kiezen?
Mobiele netheid
Nooit zonder mijn Kärcher: de OC 3-lage druk reinigers zijn uitgerust met een geïntegreerde watertank voor het snel reinigen van schoenen, kinderwagens, fietsen of honden. Bij onze middendruk reinigers OC 6 en KHB kan het benodigde water zowel uit de kraan als uit een alternatieve bron, zoals een watertank, worden gehaald met behulp van een zuigslang. Dan ontbreekt alleen nog een batterij om objecten vrijwel overal, flexibel en efficiënt hun WOW-effect te geven.
OC 6-18 Premium
Schoonmaken. Waar je wilt. Wanneer je wilt.
Bent u ver verwijderd van een stopcontact of kraan en wilt u uw fietsen of tuinmeubelen snel het WOW-effect teruggeven? Niets is eenvoudiger met de OC 6-18 Premium Battery Set middendrukreiniger.
KHB Battery
Reinigen zonder kabel
Om kleine ruimtes rondom het huis, tuinmeubelen, de fiets of de hondenkennel snel schoon te maken, zijn middendrukreinigers uit ons KHB assortiment en een tuinslang ruim voldoende.
OC 3 Foldable
Compact opbergbaar
Schoenen, kinderwagens, fietsen en zelfs honden worden weer schoon met de op batterijen werkende OC 3-modellen, voorzichtig dankzij lage druk. Perfect te gebruiken on-the-go, met een watertank en talrijke accessoires zoals een conisch mondstuk of een zuigslang. Zonder natuurlijk de krachtige lithium-ionbatterij te vergeten.
Onze hogedrukreinigers
Soms heb je wat meer druk nodig: hoge druk. Van het compacte apparaat voor occasioneel gebruik tot de krachtige hogedrukreiniger, met app-ondersteuning, waarmee je ook op een ontspannen manier grote oppervlakken of grote objecten kunt reinigen, wij hebben altijd de juiste oplossing.
ACCESSOIRES
Met onze midden- en lagedrukreinigers vindt u het WOW-effect in een oogwenk, onderweg en ver van stopcontacten. En nog makkelijker dankzij accessoires die perfect geschikt zijn voor mobiel schoonmaken en die het werk nog eenvoudiger en efficiënter maken.
U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 18 V hier terugvinden.
Lees meer over apparaten op het Kärcher Battery Power 18V-batterijplatform.
Lage- en middendrukapparaten voor mobiele reiniging maken deel uit van het Kärcher Battery Power 18 V-batterijplatform. Ontdek de volledige diversiteit van onze producten en vind andere apparaten die compatibel zijn met de 18 V-batterij van uw lage- en middendrukapparaten mobiele reiniging .