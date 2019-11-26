Draadloze hogedrukreiniger

Geen stroomaansluiting voorhanden? Geen probleem voor de hogedrukreinigers op batterijen. De K 2 Battery is perfect voor een veelzijdige reiniging van zowel kleine wagens, moto's, fietsen en boten, als voor kleinere reinigingstaken rondom het huis, zelfs zonder een stroomaansluiting.