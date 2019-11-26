Draadloze hogedrukreiniger

Geen stroomaansluiting voorhanden? Geen probleem voor de hogedrukreinigers op batterijen. De K 2 Battery is perfect voor een veelzijdige reiniging van zowel kleine wagens, moto's, fietsen en boten, als voor kleinere reinigingstaken rondom het huis, zelfs zonder een stroomaansluiting.

Producten

Een breed aanbod aan toepassingsmogelijkheden

Schitterende resultaten

Schitterende resultaten zelfs zonder stroomaansluiting: de draadloze hogedrukreiniger op batterijen is perfect voor zeer uiteenlopende toepassingen zoals terrassen, boten, tuinpaden en fietsen. Voor een nóg grotere flexibiliteit, kan de Kärcher aanzuigslang gebruikt worden om water op te zuigen uit alternatieve waterbronnen. Dankzij de innovatieve Real Time Technologie, toont het LCD-scherm op de batterij op elk moment de nodige informatie over zijn capaciteit.

K 2 battery – ver weg van de stroomaansluiting, vlakbij het vuil.

De flexibiliteit van de K 2 hogedrukreiniger op batterijen is onbeperkt. Dankzij zijn drie verschillende reinigingsniveaus, kan dit product gebruikt worden voor een flexibele reiniging tot wel 15 minuten.

Kärcher Battery Power batterij platformen

18 V

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 18 V hier terugvinden.
36 V

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 36 V hier terugvinden.
