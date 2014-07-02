Pompes d’arrosage Jardin et pompes Maison
Les groupes hydrophores Kärcher assurent une alimentation en eau fiable et silencieuse que ce soit comme surpresseurs dans la maison ou pour l’arrosage du jardin. La gamme des pompes Kärcher, permet d’alimenter lave-linge, toilettes et jardin en récupérant l’eau depuis une citerne, un puit, un réservoir, voir un simple bac de récupération d’eau de pluie.
Types de pompes d'arrosage et groupes hydrophores
Tous les groupes hydrophores Kärcher s'illustrent par leur débit performant et leur consommation favorisant l'efficacité énergétique, leurs dispositifs de sécurité efficaces et leur facilité d'utilisation. Grâce à des filtres, elles conviennent également aux eaux chargées et sont, selon l'utilisation, dotées d'une sécurité manque d'eau, d'une protection contre les surtensions et contre les surchauffes.
Pompes Home & Garden
Que ce soit pour l'arrosage du jardin ou pour l'alimentation du lave-linge ou des toilettes, les pompes hydrophores durables, silencieuses et intelligentes de la gamme BP Home & Garden offrent un confort accru grâce à leur fonction Marche/Arrêt automatique. Elles sont également qualifiées de surpresseurs automatiques. En fonction des besoins, ces pompes à plusieurs étages assurent puissance et efficacité en restant tout aussi silencieuse. À débit égal, elles nécessitent moins de puissance du moteur par rapport aux pompes à jet classiques, avec des économies d'énergie d'env. 30 %. Par ailleurs, la pression de service constante des pompes assure aussi un arrosage fiable du jardin.
Pompes de jardin
Les puissantes pompes de la gamme BP Garden de Kärcher sont parfaites pour le transport d'eau à partir de sources d'eau alternatives telles que les citernes ou les récupérateurs d'eau de pluie. Pour un confort optimal, elles sont équipées d'une pédale pratique. Ces pompes de jardin se caractérisent par une puissance supérieure qui permet même de raccorder des arroseurs au jardin.
Surpresseurs domestiques
Fidèles à la qualité Kärcher éprouvée, les puissants surpresseurs domestiques de la gamme BP Home transportent de façon entièrement automatique l'eau à partir de sources alternatives comme les puits ou les citernes pour vous fournir une eau sanitaire à moindre coût pour le lave-linge, la chasse d'eau ou autre. Particulièrement pratique : les surpresseurs domestiques se mettent en route et se coupent automatiquement en fonction des besoins et sont munies d'un réservoir de compensation de pression intégré.
Pompes pour récupérateur d'eau de pluie
La pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP Barrel avec bouton Marche/Arrêt intégré à la fixation sur le bord de la cuve permet un arrosage pratique, efficace et abordable des jardins à l'eau de pluie. Les avantages sont évidents : plus de lourds arrosoirs à soulever. Plus besoin d'utiliser votre précieuse eau potable. Le modèle sur batterie n'a même pas besoin de prise électrique sur place.
Pompes pour citerne et pompes immergées
À l'aide des pompes immergées durables en acier inoxydable de la gamme d'appareils BP Deep Well, il devient possible d'exploiter des sources d'eau telles que les citernes, les puits profonds et les réservoirs à eau. La pompe s'installe directement dans l'eau et est protégée par un préfiltre. Leurs dimensions compactes et leur pression de service élevée, fournie par un système hydraulique à plusieurs étages, font de ces pompes la solution idéale pour les puits profonds étroits. Équipées d'un pressostat avec protection contre les surcharges et d'un câble d'alimentation particulièrement long, les pompes peuvent également être utilisées pour l'alimentation en eau domestique.
La pompe pour citerne BP Cistern s'utilise pour les citernes, les cuves ou les puits de grand diamètre au jardin. Elle est principalement destinée à l'arrosage du jardin.
Pompe vide-fût sur batteries
Arrosage pratique et respectueux de l'environnement: utilisez l'eau de pluie collectée dans un baril de pluie, un étang ou un conteneur IBC avec cette pompe vide-fût sur batteries - sans robinet, prise ou arrosoir.
Aide à l'installation ou défaut
Avez-vous un problème avec votre pompe d'arrosage (type BP) ou l'installation ne fonctionne-t-elle pas si bien? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous! Enregistrez-vous en un clic ci-dessous et nous vous aiderons sur place.
