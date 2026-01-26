Stoomreiniger SC 4 Deluxe Iron
De SC 4 Deluxestoomreiniger maakt comfortabel en ononderbroken stoomreinigen mogelijk, inclusief stoomstrijkijzer en uitstekende opbergruimte voor accessoires direct op het apparaat.
De SC 4 Deluxe Iron stoomreiniger reinigt krachtig op 4,0 bar en elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De tank is afneembaar en permanent navulbaar, waardoor een ononderbroken reiniging wordt gegarandeerd. Het extra grote geïntegreerde opbergvak voor accessoires garandeert een gemakkelijke opslag van accessoires, kabels en de slang direct op het apparaat. Andere kenmerken zijn de verlichte LED-strip voor weergave van de bedrijfsmodus, het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie, innovatieve lamellentechnologie, praktisch klittenbandsysteem voor de vloerreinigingsdoek en de verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in spleten en voegen. Dankzij de drietraps stoomregeling kan de stoomstroom altijd perfect worden aangepast aan de ondergrond en het vuil. Het meegeleverde stoomstrijkijzer verkort bovendien de strijktijd met ongeveer 50%.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
LED licht display op het toestelWanneer het LED-display rood oplicht, is het apparaat nog steeds aan het opwarmen. Wanneer het groen wordt, is het apparaat klaar voor gebruik.
EasyFinish stoomstrijkijzer
- Stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstelling, automatische uitschakeling en lichtgewicht zoolplaat. Tot 50% tijdsbesparing.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.
- Uitstekende reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in heel het huis dankzij de efficiënte lamelle-technologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Drietraps stoomstroomregeling
- De stoomsterkte kan worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 130
|Warmteafgifte (W)
|2200
|Max. Stoomdruk (bar)
|4
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|3
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,3
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- EasyFinish stoomstrijkijzer
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op apparaat (drie stappen)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.3 m
- Connectie voor strijkijzer
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Strijken
- Tegelvoegen
Toebehoren
Onderdelen SC 4 Deluxe Iron
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.