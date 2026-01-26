De SC 4 Deluxe Iron stoomreiniger reinigt krachtig op 4,0 bar en elimineert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De tank is afneembaar en permanent navulbaar, waardoor een ononderbroken reiniging wordt gegarandeerd. Het extra grote geïntegreerde opbergvak voor accessoires garandeert een gemakkelijke opslag van accessoires, kabels en de slang direct op het apparaat. Andere kenmerken zijn de verlichte LED-strip voor weergave van de bedrijfsmodus, het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor maximale ergonomie, innovatieve lamellentechnologie, praktisch klittenbandsysteem voor de vloerreinigingsdoek en de verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in spleten en voegen. Dankzij de drietraps stoomregeling kan de stoomstroom altijd perfect worden aangepast aan de ondergrond en het vuil. Het meegeleverde stoomstrijkijzer verkort bovendien de strijktijd met ongeveer 50%.