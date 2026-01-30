Gratte-givre électrique
Le gratte-givre électrique EDI 4 met fin à la corvée du dégivrage matinal souvent long et fastidieux.
Le gratte-givre électrique EDI 4
Grâce à son disque rotatif à six lames robustes, le dégivreur de pare-brises sur batterie EDI 4 élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures, et ce en un seul passage. Lorsque le dégivreur EDI 4 est en mode veille, une légère pression exercée par la paume de la main suffit à mettre le disque en rotation – le givre est ainsi éliminé du support.
Le design moderne et compact du dégivreur permet un maniement et un rangement faciles et sûrs.
La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Produits
Application
Avec le disque rotatif du dégivreur de pare-brises sur batterie, même le givre le plus tenace peut être enlevé sans effort.
Efficace aussi bien sur les pare-brises que sur les vitres latérales.
Le design compact et moderne du dégivreur de vitres sur batterie permet une manipulation et un stockage simple.
Utilisation
Le disque rotatif avec lames en plastique solides élimine aisément même le givre le plus tenace.
En cas de besoin, le disque se remplace facilement et sans aucun outil. Pour ce faire, tenir l'appareil éteint d'une main et retirer avec précaution le disque de l'autre main. Insérer le nouveau disque dans le support.
Fonctionne d'une simple pression de la paume de la main.
La batterie lithium-ion fournit assez d'énergie pour retirer la glace de toutes les vitres de la voiture plusieurs fois. L'affichage à LED commence à clignoter quand la batterie doit être rechargée. Après trois heures, la batterie est à nouveau complètement chargée.
Le mode veille peut être activé ou désactivé.
Pratique pour une manipulation et un rangement sans danger. Il est conseillé de laisser le capôt lors de la mise sous tension de l'appareil.