Notre technicien viendra vers vous et verra ce qui doit être ajusté ou installé. S'il y a réellement un défaut dans la pompe et que cela tombe dans la période de garantie (prolongée), vous n'avez même rien à payer!
Uniquement valable pour les appareils achetés en Belgique ou au Luxembourg.
Calcul de la puissance de la pompe
Voici comment trouver la pompe adéquate :
1. Tracez la courbe de fonction correspondant au flexible utilisé (1/2" ou 3/4") dans le diagramme avec les courbes caractéristiques des pompes. Commencez à la hauteur de refoulement souhaitée pour votre utilisation (dans le diagramme donné à titre d'exemple : 5 m).
2. Définissez la valeur de consommation de votre utilisation (dans notre exemple : 1 000 l/h à 2 bar). Afin de déterminer le point de fonctionnement pour cette utilisation, définissez tout d'abord le point de départ pour la valeur de consommation sur la courbe de fonction du flexible utilisé (voir les points de départ dans l'exemple).
3. Convertissez ensuite la pression de service correspondant à votre utilisation en hauteur de refoulement (1 bar = 10 m). Additionnez la hauteur de refoulement à votre point de départ et marquez le point de fonctionnement obtenu pour votre utilisation.
La courbe caractéristique de la pompe au-dessus du point de fonctionnement vous indique la pompe idéale pour votre utilisation. Dans notre exemple, la pompe BP 3 Home & Garden conviendrait idéalement pour un flexible 3/4" tandis que la pompe BP 5 Home & Garden conviendrait pour un flexible 1/2". Pour bénéficier d'une plus grande réserve de puissance, optez toujours pour la taille de pompe juste au-dessus.
À chaque consommateur/utilisation correspond un point de fonctionnement spécifique. Pour le déterminer, voici quelques exemples à titre d'orientation (les données varient selon la hauteur de refoulement, la section de la conduite/du flexible) :
- Arroseur : env. 1 000 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
- Pistolet : env. 750 l/h à 2 bar (hauteur de refoulement de 20 m)
- Chasse d'eau : env. 400 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
- Lave-linge : env. 800 l/h à une pression minimale de 0,5 bar (de préférence 1 bar [hauteur de refoulement de 10 m])
BP Home & Garden
BP Garden
BP Home
BP Deep Well
BP Barrel
BP Cistern
BP Battery
Accessoires
Grâce à la combinaison des pompes avec ses accessoires correctes de Kärcher, ces appareils sont très vite prêts à l'emploi. Les flexibles spirales résistant à la dépression, les kits d'aspiration, les préfiltres, les adaptateurs, la protection contre la marche à sec, les pressostats électroniques – grâce à la gamme étendue d'accessoires, vous êtes toujours sûr d'avoir tout en main pour accomplir au mieux chaque tâche dans votre maison et votre jardin.
Polyvalents et sûrs
Les flexibles d'aspiration BP prélèvent l'eau partout, que ce soit dans des tuyaux PE ou directement à partir de « sources d'eau libres » comme un récupérateur d'eau de pluie.
Raccordement optimal
Les adaptateurs et les raccords de Kärcher assurent un raccordement facile et sûr des flexibles à la pompe correspondante.
Protection optimale
Les filtres protègent les pompes de l'encrassement et des obstructions, pour un fonctionnement sans entrave. Kärcher propose des filtres adaptés à toutes les utilisations.
Équipement parfait
De la protection contre la marche à sec au pressostat électronique, les accessoires adéquats vous garantissent une utilisation pratique et sûre.
Les accessoires adaptés à votre pompe sont disponibles directement sur la page du produit.
Video's
Pompes maison (BP Home)
Pompes jardin (BP Garden)
Pompes pour la maison et le jardin (BP Home & Garden)
FAQ sur les pompes maison et jardin génératrices de pression
Nos pompes génératrices de pression couvrent une plage de puissance du moteur comprise entre 400 et 1 150 watts : mais quelle pompe de jardin acheter ? Peu importe le nombre d'appareils que vous souhaitez raccorder dans la maison ou au jardin, Kärcher propose des modèles adaptés à tous les besoins. Vous trouverez ici les réponses de nos experts Kärcher.
Extension de garantie
Accédez ici à l'extension de garantie de vos pompes BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ainsi que SP Dirt, SP Dual et SP Flat à cinq ans !