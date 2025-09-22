Mobiele reiniging

Waarom overal vuil mee naartoe nemen als je alle voorwerpen overal terug hun WOW-effect kunt geven? Mobiele reiniging bestaat uit lichte en compacte midden- en lagedrukreinigers die snel en voorzichtig fietsen, kampeermeubilair, kinderwagens, wandelschoenen en nog veel meer reinigen, zelfs als een stopcontact en wateraansluiting niet beschikbaar zijn dankzij de krachtige lithium-ion-batterij en 12l watertank.

90 years Kärcher

Middendruk reinigers

0 Producten

Lagedruk reinigers

0 Producten

Welk toestel te kiezen?

Mobiele netheid

Nooit zonder mijn Kärcher: de OC 3-lage druk reinigers zijn uitgerust met een geïntegreerde watertank voor het snel reinigen van schoenen, kinderwagens, fietsen of honden. Bij onze middendruk reinigers OC 6 en KHB kan het benodigde water zowel uit de kraan als uit een alternatieve bron, zoals een watertank, worden gehaald met behulp van een zuigslang. Dan ontbreekt alleen nog een batterij om objecten vrijwel overal, flexibel en efficiënt hun WOW-effect te geven.

OC 6-18 Premium

Schoonmaken. Waar je wilt. Wanneer je wilt.

Bent u ver verwijderd van een stopcontact of kraan en wilt u uw fietsen of tuinmeubelen snel het WOW-effect teruggeven? Niets is eenvoudiger met de OC 6-18 Premium Battery Set middendrukreiniger.

De mobiele schoonmaakwagen

Met de krachtige Kärcher Battery Power 18 V batterij en waterreservoir met een inhoud van 12 liter komt alles samen om effectief te reinigen bij gemiddelde druk. Bijzonder slim: dankzij de slangaansluiting kan ook water uit en waterkraan of uit alternatieve waterbronnen worden gehaald met behulp van de optionele zuigslang.

icon_arrow

KHB Battery

Reinigen zonder kabel

Om kleine ruimtes rondom het huis, tuinmeubelen, de fiets of de hondenkennel snel schoon te maken, zijn middendrukreinigers uit ons KHB assortiment en een tuinslang ruim voldoende.

Krachtige & draagbare toestellen

Deze kleine, lichte krachtpatsers, uitgerust met een verwisselbare 18 V-batterij, hebben geen stopcontact nodig. Neem ze gewoon in de hand en sluit de aanzuigslang aan op een waterbron, zodat de goed afgemeten vlakstraal een perfect afgestelde middendruk levert.

icon_arrow

OC 3 Foldable

Compact opbergbaar

Schoenen, kinderwagens, fietsen en zelfs honden worden weer schoon met de op batterijen werkende OC 3-modellen, voorzichtig dankzij lage druk. Perfect te gebruiken on-the-go, met een watertank en talrijke accessoires zoals een conisch mondstuk of een zuigslang. Zonder natuurlijk de krachtige lithium-ionbatterij te vergeten.

Ingezette reinigingskracht

Minimale afmetingen, grote reinigingskracht: dankzij de OC 3 opvouwbare lage drukreiniger krijgen vuile voorwerpen ter plekke hun WOW-effect terug in plaats van dat ze vuil overal mee naartoe nemen. Wanneer de zachte cover van de tank is uitgeklapt, blijkt de compacte lage drukreiniger een grote hulp bij het snel reinigen van kampeeraccessoires, fietsen, huisdieren en nog veel meer. Met een capaciteit van maximaal 8 liter, een krachtige lithium-ion batterij en een breed scala aan accessoires kunt u in een oogwenk de orde en netheid herstellen, zelfs in de vrije natuur.

icon_arrow

Kärcher hogedrukreiniger

Onze hogedrukreinigers

Soms heb je wat meer druk nodig: hoge druk. Van het compacte apparaat voor occasioneel gebruik tot de krachtige hogedrukreiniger, met app-ondersteuning, waarmee je ook op een ontspannen manier grote oppervlakken of grote objecten kunt reinigen, wij hebben altijd de juiste oplossing.

Ontdek hier

ACCESSOIRES

Met onze midden- en lagedrukreinigers vindt u het WOW-effect in een oogwenk, onderweg en ver van stopcontacten. En nog makkelijker dankzij accessoires die perfect geschikt zijn voor mobiel schoonmaken en die het werk nog eenvoudiger en efficiënter maken.

Toon meer producten (16)

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 18 V hier terugvinden.

Apparaten van het Kärcher Battery Power 18 V-batterijplatform

Lees meer over apparaten op het Kärcher Battery Power 18V-batterijplatform.

Lage- en middendrukapparaten voor mobiele reiniging maken deel uit van het Kärcher Battery Power 18 V-batterijplatform. Ontdek de volledige diversiteit van onze producten en vind andere apparaten die compatibel zijn met de 18 V-batterij van uw lage- en middendrukapparaten mobiele reiniging .

Ontdek alle toestellen