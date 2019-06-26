KÄRCHER BATTERIJ PLATFORM
Geen stroomaansluiting buiten of wilt u een warboel aan kabels vermijden in uw tuin? Geen probleem! Onze nieuwe tuin- en reinigingstoestellen van het Kärcher batterij platform helpen je uit de nood. Dankzij 2 verschillende batterij voltages (18V of 36V), kunnen wij u het juiste toestel aanbieden voor elke taak en toepassing, steeds met maximale flexibiliteit en gekende Kärcher kwaliteit.
Het Kärcher Battery Power platform
Liever maximaal vermogen of minder gewicht? Voor elke taak heeft Kärcher het juiste batterijplatform. Als vuistregel geldt: wanneer maximale prestaties vereist zijn en grote oppervlakken moeten worden bewerkt, komen de 36 V Kärcher Battery Power-batterijen als beste uit de bus. De 18 V-batterijen zijn lichter en compacter. Het voordeel van het Kärcher Battery Platform is dat apparaten en batterijen binnen eenzelfde spanningsklasse (V) op elke manier gecombineerd kunnen worden, zelfs met Kärcher Professional apparaten en batterijen.
18V Kärcher batterij platform
Het 18V Kärcher Batterij platform bevat compacte en handige toestellen voor het onderhoud van kleine tot middelgrote tuinen en buitenruimtes. Naast de 18 V Kärcher Battery Power batterijen met 2,5 Ah en 5,0 Ah is er ook de 3,0 Ah Battery Power+ batterij. Alle 18 V-batterijen kunnen in alle 18 V-apparaten worden gebruikt: of u ze nu gebruikt voor de Kärcher grasmaaiers, de multifunctionele alleszuigers of de onkruidverwijderaars, de batterijen zijn snel en makkelijk verwisselbaar en kunnen daardoor steeds flexibel gebruikt worden. Bovendien zijn ze dankzij de snellader (BP 18V) in een mum van tijd weer operationeel.
36V Kärcher batterij platform
Voor grote tuinen en buitenruimtes: het 36V Kärcher batterij platform bestaat uit krachtige toestellen uit verschillende categorieën voor verschillende reinigingstaken en tuinonderhoud. De apparaten op dit platform zijn compatibel met de 36 V Kärcher Battery Power batterijen (2,5 Ah of 5,0 Ah) en de 36 V Battery Power+ batterijen (6,0 of 7,5 Ah). Deze batterijen worden gebruikt voor de draadloze Kärcher toestellen, zoals grastrimmers, hogedrukreinigers en heggenscharen, en worden in slechts 48 minuten tot 80% opgeladen met de geschikte lader (BP 36V). Ze voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van flexibiliteit, mobiliteit, veiligheid en kracht.
Real Time Technology
WOW da's proper! Hier, buiten de poorten van je kasteel, ben je de heerser van je koninkrijk, veroveraar van onkruid. Je regeert meesterlijk over je kleine koninkrijk en versterkt de pracht van je tuin met behulp van krachtige, op batterijen werkende Kärcher-tuintoestellen en -schoonmaakapparaten. Dankzij Real Time Technology is er op elk moment een overzicht van de resterende looptijd in minuten beschikbaar. Maak van uw gazon, heg of boomonderhoud uw kroon op het werk. De ongeëvenaarde Kärcher Real Time Technology biedt gebruikers de best mogelijke informatie. In tegenstelling tot conventionele LED-displays biedt deze technologie een gedetailleerde weergave van de werktijd en het laadniveau.
Resterende tijd in minuten
Gebruikers krijgen tijdens het gebruik continu geüpdate informatie over de resterende werktijd per minuut en weten daardoor wanneer de batterij moet vervangen of opgeladen worden. De resterende werktijd wordt bovendien automatisch aangepast aan het toestel.
Batterij capaciteit als percentage
De resterende batterijcapaciteit kan meteen afgelezen worden op het display in percentages.
Resterende oplaadtijd in minuten
De resterende laadtijd wordt getoond op het display gedurende het laadproces. Dit verzekert de gebruikers dat ze exact weten wanneer ze weer kunnen beginnen werken.
Kenmerken van Kärcher Battery Power
Welke producten zijn verkrijgbaar met een Kärcher accu?
Mobiele drukreiniger
Sluit de slang aan en u bent klaar om te starten: met de innovatieve Kärcher KHB met 18V Kärcher batterij voor een snelle reiniging rond het huis - zonder stroomaansluiting.
Draadloze onkruidverwijderaar
Geen onkruid kan de 18V Kärcher onkruidverwijderaar weerstaan. Onkruid en mos kunnen zonder moeite uit hoeken en randen verwijderd worden zonder rugpijn te veroorzaken.
Hogedrukreiniger
De Kärcher hogedrukreiniging die u gewoon bent met een ongewoon aandrijfvermogen: ongelimiteerde beweegbaarheid met de K2 batterij dankzij de verwisselbare batterij uit het Kärcher 36V platform.
Draadloze grasmaaiers
De manoeuvreerbare 18V draadloze grasmaaiers zijn vooral geschikt voor kleine tot middelgrote gazons. Voor grotere gazons zijn de krachtige 36 V-grasmaaiers de ideale keuze.
Multifunctionele alleszuigers
Geen kabel. Geen limiet. Met de Kärcher verwisselbare en de verschillende batterij aangedreven alleszuigers, kan u nat en droog vuil opzuigen op elk moment- ook zonder stopcontact.
Kantentrimmers
De Kärcher kantentrimmers op batterij verzekeren nette hoeken en een perfecte gazonrand. Van makkelijk tot krachtig, Kärcher verzekert de juiste oplossing voor elke mogelijke toepassing.
Elektrische heggenscharen
Ideaal voor het vormgeven en trimmen van hagen en struiken. Dankzij de batterij voeding kan u werken in stilte en heeft u geen last van kabels.
Bladblazers en -opzuigers
Overwin de herfst in uw tuin. De Kärcher bladblazer en -opzuiger op batterij verzekert in weinig tijd nette paden en tuinen.
Elektrische gras- en struikschaar
Gazonkanten snoeien is licht werk dankzij de batterij aangedreven grasscharen. En met een simpele mes vervanging, wordt dit toestel omgevormd in een heggeschaar om te kunnen snoeien met precisie.
Accu kettingzagen
Dankzij de eenvoudige kettingspanning, de automatische kettingsmering en de krachtige snijprestaties garanderen de batterij-aangedreven kettingzagen van Kärcher een schitterend resultaat gelinkt aan een comfortabele bediening.
Draadloze takkenschaar
Moeiteloos onderhoud van bomen en moeilijk bereikbare takken. Geen probleem voor de Kärcher batterij aangestuurde boom- en takkenschaar en zijn hoge kwaliteitselementen.
Mobiele aszuiger
Perfect geschikt voor het opzuigen van assen uit de barbecue of kachel tot 40°C: de Kärcher aszuiger. En dankzij de 18V batterij werkt u steeds onafhankelijk van een stopcontact!
FAQ Battery Power / Battery Power +
Wat is de looptijd van een batterij? Hoe lang duurt het om volledig op te laden? Welke batterijen zijn compatibel met welke apparaten? Hoe werkt de real-time technologie van Kärcher? De antwoorden op deze vragen - en nog veel meer - over de verwisselbare batterijplatforms van Kärcher staan hier voor u klaar in de Frequently Asked Questions.