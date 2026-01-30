Le gratte-givre électrique EDI 4

Grâce à son disque rotatif à six lames robustes, le dégivreur de pare-brises sur batterie EDI 4 élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures, et ce en un seul passage. Lorsque le dégivreur EDI 4 est en mode veille, une légère pression exercée par la paume de la main suffit à mettre le disque en rotation – le givre est ainsi éliminé du support.

Le design moderne et compact du dégivreur permet un maniement et un rangement faciles et sûrs.

La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.