Zeg vaarwel tegen plooien! Met de kledingstomer ziet kleding er in een mum van tijd weer op zijn mooist uit. Bovendien maakt het het opfrissen van kleding, gordijnen en veel ander textiel snel en eenvoudig en worden onaangename geurtjes verwijderd. Het opzetstuk maakt van elke Kärcher (slede)stoomreiniger een stoomapparaat dat met hete stoom de stof binnendringt om de vezels tot in de kern te verfrissen. Het condenswater dat ontstaat bij het stomen met de kledingstomer wordt opgevangen in een aparte tank, die je eenvoudig via de gootsteen of zelfs in de tank van de stoomreiniger kunt legen.