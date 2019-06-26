Zeer performante Lithium Ion-cellen en een perfect uitgebalanceerd elektronicasysteem maken de Kärcher batterijen zo krachtig.

Zonder een kabel die in de weg zit, zorgen de batterij-aangedreven toestellen voor een maximale bewegingsvrijheid en zijn ze steeds gebruiksklaar. Dankzij de innovatieve Kärcher Real time technologie, kan de batterijduur meteen afgelezen worden: het geïntegreerde LCD scherm toont u per minuut hoelang u nog kan werken met de batterij. En op de batterijlader toont het display hoeveel tijd de batterij nog nodig heeft om te laden.

Spatwaterbescherming, automatische opslagmodus, intelligente celbewaking, efficiënt temperatuurbeheer: dit zijn slechts enkele van de vele kenmerken die alle Kärcher Battery Power-batterijen op de 18 V- en 36 V-batterijplatforms onderscheiden. Ontdek meer over de bijzondere kenmerken en voordelen van de hoogwaardige lithium-ion-batterijen van Kärcher.