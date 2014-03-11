Pompes à eau, maison et jardin

Les pompes à eau maison et jardin de Kärcher constituent une solution hautement performante, quelle que soit la source que vous souhaitez exploiter. Fontaine, puit, citerne, pluie ou encore source naturelle sont parfaits pour alimenter le lave-linge ou les toilettes, mais aussi pour arroser vos plantes, arbres et pelouse. Vous disposez ainsi d’eau sanitaire à tout moment, sans mauvaise conscience. Grâce aux pompes de jardin immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d’eau alternatives pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement.

Kärcher offre une grande variété de pompes à eau électriques performantes et faciles d'utilisation, adaptées utilisations les plus diverses. Les pompes génératrices de pression Kärcher vous permettront de vous approvisionner en eau de pluie et eau souterraine. Ces équipements domestiques sont disponibles aussi bien pour l'arrosage du jardin que pour l'utilisation à la maison. Vous avez le choix entre des modèles pour eau claire et/ou usées, pour une utilisation manuelle ou automatique (pompe hydrophore). En tant que fabricant de pompes, Kärcher dispose d'une grande expérience dans le développement et la construction de ces dernières, y compris pour les utilisations professionnelles.