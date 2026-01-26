Le nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe Iron fournit une puissance de nettoyage de 4,0 bar et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le réservoir est amovible et remplissable en permanence, garantissant ainsi un nettoyage sans interruption. Particulièrement spacieux, le compartiment pour accessoires intégré assure un rangement pratique des accessoires, du câble et du flexible à même l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve le bandeau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement, le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible pour une ergonomie optimale, la technologie de lames de racleur innovante, un système pratique de bandes autoagrippantes pour la lingette de sol ainsi que des accessoires variés pour l'élimination des saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. Le réglage de la vapeur sur 3 niveaux permet toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. En outre, le fer à repasser vapeur inclus permet de réduire de près de moitié le temps de repassage.