Stoomreinigers & Stoommops
Het assortiment stoomreinigers en stoommops van Kärcher reinigt zonder enig chemisch product en kan vrijwel overal worden gebruikt. Ze bieden geschikte oplossingen voor de meest voorkomende schoonmaaktaken, zoals ontvetten, desinfecteren en het onderhouden van harde oppervlakken. Met zijn uitstekende reinigende werking, vernietigt de stoom tot 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën*. In de keuken, badkamer, op de vloer of bij het strijken: de Kärcher stoomreinigers leveren uitstekende resultaten. Ontdek alle mogelijkheden!
Stoom verwijdert tot 99,99% van alle bacteriën**
Kärcher heeft de effectiviteit van zijn stoomreinigers voor de bestrijding van virussen laten testen in een onafhankelijk laboratorium. Het resultaat: bij correct gebruik verwijderen de machines tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken.
- Hygiëne en vezeldiepe reiniging met stoom – volledig zonder chemische middelen, enkel met kraanwater
- Betere reinigingsresultaten vergeleken met traditionele manuele methodes met chemische reinigingsmiddelen
- Hoge stoomtemperatuur, sterke stoomstraal
Raadpleeg voor een correcte ontkalking van het toestel altijd de handleiding. Het gebruik van azijn of bijtende zuren in de stoomreiniger is absoluut verboden.
Toestellen: stoomreinigers
Stoomreinigers: oplossingen voor elke kamer en elke taak
Reiniging van vloeren
De Kärcher stoommop zorgt voor maximale resultaten en hygiëne bij de reiniging van harde vloeren zoals tegels of PVC, zonder chemische resten.
Keuken reinigen
Kranen, wandtegels, glazen en kunststof oppervlakken, afzuigkap, oven of aanrecht - met de Kärcher stoomreiniger maak je de keuken snel en eenvoudig hygiënisch schoon.
Badkamer en toilet reinigen
Ook bij het reinigen van wandtegels, glas, spiegels, ramen, kranen, douchecabines, voegen en kieren leveren de Kärcher stoomreinigers een perfect resultaat en zorgen ze voor een absoluut hygiënische reiniging.
Strijken met stoom
De Kärcher stoomreinigers met Iron Kit worden geleverd met een hoogwaardig stoomstrijkijzer met teflon strijkzool en levert een uitstekend strijkresultaat in de helft van de tijd. Bovendien is uw wasgoed direct kastdroog.
Tegelvoegen reinigen
Voor het reinigen van voegen neem je de sproeier waarop je een ronde borstel bevestigt. Door de behandeling met stoom en de schuurbeweging met de hand komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los. Let op bij siliconen voegen: gebruik hier weinig stoom om het materiaal te ontzien.
Ruiten en spiegels reinigen
Bliksemsnel en brandschoon: voor het reinigen van ruiten en spiegels.
De nieuwe kledingstomer
Zeg vaarwel tegen plooien: met de nieuwe kledingstomer ziet kleding er in een mum van tijd weer op zijn mooist uit. De kledingstomer is geschikt voor alle Kärcher (slede/hand)stoomreinigers en strijkt plooien in kledingstukken glad met stoom.
Toebehoren voor stoomreinigers
Dankzij het omvangrijke assortiment toebehoren voor Kärcher stoomreinigers zijn de toepassingen in het hele huishouden vrijwel onbeperkt.
Ontkalk uw stoomreiniger regelmatig
De Kärcher stoomreiniger is uw bondgenoot voor hygiëne en netheid in huis. Maar een perfecte reiniging is alleen mogelijk met efficiënte en effectieve reinigingsapparatuur. Bij het gebruik van een stoomreiniger of een ander heetwatertoestel ontstaan kalkresten. Hierdoor kan de machine vaak niet efficiënt meer werken en zullen de prestaties negatief worden beïnvloed. Gelukkig kan u het probleem snel oplossen met een eenvoudige en doeltreffende oplossing: de Kärcher ontkalker. Als u uw stoomreiniger regelmatig ontkalkt, zal hij steeds optimaal presteren, een langere levensduur hebben en minder stroom verbruiken. Ons ontkalkingspoeder is niet enkel geschikt voor Kärcherproducten, maar ook voor andere warmwatertoestellen zoals ketels en koffiemachines.
Duurzaamheid
De milieuvriendelijkste manier van reinigen
Reinigen met stoom verbruikt tot 80% minder water (1 liter water wordt omgezet in 1700 liter stoom) dan traditionele schoonmaakmethoden en vervuilt het afvoerwater niet met chemische stoffen. Bovendien kunt u met de stoomreinigers van Kärcher tot 25% energie besparen. Want dankzij de innovatieve vloerzuigmonden met lamellentechnologie wordt een beter reinigingsresultaat gerealiseerd zodat u sneller klaar, bent en dus minder energie verbruikt. Net als alle andere apparaten van Kärcher zijn ook de stoomreinigers aan het einde van de levensduur voor meer dan 90% recycleerbaar. Ontdek ook Eco !Efficiency - de milieudoelstelling van Kärcher.
Kwaliteit van Kärcher
Stoomreinigers made by Kärcher, dat staat voor indrukwekkende knowhow en meer dan 20 jaar ervaring met eigen ontwikkeling en productie. Onze apparaten onderscheiden zich door de constant hoge stoomkwaliteit en -kracht, hoogwaardige, robuuste en duurzame materialen en zeer strenge veiligheidsnormen op hoog Kärcher-niveau. In het Kärcher onderzoekscentrum in Winnenden worden innovaties ontwikkeld zoals VapoHydro of de intelligente lamellentechnologie voor apparaten die met elke generatie nog beter worden.
*Omhulde virussen zoals het coronavirus SARS-CoV-2 kunnen worden geneutraliseerd door hoge temperaturen. Aangezien virussen geen ziektekiemen of levende organismen zijn, spreken experts ook over de inactivatie van het virus. In het laboratorium werd een gecertificeerd testvirus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), dat representatief is voor omhulde virussen, verspreid over een hard oppervlak. Vervolgens werd dit oppervlak gereinigd met de handsproeier van een stoomreiniger en het geschikte microvezel doekje. Hierdoor werd aangetoond dat een aanzienlijke vermindering van de virussen tot 99,999% (met uitzondering van het Hepatitis-B-virus) kon worden behaald aan een maximale stoomdruk en met een reinigingsduur van 30 seconden op één plaats. De geteste Kärcher stoomreinigers zijn zowel de toestellen voor huishoudelijk gebruik als de machines voor professioneel gebruik. Of de stoom nu wordt geproduceerd in een boiler of in een waterverwarmer heeft geen invloed op het resultaat bij de bestrijding van het virus; beide techonologieën behaalden een vergelijkbaar resultaat in het laboratorium.
**Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers zullen 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën gedood worden van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke, harde oppervlakken, op voorwaarde dat de reinigingssnelheid 30 cm/s is aan een maximaal stoomniveau (test-kiem: Enterococcus hirae), en met direct contact op het te reinigen oppervlak, 99,999% met de professionele stoomreinigers SG(V) volgens de norm EN 16615:2015-06, PVC-vloer, test-kiem: Enterococcus hirae ATCC 10541.
*** Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger zijn de reinigingsprestaties beter dan bij handmatig schoonmaken met een dweil of mop en reinigingsmiddel. Getest volgens internationale normen.