Pompes à eau, maison et jardin
Les pompes à eau maison et jardin de Kärcher constituent une solution hautement performante, quelle que soit la source que vous souhaitez exploiter. Fontaine, puit, citerne, pluie ou encore source naturelle sont parfaits pour alimenter le lave-linge ou les toilettes, mais aussi pour arroser vos plantes, arbres et pelouse. Vous disposez ainsi d’eau sanitaire à tout moment, sans mauvaise conscience. Grâce aux pompes de jardin immergées en acier inoxydable compactes et polyvalentes de Kärcher, vous pouvez recourir à des sources d’eau alternatives pour arroser votre jardin dans le respect de l’environnement.
Kärcher offre une grande variété de pompes à eau électriques performantes et faciles d'utilisation, adaptées utilisations les plus diverses. Les pompes génératrices de pression Kärcher vous permettront de vous approvisionner en eau de pluie et eau souterraine. Ces équipements domestiques sont disponibles aussi bien pour l'arrosage du jardin que pour l'utilisation à la maison. Vous avez le choix entre des modèles pour eau claire et/ou usées, pour une utilisation manuelle ou automatique (pompe hydrophore). En tant que fabricant de pompes, Kärcher dispose d'une grande expérience dans le développement et la construction de ces dernières, y compris pour les utilisations professionnelles.
La pompe parfaite pour chaque situation
Pompes d'évacuation
Les pompes d'évacuation de Kärcher permettent un refoulement, un acheminement ou une aspiration rapides et faciles de l'eau. Chez Kärcher, vous avez le choix entre des modèles pour eaux chargées et pour eau claire ou pour eaux légèrement chargées.
Pompes génératrices de pression
Ces produits permettent une utilisation particulièrement polyvalente : au jardin pour l'arrosage et dans la maison pour l'approvisionnement du lave-linge et des W.-C. en eau de puits, en eau souterraine, en eau de pluie ou en eau de source propre.
Pompes d'évacuation
Les puissantes pompes d'évacuation Kärcher fournissent une aide rapide et fiable lorsque vous avez besoin d'évacuer de l'eau claire ou chargée. Les solutions d'évacuation Kärcher sont munies de la garniture mécanique en céramique qui a déjà fait ses preuves dans le segment professionnel. Ce joint haut de gamme améliore la robustesse et la durabilité des pompes à eau de maison pour qu'elles soient à la hauteur des missions exigeantes qui se présentent chez les particuliers.
SP Flat
Les pompes d'évacuation aspirant à plat de la gamme SP Flat aspirent les eaux légèrement chargées ou claires jusqu'à une hauteur de seulement 1 mm. L'objectif de ces systèmes de pompage est par exemple de vider l'eau d'une piscine avant un nettoyage en profondeur ou d'éliminer rapidement l'eau de la maison, comme dans le cas d'une fuite du lave-linge
SP Dirt
Les pompes d'évacuation pour eaux chargées sont en mesure d'évacuer les eaux usées très encrassées et boueuses. Même les grandes particules jusqu'à une taille de 30 mm ne posent aucun problème. Grâce à ces caractéristiques, ces produits sont tout indiqués pour vider l'eau des bassins de jardin ou pour apporter une aide rapide en cas de crues ou d'excavations inondées.
SP Dual
Polyvalentes avec une fonction 2 en 1 : les pompes SP Dual combinent l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm et la capacité d'évacuer les eaux chargées contenant des particules jusqu'à 20 mm. Le panier à filtre au fond du carter s'ajuste rapidement et facilement en fonction de l'utilisation respective. L'outil idéal pour vider l'eau des caves inondées, des bassins de jardin ou des piscines.
Pompes génératrices de pression
L'eau du robinet est précieuse et coûteuse. L'approvisionnement en eau à partir de sources alternatives s'avère par conséquent payant à bien des égards. Les propriétaires de jardin ont la possibilité de collecter l'eau de pluie dans des citernes et des récupérateurs puis de l'utiliser pour l'arrosage des plantes et du gazon grâce à des types de pompe adaptés.
BP Garden
Ces pompes sont destinées à l'arrosage du gazon à l'aide d'arroseurs ainsi qu'à celui des plantes à l'aide de pistolets ou de lances. À cet effet, il est possible d'utiliser l'eau provenant de sources alternatives telles que les cuves d'eau et les citernes. Le bouton Marche/Arrêt ergonomique s'utilise confortablement au pied. Vous n'aurez pas à vous pencher.
BP Home
Les modèles BP Home permettent d'approvisionner la maison en eau sanitaire à partir de puits, de citernes et de sources similaires, par ex. pour la chasse d'eau. La mise en marche et à l'arrêt s'effectue automatiquement en fonction des besoins.
BP Home & Garden
La solution complète qui fournit une pression constante pour un approvisionnement fiable de la maison en eau sanitaire et pour l'arrosage du jardin à partir de sources naturelles alternatives. Ces pompes automatiques se mettent en route et se coupent également ensuite en fonction des besoins de votre maison.
BP Barrel
Le prélèvement d'eau pour l'arrosage du jardin à partir d'un récupérateur d'eau de pluie est possible en tout confort avec les pompes BP Barrel. Grâce à leur format mince, les modèles BP Barrel entrent aisément dans les conteneurs GRV.
BP Cistern
Pour l'arrosage de votre gazon et de vos plantes, ces pompes de jardin se placent directement dans l'eau contenue dans des citernes, des cuves ou des puits et satisfont ainsi aux exigences les plus diverses. Un carter en acier inoxydable et donc exempt de corrosion protège durablement les pompes.
BP Deep Well
Grâce à leur faible section, les pompes BP Deep Well peuvent être employées dans les orifices et les descentes étroits des puits profonds. Elles servent à puiser l'eau dans les couches situées plus en profondeur. Ces pompes immergées sont dotées d'un carter en acier inoxydable leur permettant d’être placées dans l'eau en toute sécurité.
