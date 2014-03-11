Stoomreinigers & Stoommops

Kärcher heeft de effectiviteit van zijn stoomreinigers voor de bestrijding van virussen laten testen in een onafhankelijk laboratorium. Het resultaat: bij correct gebruik verwijderen de machines tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken.





Hygiëne en vezeldiepe reiniging met stoom – volledig zonder chemische middelen, enkel met kraanwater

Betere reinigingsresultaten vergeleken met traditionele manuele methodes met chemische reinigingsmiddelen

Hoge stoomtemperatuur, sterke stoomstraal





Raadpleeg voor een correcte ontkalking van het toestel altijd de handleiding. Het gebruik van azijn of bijtende zuren in de stoomreiniger is absoluut verboden.