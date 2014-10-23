Home & Garden reinigingsproducten en verzorgingsmiddelen
Schoon met de juiste middelen. In combinatie met precies op het doel afgestemde reinigingsmiddelen staan Kärcher reinigingsproducten garant voor een uitstekend resultaat. Ons assortiment omvat daarom een breed scala aan middelen voor alle reinigingstaken rondom huis en tuin.
Al meer dan 30 jaar hecht Kärcher bij de ontwikkeling, grondstoffenkeuze en productie van haar reinigings- en verzorgingsmiddelen veel waarde aan een verantwoorde omgang met milieu en hulpbronnen. De exact op de apparaten afgestemde reinigingsmiddelen staan niet alleen garant voor een optimaal reinigingsresultaat, ze besparen bovendien water, tijd en energie. En vanzelfsprekend zijn ze eenvoudig biologisch afbreekbaar.
Reinig je voertuig met een WOW effect!
Een schoongemaakte auto voelt beter aan. Niet alleen omdat hij er als nieuw uitziet, lekker ruikt en langer schittert maar ook omdat vervuiling op lange termijn schade aan het voertuig kan toebrengen. Voor een glanzende look en langdurig onderhoud van de auto zijn de WOW reinigings- en verzorgingsproducten van Kärcher perfect geschikt!
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Reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers
De nieuwe generatie Kärcher reinigingsmiddelen beschikt over een uniek 3-in-1 werkingsprincipe. Naast een perfecte reiniging bieden deze nieuwe veelzijdige reinigingsmiddelen behoedzame verzorging en betrouwbare bescherming. Dit bespaart veel tijd en moeite. Door het gebruik van hernieuwbare en natuurlijke hulpbronnen legt Kärcher nog meer nadruk op duurzaamheid.
Reinigingsmiddelen voor Floor Cleaners
Dankzij het grote aanbod aan toebehoren voor de Kärcher Floor Cleaner, kan u uw reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van uw vloer. Het standaard reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, is geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden.
Reinigingsmiddelen voor Window Vacs
De vensterreinigingsconcentraten zorgen voor een streepvrije reiniging van alle waterdichte effen oppervlakken zoals glas, vensters, spiegels, douchecabines, enz. Ze verbeteren ook het aflopen van het water en houden de oppervlakken langer schoon.
Reinigingsmiddelen voor Tapijtreiniger
De sproei-extractie-apparaten van Kärcher sproeien het reinigingsmiddel eerst in en verwijderen het vervolgens samen met het vuil.
Ontkalkingspoeder voor stoomreinigers
Dit ontkalkingspoeder zorgt voor een effectieve ontkalking van de stoomreinigers en andere warmwatertoestellen, zoals ketels en koffiemachines – voor een lange levensduur en een laag energieverbruik.