Draadloze hogedrukreiniger
Geen stroomaansluiting voorhanden? Geen probleem voor de hogedrukreinigers op batterijen. De K 2 Battery is perfect voor een veelzijdige reiniging van zowel kleine wagens, moto's, fietsen en boten, als voor kleinere reinigingstaken rondom het huis, zelfs zonder een stroomaansluiting.
Producten
Een breed aanbod aan toepassingsmogelijkheden
Schitterende resultaten
Schitterende resultaten zelfs zonder stroomaansluiting: de draadloze hogedrukreiniger op batterijen is perfect voor zeer uiteenlopende toepassingen zoals terrassen, boten, tuinpaden en fietsen. Voor een nóg grotere flexibiliteit, kan de Kärcher aanzuigslang gebruikt worden om water op te zuigen uit alternatieve waterbronnen. Dankzij de innovatieve Real Time Technologie, toont het LCD-scherm op de batterij op elk moment de nodige informatie over zijn capaciteit.